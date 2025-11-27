México Deportes

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

El técnico del Alajuelense Sub-21 cuestionó la decisión de apostar por un seleccionador mexicano que causó la eliminación de Costa Rica

Miguel Herrera habló de Keylor
Miguel Herrera habló de Keylor Navas y su posible fichaje con Pumas (REUTERS/Mayela Lopez)

La reciente eliminación de la selección de Costa Rica para la Copa Mundial 2026 ha generado una una ola de autocrítica en el entorno futbolístico nacional, principalmente han cuestionado el trabajo de Miguel Herrera. El entrenador mexicano no cumplió su palabra de llevar a los Ticos al torneo de la FIFA, por lo que la afición costarricense está dolida.

En medio de los cuestionamientos que ha recibido el Piojo Herrera, un entrenador costarricense se lanzó contra el estratega, y aseguró que México no tiene escuela de directores técnicos. Pese a la experiencia y títulos que tiene Herrera en el futbol mexicano, aseguró que la contratación de Miguel Herrera con Costa Rica fue un error.

Roberto Castro, entrenador del Alajuelense Sub-21, cuestionó abiertamente la decisión de nombrar a Miguel Herrera como seleccionador nacional y puso en duda la existencia de una escuela mexicana de fútbol con identidad exportable. En un evento que se realizó en Veracruz, el estratega costarricense expresó su opinión.

“Nos equivocamos en escoger a Miguel Herrera”: señala Roberto Castro tras eliminación de Costa Rica

“Nos equivocamos en escoger a
“Nos equivocamos en escoger a Miguel Herrera”: señala Roberto Castro tras eliminación de Costa Rica (REUTERS/Mayela Lopez)

De acuerdo con lo que expresó Roberto Castro ante la prensa mexicana, acusó a la federación costarricense de equivocarse en la elección del Piojo para las eliminatorias mundialistas de Concacaf y cuestionó la escuela de entrenadores mexicanos.

“Hemos visto escuela argentina, colombiana, holandesa, española… Pero escuela mexicana, con todo el respeto que me merece porque tiene un gran campeonato, no es de exportación […] Los respeto como personas, pero nos equivocamos en la escogencia de entrenador”, afirmó.

El entrenador costarricense profundizó en su análisis al señalar que los resultados de los técnicos mexicanos en Centroamérica han sido poco alentadores. “A los dos entrenadores mexicanos en Centroamérica les fue mal, como fue (Luis Fernando) Tena y como fue El Piojo. Los respeto como personas, pero, pero yo creo que sí, tal vez nos, nos equivocamos en la escogencia [sic] del entrenador de la Selección Mayor”, sostuvo Castro.

Miguel Herrera fue despedido de
Miguel Herrera fue despedido de la selección de Costa Rica ( Chadd Cady-Imagn Images via REUTERS)

Castro dirigió sus críticas hacia la gestión directiva, en particular hacia Ignacio Hierro, director deportivo de la selección costarricense. “Deberían hacerse a un lado”, advirtió el estratega, sugiriendo que la continuidad de la actual dirigencia no resulta conveniente tras la dolorosa eliminación. Castro subrayó que, así como México recurrió a Javier Aguirre tras experiencias fallidas con entrenadores extranjeros, en Costa Rica existen profesionales capacitados para asumir el reto de dirigir a la selección mayor.

En su reflexión sobre el rumbo del fútbol en la región, Castro lamentó que las prioridades se hayan desplazado hacia lo económico, en detrimento de lo deportivo. “En el futbol de Centroamérica y Norteamérica se han olvidado de lo deportivo por más merchandising. Por más dinero. [...] Hay que voltear la mirada otra vez a lo deportivo. Volver a las raíces para generar mejores resultados”, sentenció el entrenador, haciendo un llamado a recuperar la esencia y la identidad futbolística costarricense como vía para superar la crisis actual.

