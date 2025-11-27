México Deportes

André Jardine asegura que “el tema arbitral fue una vergüenza” tras la ida ante Rayados

El técnico señaló que el duelo fue cerrado y con pocas oportunidades para ambos equipos, aunque destacó la contundencia de Monterrey

Guardar
Para la vuelta, Jardine adelantó
Para la vuelta, Jardine adelantó un planteamiento más ofensivo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El América cayó 2-0 en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Monterrey y, además del resultado, el equipo mostró inconformidad por el arbitraje.

André Jardine señaló en conferencia de prensa posterior al encuentro que varias decisiones influyeron en el desarrollo del partido y aseguró que el equipo buscará corregir en la vuelta

“Hoy el tema arbitral fue una vergüenza”: Jardine

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante el primer tiempo se presentaron acciones que generaron molestia en el banquillo americanista, incluido un choque entre Jesús Manuel “Tecatito” Corona y Álvaro Fidalgo.

Jardine se mostró visiblemente afectado al finalizar el juego y afirmó que estaba “tocado” por lo sucedido.

“Si hablo todo lo que pienso, creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el partido, pero hoy el tema arbitral fue una vergüenza”, declaró el técnico del América en conferencia de prensa.

Un duelo cerrado y con pocas llegadas

(Facebook / Club América )
(Facebook / Club América )

El entrenador también habló sobre el hecho de que Las Águilas apenas registraron un disparo a portería y explicó que, desde su perspectiva, el partido tuvo pocas oportunidades para ambos equipos.

“Fue un partido muy cerrado en medio campo, tampoco creo que Monterrey haya pateado mucho a la portería”, señaló. “Los números son fríos, fue un partido con pocas chances para ambos lados y con las pocas que tuvo Monterrey, fue mucho más contundente”, agregó.

América planea un planteamiento más ofensivo para la vuelta

(Facebook / Club América )
(Facebook / Club América )

El técnico brasileño indicó que la idea en la ida era mantener orden defensivo y evitar errores, aunque reconoció que estos terminaron afectando el resultado. De cara al partido decisivo, adelantó un enfoque más agresivo.

“Vamos a tener que atacar más. Hoy es un partido que teníamos que ser inteligentes, defender bien y tal vez el pecado que cometimos fue justamente cometer errores”, explicó.

“La contundencia de Monterrey acabó marcando la diferencia. El 0-0 o el 1-1 serían en mi visión, tal vez el marcador más justo”, añadió.

El técnico aseguró que su equipo buscará la remontada: “Vamos a ver a un América con mucha hambre, mucho ímpetu y vamos a insistir hasta el último segundo del juego”.

La escuadra americanista recibirá a Monterrey el 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, con transmisión por Canal 5 (Televisa), TUDN y ViX.

Temas Relacionados

André JardineClub AméricaRayadosLiga MXLiguillamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Domenec Torrent: para Rayados “la serie no se ha acabado” y anticipa un planteamiento ofensivo contra el América

El estratega español destacó que su equipo deberá sostener el ritmo mostrado en la ida para evitar que América recupere terreno en el global

Domenec Torrent: para Rayados “la

Cuartos de final Liga MX 2025: cómo quedaron los partidos de ida de América, Toluca y Tigres

El único partido pendiente es el de ida entre Chivas y Cruz Azul, programado para este jueves

Cuartos de final Liga MX

Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Ambos equipos están considerados dentro de los cuatro “grandes” del futbol mexicano

Cruz Azul vs Chivas: cómo

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

El mediocampista de Toluca se separó de su pareja a inicios de 2025

Quién es la actriz con

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

El club regiomontano inauguró el Muro de Leyendas y nombró la vialidad principal del Estadio BBVA en honor al delantero chileno, consolidando su legado como símbolo de la institución

Humberto Suazo es homenajeado por
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU emitió alerta de seguridad

EEUU emitió alerta de seguridad para quienes circulen por esta carretera en Nuevo León

Quiénes son y qué se sabe de los 13 señalados en la red ilegal de Raúl Rocha

Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

Rescataron sano y salvo a comerciante secuestrado en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Festival navideño del café y

Festival navideño del café y chocolate en CDMX: cuándo y dónde ir al evento GRATIS para disfrutar en familia

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: quiénes son los nominados de la semana

Quién es el séptimo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Haz tu propio farolito navideño gratis en CDMX: cuándo, dónde y horario

Aislinn Derbez y sus hermanas reciben las cenizas de su madre Gabriela Michel

DEPORTES

Domenec Torrent: para Rayados “la

Domenec Torrent: para Rayados “la serie no se ha acabado” y anticipa un planteamiento ofensivo contra el América

Cuartos de final Liga MX 2025: cómo quedaron los partidos de ida de América, Toluca y Tigres

Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre