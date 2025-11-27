André Jardine asegura que “el tema arbitral fue una vergüenza” tras la ida ante Rayados

Para la vuelta, Jardine adelantó un planteamiento más ofensivo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El América cayó 2-0 en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Monterrey y, además del resultado, el equipo mostró inconformidad por el arbitraje.

André Jardine señaló en conferencia de prensa posterior al encuentro que varias decisiones influyeron en el desarrollo del partido y aseguró que el equipo buscará corregir en la vuelta

“Hoy el tema arbitral fue una vergüenza”: Jardine

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante el primer tiempo se presentaron acciones que generaron molestia en el banquillo americanista, incluido un choque entre Jesús Manuel “Tecatito” Corona y Álvaro Fidalgo.

Jardine se mostró visiblemente afectado al finalizar el juego y afirmó que estaba “tocado” por lo sucedido.

“Si hablo todo lo que pienso, creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el partido, pero hoy el tema arbitral fue una vergüenza”, declaró el técnico del América en conferencia de prensa.

Un duelo cerrado y con pocas llegadas

(Facebook / Club América )

El entrenador también habló sobre el hecho de que Las Águilas apenas registraron un disparo a portería y explicó que, desde su perspectiva, el partido tuvo pocas oportunidades para ambos equipos.

“Fue un partido muy cerrado en medio campo, tampoco creo que Monterrey haya pateado mucho a la portería”, señaló. “Los números son fríos, fue un partido con pocas chances para ambos lados y con las pocas que tuvo Monterrey, fue mucho más contundente”, agregó.

América planea un planteamiento más ofensivo para la vuelta

(Facebook / Club América )

El técnico brasileño indicó que la idea en la ida era mantener orden defensivo y evitar errores, aunque reconoció que estos terminaron afectando el resultado. De cara al partido decisivo, adelantó un enfoque más agresivo.

“Vamos a tener que atacar más. Hoy es un partido que teníamos que ser inteligentes, defender bien y tal vez el pecado que cometimos fue justamente cometer errores”, explicó.

“La contundencia de Monterrey acabó marcando la diferencia. El 0-0 o el 1-1 serían en mi visión, tal vez el marcador más justo”, añadió.

El técnico aseguró que su equipo buscará la remontada: “Vamos a ver a un América con mucha hambre, mucho ímpetu y vamos a insistir hasta el último segundo del juego”.

La escuadra americanista recibirá a Monterrey el 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, con transmisión por Canal 5 (Televisa), TUDN y ViX.