Adrián Marcelo causa polémica por comentarios hacia Sergio Ramos: “Le atribuyen déficit intelectual”

El conductor regio asegura que el español no es la figura que todos creen. (Jesús Avilés / Infobae México)

Adrián Marcelo, conductor regiomontano y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de que en la última entrega de su podcast “Conversaciones” realizó varias críticas directas hacia Sergio Ramos, defensa central de Rayados de Monterrey y exjugador del Real Madrid.

Durante el episodio, Marcelo abordó la supuesta percepción pública del futbolista español, tanto en su país natal como en México, y puso en duda la reputación y el aprecio que recibe Ramos entre los aficionados, además de cuestionar su nivel futbolístico en la Liga MX.

Con su irreverente estilo, el psicólogo despotricó en contra del ídolo madridista. (X/Adrián Marcelo)

¿Qué dijo el regio?

En el inicio de su intervención, el presentador contextualizó la polémica al referirse a la imagen de Ramos en España. “En España a Sergio Ramos le atribuyen cierto déficit intelectual, están mama... obviamente, pero el mame con los españoles,” afirmó Marcelo, sugiriendo que la figura del defensa es completamente contraria a la de un ídolo incuestionable y que existen señalamientos sobre su inteligencia en el entorno futbolístico español.

Marcelo profundizó en el impacto que tuvo la salida de Ramos del Real Madrid sobre su popularidad entre los seguidores del club. “Tanto los madridistas que no lo quieren mucho por cómo se fue [del Real Madrid]”, comentó, aludiendo a que la relación entre el futbolista y la afición merengue se vio afectada por las circunstancias de su despedida.

El conductor también estableció una comparación entre Ramos y otros referentes históricos del fútbol español, como Carles Puyol, para ilustrar la diferencia en el nivel de aprecio que reciben. “Ramos tampoco es muy querido en España como lo es un Puyol, Ramos en España también es visto como un carnicero,” expresó Marcelo, haciendo referencia a la fama de juego rudo que acompaña al defensa y a la percepción que persiste sobre su estilo dentro y fuera del campo.

El creador de contenido regiomontano externó lo que piensa del defensor español. Crédito: YouTube 'Conversaciones'

Las declaraciones de Marcelo en “Conversaciones” reavivaron el debate sobre la figura de Sergio Ramos, resaltando que su legado y popularidad siguen siendo motivo de discusión tanto en España como en el entorno futbolístico mexicano.

El español busca el campeonato con Rayados

Pese a que Adrián Marcelo se ha caracterizado por buscar polémica con diversos personajes tanto del espectáculo como, ahora, en el deporte en México, actualmente el español se encuentra concentrado con el equipo de Monterrey.

La pandilla disputa los cuartos de final en una complicada llave contra el tricampeón: las Águilas del América en donde busca tener una actuación destacada luego de no haber conseguido la final en el Clausura 2025.

Durante el partido de ida, los Rayados vacunaron 2-0 con goles de Sergio Canales y Fidel Ambriz dándoles una ventaja para su visita a la capital mexicana. Este marcador le permite a los regios la posibilidad de incluso perder por un gol y meterse a las semifinales. Sin embargo, las Águilas de André Jardine saldrán el próximo sábado, 29 de noviembre, a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 17:00 horas buscando la remontada, escenario donde Ramos será primordial para mantener el marcador a favor.