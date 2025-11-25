México Deportes

Saint-Maximin admite no estar en su mejor versión de cara a la Liguilla

El francés admitió dificultades de adaptación al futbol mexicano

El francés ha reconocido que
El francés ha reconocido que su adaptación a la Liga MX ha sido más compleja de lo esperado. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del América para el Apertura 2025, aceptó que su desempeño no ha alcanzado el nivel esperado durante su primera campaña en la Liga MX.

Aunque el club clasificó de manera directa a los Cuartos de Final, el francés admitió que aún no se encuentra en su mejor versión y que trabaja para llegar a un mejor nivel en la Liguilla.

Sus declaraciones se dieron en una entrevista exclusiva para TUDN, donde habló de las dificultades de adaptación y de los retos físicos que ha enfrentado desde su llegada.

Una temporada desafiante

Allan Saint-Maximin trabaja en mejorar
Allan Saint-Maximin trabaja en mejorar su rendimiento físico rumbo a la Liguilla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)I

Saint-Maximin señaló que su rendimiento está lejos del ideal y atribuyó parte de ello a la adaptación al futbol mexicano. Reconoció que el primer año suele ser complicado y mencionó factores como las condiciones de las canchas y la altitud.

“Para ser completamente honesto, no es mi mejor versión, pero estoy trabajando en ello… las canchas no son excelentes en México, incluso en casa”, expresó.

También destacó que el proceso ha sido exigente físicamente: “Al principio con la altitud fue muy, pero muy duro… estuve muy cerca de llevar mi cuerpo al límite”.

Compromiso rumbo a la Liguilla

Saint-Maximin aseguró que su versión
Saint-Maximin aseguró que su versión más competitiva llegará en la fase final del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El atacante aseguró que continúa fortaleciendo su estado físico con el objetivo de aportar en los momentos decisivos del torneo. Comentó que está convencido de que su nivel mejorará “día a día y partido a partido” para contribuir en la llamada Fiesta Grande.

El ex futbolista de la Premier subrayó su compromiso con el proyecto de André Jardine y su intención de mostrar la versión que lo llevó a consolidarse en Europa.

Cifras de su primer torneo y la carrera que respalda su llegada

El francés, con paso por
El francés, con paso por clubes como Newcastle y Niza, busca consolidarse en su primer torneo en la Liga MX (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En 12 partidos disputados, siete de ellos como titular, Allan suma cinco participaciones de gol: tres anotaciones y dos asistencias, además de 665 minutos jugados y tres tarjetas amarillas desde su debut el 24 de agosto ante Atlas en el Estadio Jalisco.

El francés inició su carrera en Saint-Étienne y pasó por SC Bastia, Hannover 96, OGC Niza y Newcastle United. Más tarde jugó en Al-Ahli y Fenerbahçe, antes de llegar a la Liga MX en 2025 con el objetivo de convertirse en una pieza clave del América.

Próximos compromisos con el América

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Las Águilas iniciará su camino en los cuartos de final enfrentando a Monterrey en la ida programada para el miércoles 26 de noviembre a las 21:10 horas, encuentro que se disputará en el Estadio BBVA, donde se anticipa un ambiente lleno por parte de la afición regiomontana.

La eliminatoria quedará definida el sábado 29 de noviembre, cuando ambos equipos se midan en el partido de vuelta a las 17:00 horas.

Este encuentro, considerado el duelo estelar del fin de semana, será el que determine al clasificado a la siguiente fase y dará cierre a la llave entre azulcremas y regiomontanos.

Temas Relacionados

Allan Saint-MaximinClub AméricaLiga MXApertura 2025mexico-deportesmexico-noticias

