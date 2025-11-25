Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez en X: “¿Y estos son los que quieren gobernarnos?”

Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez en redes sociales (X-Lilly Téllez/ @DavidFaitelson_)

David Faitelson se vio envuelto en una controversia en rede sociales, pero en esta ocasión se debió a que se enganchó en una discusión con la senadora Lilly Téllez. El periodista de TUDN dejó de lado sus análisis deportivos para debatir sobre la política mexicana, y es que, la discusión rápidamente se hizo viral.

Fue por medio de X (Twitter) que Faitelson intercambió mensajes con la miembro del Partido Acción Nacional (PAN), e incluso cuestionó su capacidad para ser senadora. A la par, la también periodista no se quedó callada y le respondió rotundamente al comentarista deportivo y le pidió dedicarse a lo suyo, que es analizar “balones”.

La discusión causó una serie de reacciones entre los seguidores de Faitelson, pues el ex periodista de ESPN tiene la fama de discutir de manera constante en redes sociales, y en algunas ocasiones sus críticas solo provocan burlas entre los internautas.

¿Por qué Faitelson y Lilly Téllez discutieron en redes sociales?

Faitelson respondió a Lilly Téllez obligó a la senadora a dirigirse personalmente al periodista de TUDN ( PAN senado)

En redes sociales, Lilly Téllez cuestionó una publicación en la que se observa a una pareja homosexual disfrutando de su etapa de paternidad, así que compartió su opinión sobre lo que piensa de este tipo de familias no convencionales y lo tachó de ser algo “negativo”

“Esto está mal. Aunque esté de moda y sea aplaudido. A pesar de que señalarlo es “políticamente incorrecto”, hay que hacer lo realmente correcto y decirlo:Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad", expresó la senadora.

La publicación causó que Faitelson se involucrara en el tema y se lanzó contra la panista. “Está señora juega ahora a ser ‘Dios’. Ella sabe lo que está ‘bien’ y lo que está ‘mal’… Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado. Ya me imagino la clase de niñez que tuvo está pobre ‘mujer’. ¿Y estos son los que quieren gobernarnos?“, sentenció.

Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez (X/ @DavidFaitelson_)

La manera en la que Faitelson respondió a Lilly Téllez obligó a la senadora a dirigirse personalmente al periodista de TUDN, y defendió su postura, por lo que le pidió que no se entrometiera y él siguiera con el análisis de “balones” y no de “vientres”

“No @DavidFaitelson_. Los que juegan a ser Dios son los que compran vientres, que simulan partos, que niegan las diferencias biológicas. Nadie está peleando con distintas formas de amar, sino con el uso de niños para satisfacer ideologías. Mejor dedíquese a analizar balones”, fue la respuesta de Lilly Téllez.

¿Quién es David Faitelson?

David Faitelson es un periodista y comentarista deportivo mexicano, conocido principalmente por su trabajo en televisión tanto en México como en Estados Unidos. Nació en 1968 en la ciudad de Ascalón, Israel. Comenzó su carrera en los años ochenta, alcanzó notoriedad como parte del equipo de TV Azteca, donde trabajó junto a José Ramón Fernández en programas de análisis deportivo y cobertura de eventos internacionales y Juegos Olímpicos.

Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez (X/ @LillyTellez)

Posteriormente, se integró a la cadena ESPN, donde se consolidó como uno de los analistas más reconocidos en el ámbito del fútbol y otros deportes. Su estilo directo y opiniones polémicas han generado debates tanto entre colegas como entre el público.

En 2023, Faitelson dejó ESPN para integrarse a Televisa, donde participa como analista en programas deportivos como TUDN e incluso en espacios informativos más amplios.