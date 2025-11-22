Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

Paulinho, delantero portugués del Toluca, se consolida como figura clave en la Liga MX gracias a su capacidad goleadora. REUTERS/Eloisa Sanchez

El delantero portugués João Paulo Días Fernandes, mejor conocido como Paulinho, vive uno de los momentos más destacados de su carrera en México.

Con 33 años y un rendimiento goleador que lo ha convertido en referente del Toluca, el atacante se declaró listo para representar a su país en el Mundial 2026, donde espera acompañar a Cristiano Ronaldo en la ofensiva de Portugal.

Las palabras del técnico Roberto Martínez, quien confirmó que lo tiene en la mira junto a otros delanteros, avivaron la motivación del jugador. “Mientras juegue voy a estar disponible para la selección. Estoy listo para ayudar. Hay que ir con ambición para ganar el Mundial, y si es con Cristiano, aún más”, expresó Paulinho tras ser consultado sobre su futuro internacional.

El atacante suma 44 goles con Toluca desde su llegada en 2024, y aunque solo ha disputado tres partidos con la selección absoluta de Portugal —con dos anotaciones—, su constancia en la Liga MX lo coloca como una opción real para el próximo ciclo mundialista.

Además, el hecho de que el Mundial se dispute en Estados Unidos, México y Canadá le añade un componente especial: “Sería increíble, estando en México, jugar un Mundial por mi país aquí. Creo que los astros se están alineando, sería muy bonito y especial, también por lo que México me ha dado”, afirmó.

El respaldo de Roberto Martínez

Roberto Martínez, técnico de Portugal, confirma que Paulinho es una opción real para reforzar la ofensiva en el Mundial 2026. REUTERS/Pedro Nunes

El seleccionador portugués Roberto Martínez confirmó que sigue de cerca a tres atacantes: Paulinho, André Silva (Elche) y Fábio Silva (Borussia Dortmund).

En sus palabras, el delantero del Toluca destaca por su constancia y nivel competitivo, lo que lo convierte en un candidato firme para reforzar la ofensiva lusitana.

La confianza del técnico español ha sido un impulso para Paulinho, quien reconoce que la competencia interna es fuerte. “Cristiano Ronaldo cambió la historia del fútbol portugués, y tal vez ésta sea la mejor generación de jugadores en Portugal. Es complicado, hay muchos buenos jugadores, pero estoy listo para el día que me llamen”, concluyó.

El respaldo del entrenador y la motivación personal del jugador se combinan en un escenario favorable, donde su desempeño en México podría abrirle las puertas a una nueva etapa internacional.

Figura en la Liga MX

Paulinho destaca como tricampeón de goleo en la Liga MX y pieza fundamental en el esquema de Antonio Mohamed con Toluca. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Paulinho es actualmente el tricampeón de goleo de la Liga MX, y pieza clave en el esquema de Antonio Mohamed con Toluca. Su capacidad para definir y su liderazgo en el ataque han sido determinantes para que los Diablos Rojos se mantengan como protagonistas del torneo.

En el Apertura 2025, Toluca cerró como líder y espera rival en la Liguilla, con la mira puesta en el bicampeonato. El rendimiento del delantero ha sido fundamental para esa campaña, consolidándolo como uno de los extranjeros más influyentes en el fútbol mexicano.

Su éxito en México no solo lo coloca en la élite de la Liga MX, sino que también lo proyecta como un jugador capaz de aportar a la selección portuguesa en un Mundial que promete ser histórico.