Francia entrena a policías de Jalisco para enfrentar disturbios durante el Mundial 2026

65 elementos locales recibieron entrenamiento francés y realizaron simulacros en el Estadio Akron

La formación incluyó mediación, diálogo
La formación incluyó mediación, diálogo y control táctico ante posibles incidentes masivos. (Secretaría de Seguridad Jalisco)

Con miras al Mundial de 2026, policías de Jalisco concluyeron una capacitación impartida por la Policía Nacional de Francia enfocada en el manejo de manifestaciones y disturbios.

México será sede del torneo junto con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, y albergará 13 partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En esta última ciudad, los encuentros se jugarán en el estadio Akron, ubicado en Zapopan.

La capacitación formó parte de los preparativos del estado para recibir cuatro partidos del certamen internacional, lo que implica el despliegue de operativos especiales en la zona metropolitana. Las autoridades estatales destacaron que el entrenamiento permitirá fortalecer las estrategias de seguridad durante eventos masivos.

Capacitación impartida por la Policía Nacional de Francia

(Secretaría de Seguridad Jalisco)
(Secretaría de Seguridad Jalisco)

A través de su cuenta oficial de Facebook, la Policía de Jalisco reconoció a los 65 elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana, Policía de Guadalajara, Policía de Zapopan y SAMU de Jalisco que concluyeron la capacitación denominada “Gestión Democrática de Multitudes durante Manifestaciones y Grandes Acontecimientos Deportivos”, impartida por la Policía Nacional Francesa.

El entrenamiento duró dos semanas y fue dirigido por instructores de la Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), división especializada en el control de multitudes con experiencia en mundiales de fútbol y juegos olímpicos.

Objetivo: una policía preparada para escenarios complejos

(Secretaría de Seguridad Jalisco)
(Secretaría de Seguridad Jalisco)

El secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández González, afirmó a la prensa que la preparación responde a las exigencias del torneo internacional.

“Entendemos que este encuentro internacional de fútbol exige una policía preparada, humana y estratégica, capaz de responder con profesionalismo ante escenarios complejos”, señaló.

(Secretaría de Seguridad Jalisco)
(Secretaría de Seguridad Jalisco)

La capacitación concluyó con un simulacro de disturbios en el Estadio Akron. Tras la actividad, Hernández González explicó que los oficiales trabajaron en técnicas que privilegian la mediación, el diálogo y el control táctico, al considerarlos pilares de una policía de vanguardia.

Añadió que, en caso de registrarse actos de violencia o presencia de grupos agitadores, los elementos contarán con herramientas preventivas para proteger a la ciudadanía.

Reconocimientos y colaboración internacional

(Secretaría de Seguridad Jalisco)
(Secretaría de Seguridad Jalisco)

Las autoridades estatales agradecieron la participación de los instructores de la CRS y el acompañamiento de la Embajada de Francia.

También señalaron el apoyo del gobernador Pablo Lemus Navarro, a quien atribuyeron la visión para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones.

(Secretaría de Seguridad Jalisco)
(Secretaría de Seguridad Jalisco)

“Agradecemos a los capacitadores de la CRS, a la Embajada de Francia y al Gobernador Pablo Lemus Navarro por su confianza y visión para que La Policía de Jalisco cuente con las mejores herramientas al servir a las y los jaliscienses”, difundió la Policía de Jalisco tras concluir las actividades.

