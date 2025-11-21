Qué dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, del regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo (X/@wbcmoro)

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), celebró el regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo profesional, destacó el esfuerzo del púgil por retomar su carrera y vida personal tras un periodo marcado por dificultades legales y personales.

Durante la tradicional conferencia “martes de café” del CMB, Sulaimán subrayó la importancia de este regreso tanto para el entorno familiar como para el ámbito deportivo del boxeador. La próxima pelea de Chávez Jr. está programada para el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, en San Luis Potosí, donde enfrentará al argentino Ángel Sacco.

Cabe recordar que el regreso del Junior fue anunciado en rueda de prensa y Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, acompañó a su hijo para anunciar su retorno al boxeo profesional tras perder ante Jake Paul.

Esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. anunció su próxima pelea en enero de 2026 (X/ @RGC_Mx)

Mauricio Sulaimán enfatizó el apoyo institucional y familiar que rodea a Chávez Jr. “Hablé con Julio, con el papá, ahora que estábamos de viaje y está muy emocionado porque sus hijos están dando la vuelta. Siempre que hay una pequeña luz al final del túnel y ya llegó y parece ser que es una nueva vida para Julio César Chávez Jr., Omar está en un proceso, pero definitivamente siempre estamos pegados con ellos”, afirmó el presidente del CMB durante la conferencia, según la propia organización.

El contexto familiar ha sido determinante en el proceso de recuperación de los hermanos Chávez. Sulaimán hizo referencia tanto a Julio César Chávez Jr. como a su hermano Omar Chávez, quienes han atravesado momentos complicados en los últimos años. El presidente del CMB destacó la satisfacción de Julio César Chávez, padre de ambos y leyenda del boxeo mexicano, por la mejoría y el esfuerzo de sus hijos para superar las adversidades y retomar sus carreras deportivas.

El regreso de Chávez Jr. al cuadrilátero ocurre después de haber sido deportado de Estados Unidos y de enfrentar un proceso legal en México. Según la entrevista con La Pelotera Mx, el boxeador se encuentra actualmente sujeto a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con grupos delictivos y tráfico de armas, situación que le impide salir del país. A pesar de este contexto, el combate ante Ángel Sacco en la Arena Potosí marcará su retorno oficial al boxeo profesional, tras su última pelea en junio de 2025 frente a Jake Paul, en la que fue derrotado por decisión de los jueces.

Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)

Chávez Jr. mostró entusiasmo de regresar al boxeo

Durante la presentación de la pelea, Chávez Jr. abordó abiertamente las críticas sobre su edad y su capacidad para competir al más alto nivel. En entrevista con La Pelotera Mx, el boxeador envió un mensaje directo a quienes dudan de su vigencia:

“No se pierdan la pelea y que no me den por viejo, ni por acabado, porque se van a llevar una sorpresa”. El púgil manifestó su entusiasmo por volver al ring y no descartó la posibilidad de aspirar nuevamente a un campeonato mundial.

Chávez Jr. también compartió que las dificultades recientes han sido un motor para su motivación personal y profesional. El boxeador reconoció que los momentos complicados han fortalecido su determinación para seguir adelante en su carrera, mostrando una actitud renovada ante el desafío que representa su regreso al boxeo.