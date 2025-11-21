Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?

Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

Canelo Álvarez por fin habló sobre su futuro tras la derrota que sufrió ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, donde perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras.

En una noche triste para el boxeo mexicano, el tapatío fue dominado ampliamente por Bud Crawford que subió hasta tres categorías de peso. Y tras 12 rounds intensos llenos de estrategia, los tres jueces le dieron la victoria al norteamericano con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

La pelea pasó a la historia y la era de Canelo como monarca absoluto de la división de los supermedianos llegó a su fin tras años de dominio, mientras que Crawford escribió su nombre en el boxeo con letras de oro al convertirse en el primer pugilista en unificar en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) react after their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Por primera vez Canelo Álvarez revelas pistas sobre su carrea

De acuerdo con una publicación en redes sociales de los Prota y Azteca Deportes, Canelo Álvarez buscará hacer una revancha inmediata ante Terence Crawford en busca de recuperar su campeonato indiscutido de las 168 libras.

“Saúl ‘Canelo’ Álvarez visitó TV Azteca y dejó claro sobre sus planes para el próximo año. Confirma su objetivo: ir por la revancha ante Terence Crawford", se indicó en la publicación.

Cabe recordar que hace algunas semanas, Saúl Álvarez se sometió a una cirugía de codo, por lo que su regreso a los cuadriláteros podría postergarse. Sin embargo, se espera que en los días próximos comience nuevamente con sus entrenamientos.

Canelo Álvarez presumió el ejercicio que hace para no ser noqueado en el ring Crédito: X/ @BoxingKingdom14

Otros rivales que están en el radar de Canelo Álvarez

A pesar de tener en el radar una tentativa revancha contra Crawford, otra de las opciones para el jalisciense es Hamzah Sheeraz, quien hace poco tiempo aseguró que le gustaría pelear contra el ex campeón mexicano, pues lo consideró uno de los mejores boxeadores. El pugilista británico derrotó de manera contundente a Edgar Berlanga el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York. Sheeraz noqueó al boricua en el quinto asalto y se consolidó como el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso supermediano.

Además, otra de las opciones para el tapatío puede ser Christian Mbilli, quien cuenta con un récord impecable de 29-0-1, y que tendrá revancha contra Lester Martínez (19-0-1) tras el empate en la función de Canelo vs Crawford.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez en el boxeo profesional?

Aunque la era de Álvarez como campeón absoluto de las 168 libras llegó a su fin y su derrota ante Terence Crawford significó la tercera en su carrera después de las caídas que sufrió contra Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022, aún le faltan sumar varias peleas a su carrera profesional.

Cabe señalar que el pugilista mexicano aún tiene dos combates pendientes en su contrato multimillonario con el jeque árabe, Turki Al-Alshikh, quien se ha encargado de orquestar las últimas grandes peleas en el mundo del boxeo.