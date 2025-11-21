James Rodríguez buscaría quedarse en la Liga MX tras salir de León: ¿Qué equipo está interesado en ficharlo?

James Rodríguez buscaría quedarse en la Liga MX tras salir de León ( Eloisa Sánchez/REUTERS)

El futuro de James Rodríguez en el fútbol mexicano ha cobrado fuerza tras su salida del club León. Luego de que terminó su etapa con el conjunto de La Fiera, ya empezaron a sonar opciones para que el futbolista colombiano permanezca en la Liga MX.

Cabe recordar que actualmente el centrocampista quedó como agente libre, así que estaría en posibilidades de negociar su próximo fichaje. En primera instancia sonaron que dos equipos de la Liga MX están posicionándose como posibles destinos para el mediocampista colombiano, según reportes recientes.

Pero, en horas recientes trascendió que el club Universidad Nacional tendría contacto con James para considerar la posibilidad de convertirlo en el primer fichaje para el Clausura 2026. A pesar de que Pumas sigue con la posibilidad de avanzar a la liguilla del Apertura 2025, ya empezó a mover sus fichas para el siguiente torneo.

¿Pumas ficharán a James Rodríguez?

Pumas estaría interesado en James Rodríguez (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El posible fichaje de James Rodríguez es uno de los temas centrales que involucran al club Pumas en estos días, más allá de su participación en el Play in. El futbolista colombiano termina contrato con León y se encuentra en la órbita de equipos como Pumas UNAM y Cruz Azul. Según reveló Alejandro Gómez en el programa radiofónico “El jefe y el master” en AS, el equipo dirigido por Efraín Juárez estaría más cerca de concretar el traspaso que Cruz Azul.

Alejandro Gómez detalló que tanto Cruz Azul como Pumas han mostrado interés en el mediocampista colombiano. Desde Pumas, informantes señalan que James Rodríguez ha tenido conversaciones directas con Álvaro Angulo, a quien le expresó: “Vente para acá, nos caerías super bien, el ambiente está buenísimo, la exigencia también, es un equipo que se está reconstruyendo para ganar cosas”. Estas palabras evidencian la intención del futbolista de unirse al cuadro universitario.

Fuentes cercanas a Pumas indicaron que James Rodríguez desea formar parte del plantel universitario, y que el tema económico no representa un obstáculo para la operación. A pesar de ello, la directiva del club ha optado por posponer el cierre y anuncio de la posible incorporación hasta que finalice el compromiso del equipo en el Play In, priorizando mantener la concentración en la competición actual.

Cruz Azul no estaría interesado en James Rodríguez (REUTERS/Luisa González)

El paso de James por León inició en enero de 2025, concluirá el 31 de diciembre tras la decisión de la junta directiva de no renovar su contrato, motivada por los resultados insatisfactorios de la temporada. Durante su estadía en el club, el colombiano disputó 37 partidos, en los que anotó cinco goles y entregó diez asistencias, tanto en la liga local como en la Leagues Cup.

Cruz Azul no estaría interesado en James Rodríguez

Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, informó que el supuesto interés de Cruz Azul por James Rodríguez carece de un fundamento sólido, ya que el exjugador del Real Madrid no encaja en el perfil que la directiva de La Noria busca actualmente. La política establecida por la dirigencia cementera es incorporar futbolistas que no superen los 30 años de edad, criterio que deja fuera al internacional colombiano de cualquier terna de posibles refuerzos para el equipo.

La gestión de Iván Alonso al frente de la dirección deportiva en Cruz Azul ha estado marcada por una estrategia enfocada en la adquisición de jugadores jóvenes, que puedan convertirse en activos para futuras transacciones. Este enfoque ha guiado las incorporaciones recientes al plantel, priorizando el potencial de desarrollo y posibilidades de venta en el corto o mediano plazo.