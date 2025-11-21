México Deportes

Eliminación de Pumas: Efraín Juárez explica por qué no considera fracaso el torneo

El técnico valoró los seis meses de proceso al frente del equipo y afirmó que el torneo dejó aprendizajes que buscará capitalizar en la siguiente campaña

Juárez reconoce que el intento
Juárez reconoce que el intento del equipo fue clave pese al 3-1 en el Estadio Hidalgo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas volvió a quedarse fuera de la lucha por el título, esta vez en el Play-In del Apertura 2025, después de caer 3-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo.

El equipo dirigido por Efraín Juárez quedó nuevamente lejos de su novena estrella, aunque el técnico descartó que el resultado represente un fracaso para su proyecto.

Juárez defiende el intento del equipo tras quedar fuera

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En conferencia de prensa, el entrenador explicó por qué no considera que la eliminación signifique un fracaso.

“Soy consciente y la realidad es que uno está en base a los resultados. La palabra fracaso está en todos nosotros, el no intentar para mi si es fracaso, intentamos no se pudo”, afirmó Juárez, quien destacó el esfuerzo del plantel en el cierre del torneo.

“Este proceso deja aprendizaje”, afirma el técnico universitario

El entrenador también hizo un balance de los seis meses que lleva al frente del equipo, resaltando avances y áreas por mejorar.

“El proceso que estamos llevando desde hace seis meses que estoy a cargo de esta institución a la que tanto quiero, tanto admiro, tanto respeto y que tengo un agradecimiento profundo, me deja un aprendizaje en todas las áreas a mejorar y que el siguiente torneo podamos sacar cosas positivas de esto”, señaló.

Qué viene para Pumas en 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después de terminar en la décima posición del Apertura 2025 y quedar fuera en el Play-In, Pumas deberá replantear objetivos de cara al Clausura 2026.

El equipo también participará en la Concacaf Champions Cup, al mismo tiempo que intentará volver a competir por los primeros puestos de la Liga MX.

Equipos de la Liga MX clasificados a la Concachampions 2026

Los clubes de la Liga
Los clubes de la Liga MX ya aseguraron su lugar en la Concachampions 2026, que reunirá a 27 equipos en busca del título de la Concacaf. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La edición 61 de la Copa de Campeones de la Concacaf se disputará entre febrero y marzo de 2026 y contará con 27 equipos, cuyo camino en el torneo se definirá tras el sorteo del 9 de diciembre.

El formato incluye cinco fases: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y la Final (esta última a partido único).

De los participantes, 22 iniciarán desde la ronda preliminar y cinco avanzarán directamente a los Octavos.

En cuanto a la Liga MX, los clubes clasificados son Toluca, como campeón del Clausura 2025 y mejor ubicado de la temporada 2024-25; América, campeón del Apertura 2024 y segundo mejor ubicado; Monterrey, subcampeón del Apertura 2024; además de Cruz Azul, Tigres y Pumas, que finalizaron en primero, segundo y tercer lugar respectivamente de la tabla general 2024-25.

