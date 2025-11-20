México Deportes

México desciende una posición en el ranking FIFA y es superado por Estados Unidos

La selección mexicana suma seis partidos sin ganar desde que fueron campeones de la Copa Oro y la incertidumbre de los aficionados crece rumbo al mundial en casa

Guardar
México cayó del lugar 14
México cayó del lugar 14 al 15 dentro del Ranking FIFA. (X/ @miseleccionmxEN)

Después de igualar 0-0 ante Uruguay y de perder 2-1 con Paraguay en sus últimos amistosos, México cayó una posición en el ranking FIFA, siendo desplazados del lugar 14 al 15 por Estados Unidos.

Con esta última actualización, la Selección Mexicana ha perdido su lugar como el país mejor ubicado dentro de la CONCACAF, ya que los estadounidenses vencieron tanto a la selección charrúa como al combinado paraguayo en la última Fecha FIFA.

Los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre han tenido dificultades para obtener resultados favorables en los últimos encuentros, pues desde su campeonato en la Copa Oro, acumulan seis partidos sin conocer la victoria, situación que los ha hecho perder posiciones en el ranking mundial.

Cuál es el mejor equipo del ranking FIFA al cierre del año

La campeona de Europa se
La campeona de Europa se mantiene a la cabeza del ranking FIFA (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo)

La campeona de Europa, España, lidera nuevamente el ranking de selecciones nacionales en esta recta final del 2025, gracias a que aseguraron su clasificación a la Copa del Mundo tras un agónico empate ante Turquía en la última fecha de las eliminatorias.

La Roja se encuentra perseguida por el actual campeón del mundo, Argentina, quienes se mantuvieron en el segundo puesto.

El podio de las mejores selecciones del mundo lo completa Francia en el tercer lugar.

Los cambios más importantes dentro del Top 10 se dieron con Brasil, selección que escaló dos peldaños tras vencer a Senegal y empatar ante Túnez en la Fecha FIFA.

Por su parte, Croacia ascendió a la posición 10 del ranking tras obtener su boleto al mundial, mientras que Italia descendió hasta el lugar 12.

Cuándo volverá a jugar la selección mexicana

El accionar del conjunto tricolor
El accionar del conjunto tricolor causa indignación y preocupación entre los aficionados a pocos meses de la Copa del Mundo. (REUTERS/Henry Romero)

Con el sorteo mundialista programado para el próximo 5 de diciembre, la Selección Mexicana retomará actividad hasta marzo de 2026. En esa fecha, el Tricolor enfrentará a Bélgica y a Portugal en un partido especial para inaugurar el renovado Estadio Banorte, que se encuentra en proceso de remodelación para cumplir con los requisitos de la FIFA como sede del Mundial 2026.

Estos encuentros ante dos selecciones dentro del top 10 servirán para fortalecer y apuntalar al equipo de cara al torneo mundialista, ofreciendo una oportunidad para que el entrenador Javier “El Vasco” Aguirre evalúe el desempeño de sus jugadores.

La preocupación entre los aficionados por los recientes resultados del Tricolor ha ido en aumento, especialmente tras una racha de seis partidos sin victorias que refleja las carencias del equipo en defensa y ofensiva.

Se espera que los próximos partidos de preparación antes del Mundial sirvan para corregir estas debilidades y fortalecer el desempeño de la selección de cara a la Copa del Mundo.

Temas Relacionados

MéxicoRanking FIFAEstados UnidosMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Inés Sainz confiesa por qué no demandó a los Jets de Nueva York por presunto acoso: “Pude ganar 5 millones de dólares”

La periodista recordó cómo una entrevista rutinaria terminó en un expediente por presunto acoso sexual dentro de la NFL

Inés Sainz confiesa por qué

Marina Malpica conquista medalla de bronce en la final de clavas en la Sky Grace Cup 2025

En 2022, se convirtió en la primera mexicana en alcanzar la final de un Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica

Marina Malpica conquista medalla de

Helmut Marko lanza fuerte declaración y explica por qué Checo Pérez no será campeón del mundo

Checo dejó cuatro temporadas en Red Bull con victorias, podios y un subcampeonato antes de preparar su regreso a F1 en 2026

Helmut Marko lanza fuerte declaración

Ángel Villacampa acepta máxima presión previo a la Final contra Tigres: “Este América está más preparado que nunca”

El entrenador de las Águilas enfrentará su sexta final y asegura que su equipo está preparado para conseguir el campeonato

Ángel Villacampa acepta máxima presión

Liga MX Femenil: ¿Cuándo fue la última vez que América venció a Tigres en una final?

La final del Apertura 2025 reaviva una rivalidad marcada por tres duelos previos por el título, donde Tigres domina

Liga MX Femenil: ¿Cuándo fue
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar, Comando Norte y embajador

Semar, Comando Norte y embajador de EEUU en México se reúnen para afinar estrategia de seguridad marítima

Asalto violento deja herido al jefe de la Policía de Tlaquiltenango, Morelos: agresores siguen prófugos

Abren exposición de la ruta de la trata de personas en México: buscan concientizar a 40 mil pasajeros en Tijuana

Marina detuvo a “L-12″, líder de una célula del CJNG en Tijuana, era objetivo prioritario en Baja California

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

ENTRETENIMIENTO

A qué huele el perfume

A qué huele el perfume de Kenia OS, fragancia que se vendió en tiempo récord

Belinda y Cazzu podrían verse por primera vez en una premiación secreta en CDMX

Fátima Bosch en Miss Universo 2025: la mexicana entró al TOP 10 del público

Lucerito Mijares rompe el silencio tras polémica por imágenes de IA con un cambio de look: “Los leemos siempre”

La faceta más íntima de María José: entre música y compañía canina

DEPORTES

Inés Sainz confiesa por qué

Inés Sainz confiesa por qué no demandó a los Jets de Nueva York por presunto acoso: “Pude ganar 5 millones de dólares”

Marina Malpica conquista medalla de bronce en la final de clavas en la Sky Grace Cup 2025

Helmut Marko lanza fuerte declaración y explica por qué Checo Pérez no será campeón del mundo

Ángel Villacampa acepta máxima presión previo a la Final contra Tigres: “Este América está más preparado que nunca”

Liga MX Femenil: ¿Cuándo fue la última vez que América venció a Tigres en una final?