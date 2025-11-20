México desciende una posición en el ranking FIFA y es superado por Estados Unidos

México cayó del lugar 14 al 15 dentro del Ranking FIFA. (X/ @miseleccionmxEN)

Después de igualar 0-0 ante Uruguay y de perder 2-1 con Paraguay en sus últimos amistosos, México cayó una posición en el ranking FIFA, siendo desplazados del lugar 14 al 15 por Estados Unidos.

Con esta última actualización, la Selección Mexicana ha perdido su lugar como el país mejor ubicado dentro de la CONCACAF, ya que los estadounidenses vencieron tanto a la selección charrúa como al combinado paraguayo en la última Fecha FIFA.

Los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre han tenido dificultades para obtener resultados favorables en los últimos encuentros, pues desde su campeonato en la Copa Oro, acumulan seis partidos sin conocer la victoria, situación que los ha hecho perder posiciones en el ranking mundial.

Cuál es el mejor equipo del ranking FIFA al cierre del año

La campeona de Europa se mantiene a la cabeza del ranking FIFA (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo)

La campeona de Europa, España, lidera nuevamente el ranking de selecciones nacionales en esta recta final del 2025, gracias a que aseguraron su clasificación a la Copa del Mundo tras un agónico empate ante Turquía en la última fecha de las eliminatorias.

La Roja se encuentra perseguida por el actual campeón del mundo, Argentina, quienes se mantuvieron en el segundo puesto.

El podio de las mejores selecciones del mundo lo completa Francia en el tercer lugar.

Los cambios más importantes dentro del Top 10 se dieron con Brasil, selección que escaló dos peldaños tras vencer a Senegal y empatar ante Túnez en la Fecha FIFA.

Por su parte, Croacia ascendió a la posición 10 del ranking tras obtener su boleto al mundial, mientras que Italia descendió hasta el lugar 12.

Cuándo volverá a jugar la selección mexicana

El accionar del conjunto tricolor causa indignación y preocupación entre los aficionados a pocos meses de la Copa del Mundo. (REUTERS/Henry Romero)

Con el sorteo mundialista programado para el próximo 5 de diciembre, la Selección Mexicana retomará actividad hasta marzo de 2026. En esa fecha, el Tricolor enfrentará a Bélgica y a Portugal en un partido especial para inaugurar el renovado Estadio Banorte, que se encuentra en proceso de remodelación para cumplir con los requisitos de la FIFA como sede del Mundial 2026.

Estos encuentros ante dos selecciones dentro del top 10 servirán para fortalecer y apuntalar al equipo de cara al torneo mundialista, ofreciendo una oportunidad para que el entrenador Javier “El Vasco” Aguirre evalúe el desempeño de sus jugadores.

La preocupación entre los aficionados por los recientes resultados del Tricolor ha ido en aumento, especialmente tras una racha de seis partidos sin victorias que refleja las carencias del equipo en defensa y ofensiva.

Se espera que los próximos partidos de preparación antes del Mundial sirvan para corregir estas debilidades y fortalecer el desempeño de la selección de cara a la Copa del Mundo.