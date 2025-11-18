México Deportes

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

El analista deportivo perdió la paciencia ante un internauta que lo acusó de vivir en México por el dinero

Guardar
Ruso Zamogilny explotó contra seguidores
Ruso Zamogilny explotó contra seguidores en redes sociales (IG/ @rusozamogilny)

El desempeño de la Selección Mexicana ante Uruguay generó una serie de reacciones y debates en redes sociales, principalmente por la actitud que tomó la afición local, ya que el público que acudió al Estadio Corona en Torreón abucheó a los jugadores del Tri así como a Javier Aguirre, director técnico del combinado nacional.

Ante esta situación, Damián El Ruso Zamogilny compartió su opinión sobre la afición mexicana, pero su postura generó un encontronazo en redes sociales, ya que internautas intercambiaron comentarios atacando al analista de TUDN. En consecuencia, el comentarista deportivo se defendió pues la pelea escaló al tema personal, ya que defendió su trabajo en México.

Y es que, un seguidor aseguró que el futbolista retirado se quedó en el país “por dinero” así que menospreciaron la opinión que dio sobre la afición del Tricolor. Por ello, el Ruso Zamogilny arremetió contra sus “haters” y expuso que paga sus impuestos para las becas “de ninis”.

Así fue la discusión del Ruso Zamogilny con un internauta

El naturalizado mexicano sentenció que
El naturalizado mexicano sentenció que el comportamiento del público no fue el adecuado (Foto: Instagram/@rusozamogilny)

Durante el programa Línea de 4 de TUDN, el naturalizado mexicano sentenció que el comportamiento del público no fue el adecuado, así que lanzó el siguiente comentario: “Si la gente quiere ver a Acevedo, que lo vaya a ver con Santos. No fueron toda la temporada”.

Este comentario desató el debate en redes sociales, así que un internauta compartió “Pero qué pedazo de estupidez acabas de decir Ruso, échale tantito cacumen, la gente no lo va a ver en temporada por estar inconforme con la directiva de santos y precisamente iban a verlo en otros ambiente, ¿sabes en cuanto estaban los boletos ? Tienen derecho a exigir".

Como respuesta, el analista de TUDN lamentó que la afición piense que tiene derecho a abuchear a la Selección Mexicana por pagar un precio al boleto, así que defendió a Raúl Tala Rangel.

El Ruso Zamogilny protagonizó una
El Ruso Zamogilny protagonizó una pelea en redes sociales (X/ @RusoZamogilny)

¿El precio de los boletos hace válido que le mientes la m**re al arquero de TU selección no por un error de juego sino porque no paró el arquero de tu equipo? Desde el minuto 1 al Tala lo insultaron, es de villamelones eso. Cero pasión por la selección“, puntualizó.

Un aficionado se lanzó contra el comentarista deportivo y le expresó: “Villamelón tú que vives en México por dinero”. Tal comentario desató el enojo del argentino, por lo que mostró su inconformidad con este tipo de personas en redes sociales, así que respondió en tono de burla y sostuvo que paga sus impuestos para las “becas de ninis”, haciendo referencia al término “nini” que son aquellos que “ni trabajan, ni estudian” en México.

Así fue la pelea del
Así fue la pelea del Ruso Zamogilny con un internauta (X/ @RusoZamogilny)

“Déjame decirte que el dinero ya lo hice, vivo en México porque soy mexicano naturalizado y mi familia completita es mexicana por nacimiento. Y sigo invirtiendo en este hermoso país, mi niño. Ah, y pagando mis impuestos para que recibas tu beca de nini”, sentenció el Ruso Zamogilny.

Temas Relacionados

Ruso ZamogilnyTUDNSelección Mexicanaperiodista deportivomexico-deportes

Más Noticias

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

A través de redes sociales compartieron detalles de cómo será la preventa y la venta general para la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

El piloto tapatío ya se prepara para competir en el máximo circuito de F1 y aseguró que desde el inicio marcará la diferencia

Checo Pérez amenaza con “sorprender

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Un modelo algorítmico anticipa el desenlace del duelo internacional, proyectando quién impondrá condiciones en la cancha

México vs Paraguay, IA revela

Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?

El delantero de San Diego FC se perderá el último partido amistoso de preparación de este 2025 rumbo a la Copa Mundial

Chucky Lozano no jugará en

Tigres vs América: se confirman las fechas de la Final de la Liga Femenil MX

Amazonas y Águilas protagonizarán una nueva lucha por coronarse como las mejores de todo México

Tigres vs América: se confirman
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán | Video

ENTRETENIMIENTO

Érika Buenfil niega que su

Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

Sergio Mayer Mori afirma que su papá, Sergio Mayer, no tiene talento: “Actúa muy mal, no canta, no baila”

Felicia Mercado aclara supuesto romance con actor 44 años menor enamorado de ella: “Nunca lo volví a ver”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: a qué hora empieza el duelo para la prueba de capataz de la semana

Marta Sánchez anuncia show íntimo en CDMX celebrando 40 años de carrera: fecha y precios para ver a la española

DEPORTES

América vs Tigres Femenil: cuánto

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?

Tigres vs América: se confirman las fechas de la Final de la Liga Femenil MX