Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Ruso Zamogilny explotó contra seguidores en redes sociales (IG/ @rusozamogilny)

El desempeño de la Selección Mexicana ante Uruguay generó una serie de reacciones y debates en redes sociales, principalmente por la actitud que tomó la afición local, ya que el público que acudió al Estadio Corona en Torreón abucheó a los jugadores del Tri así como a Javier Aguirre, director técnico del combinado nacional.

Ante esta situación, Damián El Ruso Zamogilny compartió su opinión sobre la afición mexicana, pero su postura generó un encontronazo en redes sociales, ya que internautas intercambiaron comentarios atacando al analista de TUDN. En consecuencia, el comentarista deportivo se defendió pues la pelea escaló al tema personal, ya que defendió su trabajo en México.

Y es que, un seguidor aseguró que el futbolista retirado se quedó en el país “por dinero” así que menospreciaron la opinión que dio sobre la afición del Tricolor. Por ello, el Ruso Zamogilny arremetió contra sus “haters” y expuso que paga sus impuestos para las becas “de ninis”.

Así fue la discusión del Ruso Zamogilny con un internauta

El naturalizado mexicano sentenció que el comportamiento del público no fue el adecuado (Foto: Instagram/@rusozamogilny)

Durante el programa Línea de 4 de TUDN, el naturalizado mexicano sentenció que el comportamiento del público no fue el adecuado, así que lanzó el siguiente comentario: “Si la gente quiere ver a Acevedo, que lo vaya a ver con Santos. No fueron toda la temporada”.

Este comentario desató el debate en redes sociales, así que un internauta compartió “Pero qué pedazo de estupidez acabas de decir Ruso, échale tantito cacumen, la gente no lo va a ver en temporada por estar inconforme con la directiva de santos y precisamente iban a verlo en otros ambiente, ¿sabes en cuanto estaban los boletos ? Tienen derecho a exigir".

Como respuesta, el analista de TUDN lamentó que la afición piense que tiene derecho a abuchear a la Selección Mexicana por pagar un precio al boleto, así que defendió a Raúl Tala Rangel.

El Ruso Zamogilny protagonizó una pelea en redes sociales (X/ @RusoZamogilny)

“¿El precio de los boletos hace válido que le mientes la m**re al arquero de TU selección no por un error de juego sino porque no paró el arquero de tu equipo? Desde el minuto 1 al Tala lo insultaron, es de villamelones eso. Cero pasión por la selección“, puntualizó.

Un aficionado se lanzó contra el comentarista deportivo y le expresó: “Villamelón tú que vives en México por dinero”. Tal comentario desató el enojo del argentino, por lo que mostró su inconformidad con este tipo de personas en redes sociales, así que respondió en tono de burla y sostuvo que paga sus impuestos para las “becas de ninis”, haciendo referencia al término “nini” que son aquellos que “ni trabajan, ni estudian” en México.

Así fue la pelea del Ruso Zamogilny con un internauta (X/ @RusoZamogilny)

“Déjame decirte que el dinero ya lo hice, vivo en México porque soy mexicano naturalizado y mi familia completita es mexicana por nacimiento. Y sigo invirtiendo en este hermoso país, mi niño. Ah, y pagando mis impuestos para que recibas tu beca de nini”, sentenció el Ruso Zamogilny.