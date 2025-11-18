Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición (REUTERS/Henry Romero)

La presión de la afición mexicana fue evidente en el Estadio Corona de Torreón, donde la Selección Mexicana empató sin goles ante Uruguay y fue recibida con abucheos. Tras el partido, Javier Aguirre, director técnico del equipo, envió un mensaje claro en conferencia de prensa: aceptar la crítica y fortalecer el equilibrio emocional son condiciones indispensables para afrontar el reto del Mundial 2026.

De acara al último partido amistoso en fecha FIFA este 2025, el Vasco Aguirre subrayó que quienes no estén preparados para el juicio público “no sirven para esto” y remarcó la necesidad de que el grupo desarrolle una “piel gruesa” para sobrellevar la presión.

El estratega abordó la situación tras el empate en Torreón y las reacciones de figuras como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, quienes manifestaron su inconformidad con la respuesta del público. En la conferencia de prensa, Aguirre insistió en que la crítica forma parte inherente del fútbol de alto nivel y que sus dirigidos deben asumirla con madurez.

Javier Aguirre exigió estabilidad emocional al equipo (REUTERS/Henry Romero)

Javier Aguirre exige a sus jugadores “equilibrio emocional” para el Mundial 2026

Aguirre profundizó en la importancia de la fortaleza mental, especialmente en un contexto donde el estrés y la presión externa pueden afectar el rendimiento. Por ello lanzó un mensaje claro para los convocados al Tricolor, esto fue lo que les exigió:

“El que no acepte la crítica o que no esté preparado para ser sometido a juicio público, no sirve para esto”, afirmó el entrenador.

A la par, expresó la importancia de la estabilidad emocional, “porque el jugador está sujeto a gran estrés. He visto grandes respuestas de futbolistas vistiendo esta playera. Todos estamos en el camino de la ilusión de hacer un gran Mundial”, expresó en conferencia de prensa. Además, advirtió sobre la necesidad de mantener la compostura en el campo: “No te puedes hacer expulsar y dejarnos con diez porque te sacó de tus casillas el rival o la afición”.

Aguirre reconoció que el principal desafío de la Selección Mexicana de cara al próximo partido contra Paraguay reside en mejorar la producción ofensiva (REUTERS/Henry Romero)

Y es que, cuando le cuestionaron sobre las reacciones de los jugadores ante el recibimiento hostil de la afición, precisó lo siguiente:

“En esa búsqueda de jugadores, tú le llamas piel gruesa, yo le llamo equilibrio emocional […] Necesitamos paz mental, equilibrio emocional, piel gruesa, estamos en eso”.

En el plano táctico, Aguirre reconoció que el principal desafío de la Selección Mexicana de cara al próximo partido contra Paraguay reside en mejorar la producción ofensiva. El entrenador señaló que, si bien el equipo logra llegar al área rival y ocupa bien los espacios, la toma de decisiones en el último tercio del campo sigue siendo deficiente. “En el último tercio es donde estamos peor, llegamos, tenemos unidades en el área y la ocupamos bien, pero nos falta tomar mejores decisiones”, explicó.

A pesar de las dificultades ofensivas, Aguirre manifestó satisfacción con el desempeño defensivo y el trabajo en jugadas a balón detenido, aunque reconoció que la derrota previa ante Colombia por 4-0 afectó tanto las estadísticas como el ánimo del grupo. En este contexto, el entrenador destacó la aparición de jóvenes talentos en la plantilla, como Obed, Mora, Ambriz, Fimbres y Montiel, quienes, según sus palabras, aportan fortaleza mental y amplían las opciones del equipo. “Me gusta, porque son cuates que vienen con fortaleza mental”, señaló Aguirre en la conferencia de prensa, aludiendo a la integración de estos jugadores en el proceso de preparación.