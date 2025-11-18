Berterame ve a Fidalgo listo para competir por un lugar en la Selección Mexicana

En la previa del México vs Paraguay, Berterame habló de la posible llegada de Fidalgo al Tri. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La posibilidad de que Álvaro Fidalgo se sume a la Selección Mexicana fue respaldada por el delantero de Rayados, Germán Berterame, quien señaló que la presencia del mediocampista del América sería bien recibida dentro del grupo.

El seleccionado nacional, también naturalizado, expresó su postura en la víspera del duelo amistoso entre México y Paraguay de la Fecha FIFA de noviembre.

Berterame resaltó el nivel del futbolista español y afirmó que su incorporación podría aportar competitividad al plantel en el camino hacia el Mundial de 2026.

Además, aseguró que el vestuario se mantiene abierto para todo jugador que pueda fortalecer al equipo en esta etapa del proceso.

Competencia interna y respaldo a una posible convocatoria de Fidalgo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Germán afirmó que la llegada de Fidalgo sería positiva para la Selección Mexicana. Explicó que su calidad podría integrarse de inmediato a la competencia del grupo.

“Siempre va a ser algo hermoso, algo lindo que él pueda venir para esto, para estar acá con nosotros. Creo que es una pieza muy importante, una pieza muy linda que también va a entrar a la zona de competitividad, y eso es muy lindo”, señaló ante los medios.

El atacante añadió que el cuerpo técnico mantiene seguimiento constante sobre los jugadores en sus clubes, por lo que la exigencia para permanecer en la selección es alta.

“Cuando estemos en los clubes, ellos mismos van a ir a verte, a ver cómo estás. Tenemos que seguir manteniendo esa línea si queremos seguir estando y queremos ir al Mundial. Hay que ir por esa línea”, apuntó.

Berterame destacó que la concentración de noviembre representa una oportunidad para cerrar el año dentro del equipo nacional.

“Estas son oportunidades únicas que hay que disfrutar. Poder estar con los compañeros, compartir la mesa con ellos. Es la última del año y hay que disfrutarla. Después se va a ver reflejado lo que haces en el club”.

También expresó su apoyo a Armando ‘La Hormiga’ González, resaltando su desempeño en su club y lo que ha aportado a la selección.

Armando González fue convocado por primera vez a la Selección Nacional (X / @Chivas)

“Ha sido goleador. A mí también me ha tocado ser goleador y creo que lo está viviendo de una manera única y está aprendiendo mucho de Raúl, tanto yo también. Por eso está acá, por todo lo que hizo en su club”.

El delantero habló sobre el manejo emocional dentro del equipo ante situaciones externas como los abucheos dirigidos a Tala Rangel.

“El fútbol te lleva a situaciones que, si no estás bien mentalmente, te pueden perjudicar. En su caso lo supo llevar bien y nosotros, como grupo, siempre tratamos de apoyarlo”.