Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?

Chucky Lozano no concretó una oportunidad a gol que tuvo en el primer tiempo (Twitter/@miseleccionmxEN)

La Selección Mexicana se prepara para su siguiente compromiso en esta fecha FIFA, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Paraguay tras el empate sin goles ante Uruguay en el Estadio Corona en Torreón. Pero, el equipo dio a conocer una baja en la delantera, así que el Vasco tendrá que reestructurar su planteamiento táctico.

Este lunes 17 de noviembre, el Tri dio a conocer que Hirving Chucky Lozano no estará en el próximo partido amistoso del conjunto azteca. Por medio de redes sociales informaron la baja del jugador.

Según con lo que explicó la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al término del partido ante Uruguay, el jugador de San Diego FC se resintió de la pierna izquierda, lo que encendió las alarmas del cuerpo médico del Tricolor. Más tarde, la selección confirmó la baja de Lozano.

Chucky Lozano es baja con la selección mexicana (X/ @miseleccionmx)

¿Qué le pasó a Chucky Lozano?

De acuerdo con lo que informó la Selección Mexicana, el Chucky Lozano tuvo una sobrecarga muscular, por lo que no verá actividad en este último encuentro ante Uruguay. El diagnóstico se obtuvo luego de que le realizaron una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética en el muslo izquierdo.

“Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso que limitarán su participación con la selección Nacional de México para el siguiente partido vs Paraguay”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento se desconoce si Lozano dejará la concentración del Tri, tampoco se conoce la gravedad de su lesión, pues a tan solo siete meses de que empiece la Copa Mundial 2026, Javier Aguirre se ve obligado a perfilar quiénes serán los jugadores que serán parte del representativo nacional que inaugurará el torneo de la FIFA.

Chucky Lozano será baja de la selección mexicana para el partido ante Paraguay (FMF)

La Selección Mexicana empata sin goles ante Uruguay en Torreón

La noche en el Estadio Corona de Torreón estuvo marcada por la tensión entre la afición y la Selección Mexicana, tras el empate sin goles frente a Uruguay en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Los abucheos y gritos de desaprobación fueron dirigidos tanto al equipo como a su entrenador, Javier Aguirre, quien se convirtió en el centro de atención por su reacción ante la crítica del público.

Al término del encuentro, Aguirre abordó la situación en conferencia de prensa, defendió el derecho de los aficionados a expresar su inconformidad. “No soy quién para juzgar a la afición; son libres de expresarse… Manifestaron su inconformidad, no tengo autoridad para opinar de eso”, afirmó. El estratega insistió en que la molestia de los asistentes forma parte inherente del fútbol y subrayó que cada espectador tiene derecho a manifestar su sentir, especialmente después de haber pagado su entrada.La presión de la tribuna no solo recayó sobre el entrenador, sino también sobre el portero titular, Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue objeto de abucheos desde el inicio del partido.

La Selección Mexicana empata sin goles ante Uruguay en Torreón (REUTERS/Henry Romero)

La decisión de alinear a Rangel en lugar de Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna, generó descontento entre los presentes. Ante esta situación, Aguirre optó por respaldar públicamente a su arquero, destacando que Rangel compite en igualdad de condiciones dentro del grupo y que necesita tiempo y confianza para consolidarse.

El entrenador evitó entrar en polémicas y remarcó que su labor se centra en el funcionamiento del equipo y en el desarrollo de sus jugadores, dejando claro que las reacciones externas no son un factor que pueda controlar.Durante la conferencia, el técnico reiteró su postura respecto a los límites de su responsabilidad: “Lo que yo puedo controlar lo hago y eso es el funcionamiento del equipo, la posición de los jugadores, el rendimiento, el intentar que no se lesionen. Lo otro son variables que no controlas”, expresó.