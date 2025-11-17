México Deportes

Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?

El delantero de San Diego FC se perderá el último partido amistoso de preparación de este 2025 rumbo a la Copa Mundial

Guardar
Chucky Lozano no concretó una
Chucky Lozano no concretó una oportunidad a gol que tuvo en el primer tiempo (Twitter/@miseleccionmxEN)

La Selección Mexicana se prepara para su siguiente compromiso en esta fecha FIFA, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Paraguay tras el empate sin goles ante Uruguay en el Estadio Corona en Torreón. Pero, el equipo dio a conocer una baja en la delantera, así que el Vasco tendrá que reestructurar su planteamiento táctico.

Este lunes 17 de noviembre, el Tri dio a conocer que Hirving Chucky Lozano no estará en el próximo partido amistoso del conjunto azteca. Por medio de redes sociales informaron la baja del jugador.

Según con lo que explicó la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al término del partido ante Uruguay, el jugador de San Diego FC se resintió de la pierna izquierda, lo que encendió las alarmas del cuerpo médico del Tricolor. Más tarde, la selección confirmó la baja de Lozano.

Chucky Lozano es baja con
Chucky Lozano es baja con la selección mexicana (X/ @miseleccionmx)

¿Qué le pasó a Chucky Lozano?

De acuerdo con lo que informó la Selección Mexicana, el Chucky Lozano tuvo una sobrecarga muscular, por lo que no verá actividad en este último encuentro ante Uruguay. El diagnóstico se obtuvo luego de que le realizaron una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética en el muslo izquierdo.

“Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso que limitarán su participación con la selección Nacional de México para el siguiente partido vs Paraguay”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento se desconoce si Lozano dejará la concentración del Tri, tampoco se conoce la gravedad de su lesión, pues a tan solo siete meses de que empiece la Copa Mundial 2026, Javier Aguirre se ve obligado a perfilar quiénes serán los jugadores que serán parte del representativo nacional que inaugurará el torneo de la FIFA.

Chucky Lozano será baja de
Chucky Lozano será baja de la selección mexicana para el partido ante Paraguay (FMF)

La Selección Mexicana empata sin goles ante Uruguay en Torreón

La noche en el Estadio Corona de Torreón estuvo marcada por la tensión entre la afición y la Selección Mexicana, tras el empate sin goles frente a Uruguay en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Los abucheos y gritos de desaprobación fueron dirigidos tanto al equipo como a su entrenador, Javier Aguirre, quien se convirtió en el centro de atención por su reacción ante la crítica del público.

Al término del encuentro, Aguirre abordó la situación en conferencia de prensa, defendió el derecho de los aficionados a expresar su inconformidad. “No soy quién para juzgar a la afición; son libres de expresarse… Manifestaron su inconformidad, no tengo autoridad para opinar de eso”, afirmó. El estratega insistió en que la molestia de los asistentes forma parte inherente del fútbol y subrayó que cada espectador tiene derecho a manifestar su sentir, especialmente después de haber pagado su entrada.La presión de la tribuna no solo recayó sobre el entrenador, sino también sobre el portero titular, Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue objeto de abucheos desde el inicio del partido.

La Selección Mexicana empata sin
La Selección Mexicana empata sin goles ante Uruguay en Torreón (REUTERS/Henry Romero)

La decisión de alinear a Rangel en lugar de Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna, generó descontento entre los presentes. Ante esta situación, Aguirre optó por respaldar públicamente a su arquero, destacando que Rangel compite en igualdad de condiciones dentro del grupo y que necesita tiempo y confianza para consolidarse.

El entrenador evitó entrar en polémicas y remarcó que su labor se centra en el funcionamiento del equipo y en el desarrollo de sus jugadores, dejando claro que las reacciones externas no son un factor que pueda controlar.Durante la conferencia, el técnico reiteró su postura respecto a los límites de su responsabilidad: “Lo que yo puedo controlar lo hago y eso es el funcionamiento del equipo, la posición de los jugadores, el rendimiento, el intentar que no se lesionen. Lo otro son variables que no controlas”, expresó.

Temas Relacionados

Chucky Lozanoselección mexicanaFIFAmexico-deportes

Más Noticias

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Un modelo algorítmico anticipa el desenlace del duelo internacional, proyectando quién impondrá condiciones en la cancha

México vs Paraguay, IA revela

Tigres vs América: se confirman las fechas de la Final de la Liga Femenil MX

Amazonas y Águilas protagonizarán una nueva lucha por coronarse como las mejores de todo México

Tigres vs América: se confirman

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU

Por cuarta vez en su historia, la escuadra nórdica participará en una Copa del Mundo

El día en que el

Geo González, comentarista de TUDN, anuncia que venció al cáncer por segunda vez

En medio de las semifinales del fútbol mexicano femenil la periodista dio la gran noticia de que superó su padecimiento de manera favorable

Geo González, comentarista de TUDN,

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen “El Caporal” y “El

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán | Video

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: granjeros sorprendidos por expulsión de anoche

Deftones vuelve a México en 2026: lugar, fecha, preventa y todo lo que debes saber

Revista nombra a Belinda y Cazzu como ´Figuras del Año’ y en redes recuerdan la polémica de Ángela Aguilar

Adrián Marcelo preocupa a sus seguidores tras compartir foto desde el hospital

Polémico discurso de Carín León en los Grammy siembra dudas sobre un rompimiento con Pepe Aguilar

DEPORTES

México vs Paraguay, IA revela

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Tigres vs América: se confirman las fechas de la Final de la Liga Femenil MX

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU

Geo González, comentarista de TUDN, anuncia que venció al cáncer por segunda vez

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo