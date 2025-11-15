Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia

Julián Quiñones descarta regresar a la Liga MX y confirma su continuidad en el Al Qadisiya de Arabia Saudita. Crédito: X/ @julian_quiones3

El panorama sobre el futuro de Julián Quiñones ha quedado definido. El delantero naturalizado mexicano no contempla regresar a la Liga MX en el corto plazo y mantiene su compromiso con el Al Qadisiya de Arabia Saudita.

Pese a los rumores que lo vinculaban con equipos como América o Tigres para el Apertura 2025, la realidad es que el atacante continuará su carrera en Medio Oriente, donde ha encontrado estabilidad deportiva y económica.

La confirmación llegó a través del periodista deportivo Gibrán Araige, quien aclaró que el jugador no tiene intención de volver a México. Esta declaración corta de raíz las especulaciones que surgieron en las últimas semanas y que alimentaban la posibilidad de un fichaje bomba en el mercado de verano. Quiñones, con contrato vigente y una cláusula elevada, se mantiene como pieza clave en el proyecto del club árabe.

La estabilidad económica y deportiva en Arabia Saudita impulsa la decisión de Julián Quiñones de no volver a México.

El atacante ha demostrado su calidad en la liga saudí, donde suma goles y buenas actuaciones que lo han consolidado como uno de los referentes ofensivos.

Su rendimiento ha sido constante y le ha permitido mantenerse en la órbita de la Selección Mexicana, con la mira puesta en el Mundial 2026. La prioridad del jugador es seguir compitiendo en un entorno exigente y aprovechar la vitrina internacional que le ofrece el fútbol árabe.

La decisión de Quiñones tiene impacto directo en la Liga MX, donde varios clubes buscaban reforzar su ataque con un delantero probado y con experiencia en títulos.

Su ausencia confirma que el mercado mexicano deberá mirar hacia otros perfiles para cubrir esa necesidad. Además, refuerza la tendencia de futbolistas que optan por ligas extranjeras con mayor poder económico, lo que complica la llegada de figuras consolidadas al balompié nacional.

La tendencia de futbolistas mexicanos que eligen ligas extranjeras con mayor poder económico se refuerza con el caso Quiñones.

El caso de Quiñones también refleja la importancia de la planificación a largo plazo. El jugador ha priorizado estabilidad y proyección internacional sobre un regreso inmediato a México.

Su objetivo es mantenerse en ritmo competitivo y asegurar un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo. Con seis goles en la temporada y un papel protagónico en su equipo, el delantero demuestra que su decisión está respaldada por resultados.

La Liga MX pierde la oportunidad de recuperar a uno de sus atacantes más destacados de los últimos años, pero el fútbol árabe gana un referente que sigue elevando su nivel. Julián Quiñones ha cerrado la puerta a un regreso inmediato y ha dejado claro que su futuro está en Arabia, con la mirada fija en el Mundial 2026 y en consolidar su carrera fuera de México.