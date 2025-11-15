México Deportes

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

El entrenador dejó claro que la presencia del arquero en comerciales no influye en decisiones deportivas ni en futuras convocatorias

Guardar
El técnico nacional descartó que
El técnico nacional descartó que la actividad publicitaria del guardameta tenga relación con su posible regreso al Tri.

La Selección Mexicana volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que circularan videos y fotografías de Guillermo Ochoa realizando una grabación en la Ciudad de México, pese a que no forma parte de la convocatoria actual. Las imágenes llevaron a muchos aficionados a especular sobre una posible reincorporación del arquero, por lo que Javier Aguirre tuvo que salir a aclarar lo ocurrido para evitar mayores confusiones.

Durante un encuentro con los medios, el técnico nacional explicó que la presencia del guardameta en la capital no tuvo relación alguna con el combinado mexicano. Aguirre detalló que Ochoa acudió únicamente para cumplir un compromiso comercial pactado con anterioridad, y descartó de manera tajante que haya tenido acceso al Centro de Alto Rendimiento (CAR), instalación donde trabaja la Selección.

“Lo que hizo Guillermo fue atender un asunto completamente privado con una empresa. Como Selección, no tuvimos participación ni conocimiento previo. No estuvo dentro del CAR ni grabó nada en nuestras instalaciones”, comentó el entrenador, visiblemente interesado en frenar las especulaciones que surgieron en redes sociales.
El comentarista aseguró que Javier
El comentarista aseguró que Javier Aguirre llevará al portero por compartir representante y no por rendimiento.

Las imágenes utilizadas para el comercial rápidamente se viralizaron, especialmente porque Ochoa aparece portando indumentaria deportiva relacionada con el futbol mexicano. Esto provocó que decenas de usuarios asumieran que su visita formaba parte de una sorpresa de última hora rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, Aguirre insistió en que la grabación no se llevó a cabo en el complejo del Tri y que la producción se realizó en espacios privados ajenos al entorno del equipo.

El estratega también recordó que muchos jugadores, al margen de su situación deportiva, participan en campañas publicitarias sin que estas interfieran con el trabajo de la Selección.

El portero Tricolor quiere jugar
El portero Tricolor quiere jugar su sexto mundial.
“Cada futbolista es dueño de su imagen y puede colaborar con las marcas que lo buscan. Mientras no sea en nuestras instalaciones y no afecte nuestro trabajo, no tenemos nada que objetar”, puntualizó Aguirre.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que varios elementos del Tricolor recibieron autorización para grabaciones comerciales durante su estancia en la concentración. En total fueron ocho los futbolistas que aprovecharon esta ventana para cumplir compromisos pactados con patrocinadores. Esto permitió que Ochoa coincidiera con algunos de ellos y se tomara fotografías, las cuales también alimentaron la conversación digital.

Temas Relacionados

Javier AguirreSelección MexicanaMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”

El exportero considera que México cuenta con suficientes opciones en el mediocampo

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje

Noche dedicada a Linkin Park protagoniza grandes luchas en la Arena México del CMLL

El encuentro estelar fue encabezado por Atlantis Jr. y Neón al representar al Team Linkin para enfrentar al Team Park (Volador Jr. y Hechicero)

Noche dedicada a Linkin Park

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

El luchador de Ecatepec participará al torneo especial que determinará al luchador que enfrentará a la leyenda de WWE

Penta Zero Miedo vuelve a

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”

Después del choque verbal, ambos aclararon la situación y se despidieron sin rencores

Piojo Herrera y reportero tico

La madre de Lucca Vuoso, argentino nacionalizado mexicano, enfrenta críticas por el triunfo de la Tricolor en el Mundial Sub-17

Marcela Ramos respondió con contundencia a aficionados argentinos que atacaron a su hijo tras la eliminación albiceleste

La madre de Lucca Vuoso,
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR extradita a EEUU a

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

Operativos en Cosalá y Culiacán hallan áreas con más 20 mil litros de precursores químicos para metanfetamina

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Teo apuesta su cabellera

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

Kanye West anuncia segundo concierto en la Plaza de Toros de CDMX tras agotar boletos: esto cuestan las entradas

“Perdón”: el instante en que Ángela Aguilar toma a Nodal de la mano y deja a Vadhir Derbez con la palabra en la boca

Fátima Bosch sorprende con traje de baño rumbo a la gran final de Miss Universo 2025 | Video

DEPORTES

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”

Noche dedicada a Linkin Park protagoniza grandes luchas en la Arena México del CMLL

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”

La madre de Lucca Vuoso, argentino nacionalizado mexicano, enfrenta críticas por el triunfo de la Tricolor en el Mundial Sub-17