Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

El técnico nacional descartó que la actividad publicitaria del guardameta tenga relación con su posible regreso al Tri.

La Selección Mexicana volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que circularan videos y fotografías de Guillermo Ochoa realizando una grabación en la Ciudad de México, pese a que no forma parte de la convocatoria actual. Las imágenes llevaron a muchos aficionados a especular sobre una posible reincorporación del arquero, por lo que Javier Aguirre tuvo que salir a aclarar lo ocurrido para evitar mayores confusiones.

Durante un encuentro con los medios, el técnico nacional explicó que la presencia del guardameta en la capital no tuvo relación alguna con el combinado mexicano. Aguirre detalló que Ochoa acudió únicamente para cumplir un compromiso comercial pactado con anterioridad, y descartó de manera tajante que haya tenido acceso al Centro de Alto Rendimiento (CAR), instalación donde trabaja la Selección.

“Lo que hizo Guillermo fue atender un asunto completamente privado con una empresa. Como Selección, no tuvimos participación ni conocimiento previo. No estuvo dentro del CAR ni grabó nada en nuestras instalaciones”, comentó el entrenador, visiblemente interesado en frenar las especulaciones que surgieron en redes sociales.

El comentarista aseguró que Javier Aguirre llevará al portero por compartir representante y no por rendimiento.

Las imágenes utilizadas para el comercial rápidamente se viralizaron, especialmente porque Ochoa aparece portando indumentaria deportiva relacionada con el futbol mexicano. Esto provocó que decenas de usuarios asumieran que su visita formaba parte de una sorpresa de última hora rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, Aguirre insistió en que la grabación no se llevó a cabo en el complejo del Tri y que la producción se realizó en espacios privados ajenos al entorno del equipo.

El estratega también recordó que muchos jugadores, al margen de su situación deportiva, participan en campañas publicitarias sin que estas interfieran con el trabajo de la Selección.

El portero Tricolor quiere jugar su sexto mundial.

“Cada futbolista es dueño de su imagen y puede colaborar con las marcas que lo buscan. Mientras no sea en nuestras instalaciones y no afecte nuestro trabajo, no tenemos nada que objetar”, puntualizó Aguirre.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que varios elementos del Tricolor recibieron autorización para grabaciones comerciales durante su estancia en la concentración. En total fueron ocho los futbolistas que aprovecharon esta ventana para cumplir compromisos pactados con patrocinadores. Esto permitió que Ochoa coincidiera con algunos de ellos y se tomara fotografías, las cuales también alimentaron la conversación digital.