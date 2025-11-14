México Deportes

México se enfrentará a Portugal en los octavos de final del mundial sub-17

Los lusitanos son el segundo equipo con más goles en lo que va del torneo con 13 tantos en la fase de grupos y dos más en dieciseisavos de final ante Bélgica

Luis Gamboa festeja con Santiago
Luis Gamboa festeja con Santiago López tras la dramática victoria de México en penales contra Argentina, camino a un enfrentamiento clave contra Portugal en los octavos del Mundial Sub-17 en Doha. (Ilustración: Jesús Aviles)

México se enfrentará a Portugal en los octavos de final del Mundial Sub- 17 tras vencer a Argentina en una dramática tanda de penales 5-4 con Santiago López y Luis Gamboa como las figuras destacadas del encuentro.

La selección mexicana llegará a este encuentro con un envión anímico importante después de levantarse de un 0-1 en contra para derrotar a un rival que se la ha indigestado al cuadro tricolor en cualquier categoría.

Por su parte, Portugal accede tras imponerse a Bélgica por 2-1 en un partido cerrado, por lo que la tarea para el conjunto azteca no será nada sencilla en esta etapa decisiva del mundial sub-17.

El juego de octavos de final entre ambos equipos está programado para llevarse a cabo el próximo martes 18 de noviembre en el Aspire Zone de Doha, Catar, con horario todavía por confirmar.

Una fase de grupos complicada para México

La selección mexicana celebra
La selección mexicana celebra su victoria en la tanda de penales contra Argentina, con Santiago López como héroe decisivo atajando tiros clave para asegurar el pase a la siguiente fase. (Infobae México)

La selección mexicana no tuvo un desempeño óptimo en la fase de grupos del torneo tras perder dos de tres encuentros ante Suiza y Corea del Sur con solamente un triunfo frente a Costa de Marfil.

A pesar de estos resultados, México logró clasificarse como el mejor tercer lugar gracias al criterio de desempate basado en tarjetas, desplazando a Arabia Saudita, que quedó fuera por acumular más tarjetas rojas.

Aunque México no partía como favorito en su eliminatoria contra Argentina, el equipo mostró coraje al levantarse de un 0-1 en contra y gracias a un doblete de Luis Gamboa, lograron darle la vuelta al marcador.

La albiceleste intentó arruinar la fiesta con un gol en los últimos minutos del encuentro, que llevó el partido a una dramática tanda de penales, pero México se impuso en la definición desde los once pasos para avanzar a la siguiente ronda, gracias a la figura del portero Santiago López.

Portugal, una selección peligrosa para el tricolor

La segunda selección más goleadora
La segunda selección más goleadora del certamen se enfrentará a un México que viene motivado. (X: @selecaoportugal)

La tarea para la selección mexicana no será fácil, ya que enfrente tendrán al segundo equipo con más goles anotados en la fase de grupos con 13 tantos.

La escuadra lusitana comenzó su camino con un contundente triunfo por 6-1 sobre Nueva Caledonia, mostrando desde el principio su efectividad ofensiva.

Posteriormente, Portugal mantuvo su nivel al golear 6-0 a Marruecos, reafirmando su poderío en ataque y consolidándose como uno de los equipos más peligrosos del torneo. Sin embargo, en la última jornada sufrieron una derrota ajustada de 1-2 ante Japón, lo que les dejó en segundo lugar de su grupo.

En la etapa de los dieciseisavos de final, vienen de imponerse ante Bélgica por un resultado apretado de 2-1, con lo cual arriban para medirse ante la selección mexicana en la siguiente ronda del certamen.

