Agenda deportiva 14-16 de noviembre: Mundial Sub 17, Liga MX Femenil y todos los eventos del fin de semana

Después de la victoria de México frente a Argentina en el Mundial Sub 17 el fin de semana deportivo pinta muy bien para los aficionados locales en las diferentes ligas a nivel mundial.
El fin de semana largo traerá varias emociones con una agenda cargada de eventos en las diferentes disciplinas deportivas alrededor del mundo.
No te pierdas ni un minuto de acción a continuación, te compartimos el desglose principal por liga, formato y horario:
Mundial Sub 17
Arrancan los dieciseisavos de final, incluyendo el cruce Argentina vs México. Todos los encuentros se transmiten por ViX.
Sábado 15 de noviembre
- 06:30 | Senegal vs Uganda
- 06:30 | Corea del Sur vs Inglaterra
- 07:00 | Italia vs Chequia
- 07:30 | Japón vs Sudáfrica
- 08:45 | Alemania vs Burkina Faso
- 09:15 | Venezuela vs Corea del Norte
- 09:45 | Austria vs Túnez
- 09:45 | Croacia vs Uzbekistán
Eliminatorias UEFA – Mundial 2026
La novena y décima fecha de las Eliminatorias UEFA se disputa el viernes, sábado y domingo con juegos simultáneos en el prime europeo, todos por Sky Sports.
Viernes 14 de noviembre
- 11:00 | Finlandia vs Malta
- 13:45 | Croacia vs Islas Faroe
- 13:45 | Eslovaquia vs Irlanda del Norte
- 13:45 | Luxemburgo vs Alemania
- 13:45 | Gibraltar vs Montenegro
- 13:45 | Polonia vs Países Bajos
Sábado 15 de noviembre
- 08:00 | Kazajistán vs Bélgica
- 11:00 | Turquía vs Bulgaria
- 11:00 | Liechtenstein vs Gales
- 11:00 | Georgia vs España
- 11:00 | Chipre vs Austria
- 13:45 | Bosnia vs Rumania
- 13:45 | Dinamarca vs Bielorrusia
- 13:45 | Eslovenia vs Kosovo
- 13:45 | Grecia vs Escocia
- 13:45 | Suiza vs Suecia
Domingo 16 de noviembre
- 08:00 | Hungría vs Irlanda
- 08:00 | Portugal vs Alemania
- 11:00 | Ucrania vs Islandia
- 11:00 | Azerbaiyán vs Francia
- 11:00 | Serbia vs Letonia
- 11:00 | Albania vs Inglaterra
- 13:45 | Italia vs Noruega
- 13:45 | Israel vs Moldavia
Amistosos Internacionales
Sábado 15 de noviembre
- 16:00 | Estados Unidos vs Paraguay | Por confirmar
- 18:00 | Colombia vs Nueva Zelanda | Por confirmar
- 19:00 | México vs Uruguay | Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Deportes
Liga MX Femenil – Semifinales (vuelta)
El torneo entra en fase de definición con el Clásico Nacional y la serie Tigres vs Cruz Azul.
Domingo 16 de noviembre
- 17:00 | Tigres vs Cruz Azul | Tubi y YouTube
- 19:00 | América vs Chivas | Canal Nueve, TUDN, ViX y YouTube
NBA
Jornadas diarias con todos los equipos en acción y partidos destacados en horario vespertino.
Viernes 14 de noviembre
- 18:00 | New York Knicks vs Miami Heat | NBA League Pass
- 18:00 | Orlando Magic vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
- 18:30 | Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers | NBA League Pass
- 19:00 | Minnesota Timberwolves vs Sacramento Kings | NBA League Pass
- 19:00 | New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers | NBA League Pass
- 19:00 | Milwaukee Bucks vs Charlotte Hornets | NBA League Pass
- 19:00 | Houston Rockets vs Portland Trail Blazers | NBA League Pass
- 19:30 | Dallas Mavericks vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
- 20:30 | San Antonio Spurs vs Golden State Warriors | NBA League Pass
Sábado 15 de noviembre
- 16:00 | Cleveland Cavaliers vs Memphis Grizzlies | NBA League Pass
- 18:00 | Indiana Pacers vs Toronto Raptors | NBA League Pass
- 18:00 | Charlotte Hornets vs Oklahoma City Thunder | NBA League Pass
- 19:00 | Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers | NBA League Pass
- 19:00 | Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | NBA League Pass
Domingo 16 de noviembre
- 14:30 | Boston Celtics vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
- 15:00 | San Antonio Spurs vs Sacramento Kings | NBA League Pass
- 17:00 | Washington Wizards vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
- 18:00 | New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors | NBA League Pass
- 18:00 | Houston Rockets vs Orlando Magic | NBA League Pass
- 18:30 | Dallas Mavericks vs Portland Trail Blazers | NBA League Pass
- 19:00 | Utah Jazz vs Chicago Bulls | NBA League Pass
- 19:00 | Phoenix Suns vs Atlanta Hawks | NBA League Pass
NFL – Semana 11
La liga más seguida de Estados Unidos conecta Madrid con México en una jornada repleta de partidos decisivos para la postemporada.
Domingo 16 de noviembre
- 08:30 | Washington Commanders vs Miami Dolphins | ViX
- 12:00 | Green Bay Packers vs New York Giants | NFL Game Pass
- 12:00 | Houston Texans vs Tennessee Titans | NFL Game Pass
- 12:00 | Carolina Panthers vs Atlanta Falcons | NFL Game Pass
- 12:00 | Chicago Bears vs Minnesota Vikings | Fox Sports
- 12:00 | Los Angeles Chargers vs Jacksonville Jaguars | NFL Game Pass
- 12:00 | Tampa Bay Buccaneers vs Buffalo Bills | Fox Sports
- 12:00 | Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers | ViX
- 15:05 | San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals | Fox Sports
- 15:05 | Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams | Fox Sports
- 15:25 | Kansas City Chiefs vs Denver Broncos | Canal Nueve
- 15:25 | Baltimore Ravens vs Cleveland Browns | NFL Game Pass
- 19:20 | Detroit Lions vs Philadelphia Eagles | ESPN y Disney+
Tenis ATP World Tour Finals
Duelo de elite en el cierre del calendario, aún por confirmar horario específico.
- Alexander Zverev vs Felix Auger Aliassime | ESPN y Disney+
- Jannik Sinner vs Ben Shelton | ESPN y Disney+
UFC 322
Sábado 15 de noviembre
- 21:00 | UFC 322: Della Maddalena vs Islam Makhachev | Fox Sports Premium