Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Cruz Azul confirmó que Kevin Mier tiene una fractura de tibia, por lo que el portero colombiano será baja del plantel por varios meses. A través de las redes sociales del club dieron a conocer el reporte médico, tras los exámenes realizados definieron cuál será el tratamiento médico del arquero.

La confirmación de la lesión de Mier afectó los planes de Cruz Azul en la recta final del Apertura 2025. El guardameta, quien se había consolidado como titular indiscutible y referente defensivo bajo la dirección de Nicolás Larcamón, deberá someterse a una intervención quirúrgica tras la lesión que lo marginará de toda actividad durante el resto del año.

Luego de que se confirmó el diagnóstico médico, Nicolás Larcamón, director técnico del club, se solidarizó con el futbolista y le dedicó unas palabras de aliento durante su recuperación. Fue por medio de redes sociales que Larcamón expresó palabras de aliento a su arquero, esto fue lo que le dedicó:

“Ahora tenemos todos juntos como equipo un motivo más, por vos flaco. Que tengas la mejor y más pronta recuperación!”, se lee en una historia temporal que compartió en Instagram.

Cruz Azul confirma fractura de Kevin Mier

De acuerdo con el comunicado publicado en la cuenta oficial de X del Club de Futbol Cruz Azul, la fractura en la pierna derecha fue consecuencia de una entrada del jugador Adalberto Carrasquilla, lo que provocó la salida inmediata del arquero y generó inquietud tanto en el cuerpo técnico como entre la afición celeste.

El club detalló que la cirugía está programada para el jueves 13 de noviembre y que la evolución del futbolista será monitoreada de cerca para definir el momento de su alta médica. “La recuperación dependerá del proceso médico y de la evolución que presente en las siguientes etapas”, precisó la institución en su mensaje, subrayando la incertidumbre respecto al tiempo exacto de regreso del arquero a las canchas.

La baja de Mier representa un desafío considerable para el equipo, que aspiraba a ser protagonista en la Liguilla del Apertura 2025. El colombiano, quien llegó como refuerzo internacional, había mostrado solidez y seguridad bajo los tres palos, convirtiéndose en una pieza clave para mantener a Cruz Azul en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Ahora, el cuerpo técnico se ve obligado a replantear la estrategia de cara a la fase decisiva del torneo.