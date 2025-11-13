México Deportes

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

El técnico de La Máquina se solidarizó con el colombiano que estará fuera de las canchas por varios meses

Guardar
Nicolás Larcamón habla sobre el
Nicolás Larcamón habla sobre el video polémico que publicó Cruz Azul (REUTERS)

Cruz Azul confirmó que Kevin Mier tiene una fractura de tibia, por lo que el portero colombiano será baja del plantel por varios meses. A través de las redes sociales del club dieron a conocer el reporte médico, tras los exámenes realizados definieron cuál será el tratamiento médico del arquero.

La confirmación de la lesión de Mier afectó los planes de Cruz Azul en la recta final del Apertura 2025. El guardameta, quien se había consolidado como titular indiscutible y referente defensivo bajo la dirección de Nicolás Larcamón, deberá someterse a una intervención quirúrgica tras la lesión que lo marginará de toda actividad durante el resto del año.

Luego de que se confirmó el diagnóstico médico, Nicolás Larcamón, director técnico del club, se solidarizó con el futbolista y le dedicó unas palabras de aliento durante su recuperación. Fue por medio de redes sociales que Larcamón expresó palabras de aliento a su arquero, esto fue lo que le dedicó:

“Ahora tenemos todos juntos como equipo un motivo más, por vos flaco. Que tengas la mejor y más pronta recuperación!”, se lee en una historia temporal que compartió en Instagram.

El mensaje de Nicolás Larcamón
El mensaje de Nicolás Larcamón a Kevin Mier (IG/ @nlarcamon)

Acompañó la publicación con la imagen oficial que compartió el cub tras revelar la lesión del arquero colombiano.

Cruz Azul confirma fractura de Kevin Mier

De acuerdo con el comunicado publicado en la cuenta oficial de X del Club de Futbol Cruz Azul, la fractura en la pierna derecha fue consecuencia de una entrada del jugador Adalberto Carrasquilla, lo que provocó la salida inmediata del arquero y generó inquietud tanto en el cuerpo técnico como entre la afición celeste.

El club detalló que la cirugía está programada para el jueves 13 de noviembre y que la evolución del futbolista será monitoreada de cerca para definir el momento de su alta médica. “La recuperación dependerá del proceso médico y de la evolución que presente en las siguientes etapas”, precisó la institución en su mensaje, subrayando la incertidumbre respecto al tiempo exacto de regreso del arquero a las canchas.

(X/ @CruzAzul)
(X/ @CruzAzul)

La baja de Mier representa un desafío considerable para el equipo, que aspiraba a ser protagonista en la Liguilla del Apertura 2025. El colombiano, quien llegó como refuerzo internacional, había mostrado solidez y seguridad bajo los tres palos, convirtiéndose en una pieza clave para mantener a Cruz Azul en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Ahora, el cuerpo técnico se ve obligado a replantear la estrategia de cara a la fase decisiva del torneo.

Temas Relacionados

Nicolás LarcamónCruz AzulKevin MierLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El estratega argentino salió de manera polémica de la institución cementera

Este es el equipo que

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

Triple combate confirmado para función televisiva en CDMX con figuras internacionales, monarcas mixtos y aspirantes al cetro crucero

El cartel de ‘Alianzas’ toma

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

El arquero colombiano se perderá la Liguilla del Apertura 2025 y la próxima Copa Intercontinental

¿Quién será el portero titular

La FMF lanza “Somos México”, campaña oficial rumbo al Mundial 2026

Con el distintivo Hecho en México, arranca estrategia tricolor con respaldo oficial, amplia difusión y plan deportivo hacia la justa internacional

La FMF lanza “Somos México”,

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados

El debate sobre naturalizados en el Tri se enciende, elogios a Fidalgo y Quiñones, pero alerta por identidad perdida

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 4 extranjeros en CDMX,

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

Éstas son las alianzas que estableció el grupo “Los Cromo” con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Guardia Nacional asegura armas y drogas en Culiacán: había un Barret calibre .50

Defensa despliega a más de 100 “murciélagos” en 5 municipios violentos de Michoacán

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Mantecadas de avena y manzana:

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

Angélica María minimiza divorcio de Angélica Vale con Otto Padrón: “Son cosas que pasan”

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón la noche de hoy 12 de noviembre

Meses antes de su separación de Otto Padrón, Angélica Vale dijo que “no pasaba nada” tras un divorcio

Kanye West en la Plaza de Toros México: estos son los exagerados precios de los boletos

DEPORTES

Este es el equipo que

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

La FMF lanza “Somos México”, campaña oficial rumbo al Mundial 2026

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados