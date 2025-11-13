Francia, nuevo invitado al Mundial 2026 en México, EEUU y Canadá

Francia se clasifica al Mundial 2026 tras golear 4-0 a Ucrania en París y asegura su lugar entre los favoritos. REUTERS/Stephane Mahe

Francia se convirtió en la segunda selección europea en asegurar su boleto al Mundial 2026, tras golear 4-0 a Ucrania en París. Con Kylian Mbappé como figura, los galos se suman a la lista de 29 equipos ya clasificados rumbo a la gran cita en Norteamérica.

La selección dirigida por Didier Deschamps confirmó su poderío en las eliminatorias de la UEFA al imponerse con autoridad en el Parque de los Príncipes.

El partido, disputado el 13 de noviembre de 2025, fue un auténtico festival ofensivo: Mbappé abrió el marcador con un penalti ejecutado a lo panenka y más tarde firmó su doblete con una definición precisa en el área. A su actuación se sumaron los goles de Michael Olise y Hugo Ekitiké, que sellaron el triunfo.

El resultado permitió a Francia alcanzar el liderato del Grupo D y convertirse en la segunda selección de la UEFA en clasificarse, después de Inglaterra. El equipo necesitaba una victoria tras el empate frente a Islandia en la jornada anterior, y la consiguió con contundencia.

Más allá del marcador, el encuentro tuvo un contexto especial: coincidió con el décimo aniversario de los atentados de París de 2015, lo que dio un tono emotivo a la celebración de jugadores y aficionados.

La selección francesa alcanza el liderato del Grupo D en las eliminatorias UEFA y se convierte en la segunda europea clasificada. Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es

Clasificados al momento

Con este triunfo, Francia se suma a la lista de 29 selecciones ya clasificadas de las 48 que estarán en el Mundial 2026. Entre ellas destacan:

UEFA: Inglaterra y Francia.

Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Asia (AFC): Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita y otras cuatro selecciones.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Concacaf: México, Estados Unidos y Canadá, clasificados automáticamente como anfitriones.

Aún restan 19 plazas por definirse en las eliminatorias y 6 más en repechajes intercontinentales que se jugarán en marzo de 2026.

Francia rumbo a Norteamérica

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y Francia disputará su 17ª Copa del Mundo con una generación renovada. REUTERS/Benoit Tessier

La clasificación reafirma a Francia como uno de los grandes favoritos. Campeón en 1998 y 2018, y subcampeón en 2006 y 2022, el conjunto galo disputará su 17ª Copa del Mundo con una mezcla de experiencia y juventud.

Mbappé, ahora estrella del Real Madrid, encabeza una generación que busca devolver la gloria a “Les Bleus” en un torneo histórico: el primero con 48 selecciones y tres sedes.

Francia no solo aseguró su lugar en el Mundial 2026, sino que lo hizo con una actuación que confirma su estatus de potencia mundialista. Con Inglaterra ya clasificada y otras selecciones europeas cerca de lograrlo, el panorama comienza a definirse para una Copa del Mundo que promete ser la más grande y diversa de la historia.