México Deportes

El ‘Piojo’ Herrera enciende las alarmas: Costa Rica no puede fallar si quiere ir al Mundial 2026

El combinado tico se juega su pase al Mundial 2026 ante Haití y Honduras

Guardar
El técnico mexicano pidió máxima
El técnico mexicano pidió máxima concentración a Costa Rica. (REUTERS/Mayela Lopez)

El técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel ‘Piojo’ Herrera, reconoció que su equipo enfrenta el tramo decisivo de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Con dos partidos por disputar, el estratega mexicano subrayó que la concentración será clave para mantener vivas las aspiraciones mundialistas del conjunto tico.

Costa Rica, que busca clasificar por séptima ocasión a una Copa del Mundo, enfrentará a Haití este jueves en Curazao, debido a la crisis que atraviesa el país caribeño. Posteriormente cerrará su participación en el clasificatorio como local ante Honduras, el próximo martes en San José.

En conferencia de prensa previa al encuentro, Herrera señaló que los errores del pasado han costado puntos valiosos.

“Entendimos todos como equipo que no podemos parpadear en estos partidos, parpadear ya nos costó un par de empates que no estaban en el presupuesto por no hacer las cosas como teníamos que haberlas hecho”, afirmó.

Costa Rica busca mantenerse en la pelea

Costa Rica buscará un triunfo
Costa Rica buscará un triunfo clave ante Haití para seguir con opciones de clasificar al Mundial 2026. (X / Selección Costa Rica)

El combinado costarricense se ubica en la segunda posición del Grupo C con seis puntos, por debajo de Honduras, que lidera con ocho. Haití suma cinco unidades y Nicaragua una.

De acuerdo con el formato de la eliminatoria, los primeros lugares de cada grupo avanzan directamente al Mundial, mientras que los segundos obtienen boletos para el repechaje.

Herrera reconoció que el margen de error se agotó y que su selección depende de sí misma. “El margen de error se acabó, pero afortunadamente clasificar al Mundial está en nuestras manos. Con 1-0 en cada partido estamos en el Mundial, no hay otra ecuación”, señaló el técnico mexicano.

Las igualadas ante Nicaragua y Haití en las primeras jornadas provocaron molestia entre la afición costarricense, que ha exigido resultados inmediatos al nuevo proceso.

Los veteranos toman el liderazgo

(REUTERS/Mayela López)
(REUTERS/Mayela López)

Para los duelos decisivos, el ‘Piojo’ Herrera se ha apoyado en jugadores de experiencia como el arquero Keylor Navas, Kendall Waston, Celso Borges y Joel Campbell, con el objetivo de reforzar el carácter del equipo.

“Estoy ilusionado porque veo a los jugadores trabajar y muy conscientes de lo que se están jugando”, comentó el entrenador.

Celso Borges, quien formó parte de la histórica selección de Brasil 2014, destacó la relevancia del compromiso ante Haití y el rol de los más experimentados.

“El partido es importantísimo para todas nuestras aspiraciones. Hay muchas ansias y emoción por ir a un Mundial, pero primero hay que ganar este primer juego”, dijo.

El mediocampista añadió que los jugadores de mayor trayectoria tienen la responsabilidad de guiar al grupo. “El papel de los veteranos es enseñarles a los demás por dónde es el camino”, concluyó Borges.

Temas Relacionados

Miguel HerreraPiojo HerreraCosta RicaSelección de Costa RicaMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

“Lucha por el Agua”: Monumento a la Revolución se convierte en ring por una causa ambiental

El CMLL y la Embajada de Suiza unen fuerzas para promover el cuidado del agua con una función gratuita este domingo 16 de noviembre

“Lucha por el Agua”: Monumento

Álvaro Morales revienta a la FMF por comerciales de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana: “Son una maldita vergüenza”

El analista deportivo acusó intereses económicos en la Federación Mexicana de Futbol por favorecer al arquero sin estar convocado

Álvaro Morales revienta a la

¿Quién es Andrés Gudiño? El portero que buscará salvar a Cruz Azul ante la baja de Kevin Mier

El arquero yucateco vivirá una nueva oportunidad en Cruz Azul luego de que una lesión apartara a Kevin Mier de la Liguilla y la Copa Intercontinental

¿Quién es Andrés Gudiño? El

René Higuita confía en que Memo Ochoa será el portero titular de México en la Copa del Mundo 2026

Para la afición mexicana aún no hay una opción fija para defender el marco del Tri en la próxima justa, por lo que el examericanista podría ser una opción

René Higuita confía en que

CMLL premiará al fan número un millón de la Arena México con un cinturón especial

El Consejo Mundial de Lucha Libre reconocerá al aficionado que marque el récord histórico de asistencia

CMLL premiará al fan número
MÁS NOTICIAS

NARCO

Advierten alza de reclutamiento forzado

Advierten alza de reclutamiento forzado de jóvenes foráneos por guerra del Cártel de Sinaloa

EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

Marco Rubio descarta envío de tropas a México como apoyo por asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

Alfredo Olivas reaparece en redes tras rumores de un presunto ataque armado en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things y la verdad

Stranger Things y la verdad detrás de los videos virales de apagones y auroras boreales en México

La Granja VIP en vivo hoy 13 de noviembre: Manola Diez amenaza con mandar a golpear a Teo

Manola Diez explota contra Kim Shantal y César Doroteo en La Granja VIP: “Afuera tengo vatos que se lo madrean”

Quién es la familia de Junior H: así es el entorno privado del cantante investigado por la Fiscalía de Jalisco

Documental de Florinda Meza ya tiene fecha de estreno en México: cuándo y dónde ver su versión de la historia

DEPORTES

Mundial 2026: qué necesita Luis

Mundial 2026: qué necesita Luis Fernando Tena y Miguel Herrera para clasificar a la Copa del Mundo con sus selecciones

“Lucha por el Agua”: Monumento a la Revolución se convierte en ring por una causa ambiental

Álvaro Morales revienta a la FMF por comerciales de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana: “Son una maldita vergüenza”

¿Quién es Andrés Gudiño? El portero que buscará salvar a Cruz Azul ante la baja de Kevin Mier

René Higuita confía en que Memo Ochoa será el portero titular de México en la Copa del Mundo 2026