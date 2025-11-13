México Deportes

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El arquero colombiano sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha

Guardar
David Faitelson defiende a Kevin
David Faitelson defiende a Kevin Mier tras nuevo error con Cruz Azul (X@DavidFaitelson_)

El revuelo generado por la lesión de Kevin Mier ha sido notable entre aficionados y analistas del fútbol mexicano, provocando múltiples reacciones en el entorno deportivo. Esta situación llevó a que David Faitelson utilizara sus redes sociales para compartir su opinión sobre el tema.

El portero colombiano resultó lesionado durante el encuentro disputado entre Cruz Azul y Pumas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en una jugada donde Adalberto Carrasquilla realizó una barrida de considerable fuerza. Dicha acción derivó en la salida inmediata del arquero, quien mostró claras señales de dolor.

Este martes, el equipo cementero confirmó la gravedad del problema físico: Mier deberá ser sometido a una intervención quirúrgica a consecuencia de una fractura en la tibia de la pierna derecha. Como consecuencia directa, el guardameta se perderá tanto la fase final del torneo local, la Liguilla, como la Copa Intercontinental 2025.

David Faitelson ve menos posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier

A través de su cuenta de X (antes Twitter), David Faitelson aseguró que la ausencia de Kevin Mier por lesión, disminuirá las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón en este Apertura 2025.

“No hemos cuantificado todavía en cuanto bajan las posibilidades de Cruz Azul de ser campeón luego de la lesión de Kevin Mier. Cuánto, no lo sé, pero de que bajan, bajan”, escribió el periodista.

A pesar de que Kevin fue cuestionado en las últimas semanas por una serie de errores que cometió, su importancia en la institución no cambia, pues cabe recordar que hace algunos días fue nominado a mejor portero por la FIFA en el The Best 2025.

David Faitelson reaccionó a la
David Faitelson reaccionó a la lesión de Kevin Mier (captura de pantalla)

¿Quién será el portero que sustituya a Kevin Mier en Cruz Azul?

La ausencia de Kevin Mier en el arco de Cruz Azul ha modificado la situación en la portería, brindando a Andrés Gudiño y Emmanuel Ochoa la oportunidad de competir por un lugar destacado en el esquema del equipo. Hasta el momento, Gudiño ha sumado algunas presencias esporádicas como guardameta titular, pero no consiguió consolidarse de manera permanente en la alineación. Entre sus partidos más recordados figura el enfrentamiento ante América en el estadio de Ciudad Universitaria, partido en el que jugó los 90 minutos y evidenció un buen nivel.

Por su parte, Ochoa todavía no debuta oficialmente como titular con la Máquina, aunque su perfil genera expectativas positivas. La referencia de su desempeño con la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20, donde ejerció un rol destacado, alimenta su proyección. De este modo, la actual circunstancia abre la puerta para que ambos porteros exhiban sus aptitudes y disputen la titularidad en futuros compromisos.

Temas Relacionados

Kevin MierCruz AzulLiga MXDavid FaitelsonLesionesApertura 2025mexico-deportes

Más Noticias

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

El técnico de La Máquina se solidarizó con el colombiano que estará fuera de las canchas por varios meses

Nicolás Larcamón manda mensaje a

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El estratega argentino salió de manera polémica de la institución cementera

Este es el equipo que

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

Triple combate confirmado para función televisiva en CDMX con figuras internacionales, monarcas mixtos y aspirantes al cetro crucero

El cartel de ‘Alianzas’ toma

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

El arquero colombiano se perderá la Liguilla del Apertura 2025 y la próxima Copa Intercontinental

¿Quién será el portero titular

La FMF lanza “Somos México”, campaña oficial rumbo al Mundial 2026

Con el distintivo Hecho en México, arranca estrategia tricolor con respaldo oficial, amplia difusión y plan deportivo hacia la justa internacional

La FMF lanza “Somos México”,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

No solo el CJNG asedia Michoacán, estos son los otros cárteles con presencia en la entidad

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

ENTRETENIMIENTO

Integrantes de Me Caigo de

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

Aarón Mercury llama “cobarde” a Kunno por asegurar que tiene amistades peligrosas

La Granja VIP: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón

Lupillo Rivera ofrece disculpas públicas a Belinda por ventilar su historia de amor, pero continúa en pie su demanda

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

DEPORTES

El bombazo felino: Julián Quiñones

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?