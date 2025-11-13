David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras nuevo error con Cruz Azul (X@DavidFaitelson_)

El revuelo generado por la lesión de Kevin Mier ha sido notable entre aficionados y analistas del fútbol mexicano, provocando múltiples reacciones en el entorno deportivo. Esta situación llevó a que David Faitelson utilizara sus redes sociales para compartir su opinión sobre el tema.

El portero colombiano resultó lesionado durante el encuentro disputado entre Cruz Azul y Pumas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en una jugada donde Adalberto Carrasquilla realizó una barrida de considerable fuerza. Dicha acción derivó en la salida inmediata del arquero, quien mostró claras señales de dolor.

Este martes, el equipo cementero confirmó la gravedad del problema físico: Mier deberá ser sometido a una intervención quirúrgica a consecuencia de una fractura en la tibia de la pierna derecha. Como consecuencia directa, el guardameta se perderá tanto la fase final del torneo local, la Liguilla, como la Copa Intercontinental 2025.

David Faitelson ve menos posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier

A través de su cuenta de X (antes Twitter), David Faitelson aseguró que la ausencia de Kevin Mier por lesión, disminuirá las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón en este Apertura 2025.

“No hemos cuantificado todavía en cuanto bajan las posibilidades de Cruz Azul de ser campeón luego de la lesión de Kevin Mier. Cuánto, no lo sé, pero de que bajan, bajan”, escribió el periodista.

A pesar de que Kevin fue cuestionado en las últimas semanas por una serie de errores que cometió, su importancia en la institución no cambia, pues cabe recordar que hace algunos días fue nominado a mejor portero por la FIFA en el The Best 2025.

¿Quién será el portero que sustituya a Kevin Mier en Cruz Azul?

La ausencia de Kevin Mier en el arco de Cruz Azul ha modificado la situación en la portería, brindando a Andrés Gudiño y Emmanuel Ochoa la oportunidad de competir por un lugar destacado en el esquema del equipo. Hasta el momento, Gudiño ha sumado algunas presencias esporádicas como guardameta titular, pero no consiguió consolidarse de manera permanente en la alineación. Entre sus partidos más recordados figura el enfrentamiento ante América en el estadio de Ciudad Universitaria, partido en el que jugó los 90 minutos y evidenció un buen nivel.

Por su parte, Ochoa todavía no debuta oficialmente como titular con la Máquina, aunque su perfil genera expectativas positivas. La referencia de su desempeño con la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20, donde ejerció un rol destacado, alimenta su proyección. De este modo, la actual circunstancia abre la puerta para que ambos porteros exhiban sus aptitudes y disputen la titularidad en futuros compromisos.