México Deportes

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

El boxeador retirado analizó el presente del tapatío tras perder los títulos unificados de los supermedianos

Guardar
Julio César Chávez señala que
Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images)

El desgaste físico y mental tras dos décadas en el boxeo profesional se ha hecho evidente en Saúl Canelo Álvarez, según la opinión de Julio César Chávez. La derrota de Canelo ante Terence Crawford abrió un debate sobre lo que vendrá en la carrera del boxeador tapatío, pues a sus 35 años se aproxima más el retiro del pugilismo profesional.

En una entrevista reciente con Adela Micha para La Saga, el ex campeón mundial mexicano afirmó que la edad y el cansancio ya se reflejan en el desempeño del boxeador tapatío, especialmente después de la sorpresiva derrota ante Terence Crawford en septiembre pasado.

Por ello, el César del boxeo subrayó que el paso del tiempo es un factor ineludible para cualquier atleta de alto rendimiento, y en el caso de Canelo Álvarez ya está siendo evidente, lo que es un factor importante que debe de considerar cualquier boxeador.

Julio César Chávez aseguró que Canelo ya se ve “cansado” para boxear

Chávez aseguró que Canelo ya
Chávez aseguró que Canelo ya le está pesando la edad para boxear (IG /@caneloteam)

Tras la derrota de Canelo ante Crawford, el gran campeón mexicano reflexionó sobre los años que lleva Saúl en el boxeo, y tras un resultado que sorprendió tanto a la afición como a figuras históricas del boxeo mexicano, consideró que ya se le ve cansado.

La edad primeramente no perdona, además, Canelo ya se ve cansado. Él empezó muy jovencito a los 15 años, ya tiene 20 años peleando“, precisó.

El excampeón mundial también abordó el impacto de la rutina diaria de un boxeador en su rendimiento a largo plazo. Según Julio César Chávez, el desgaste no proviene únicamente de los combates, sino de la exigente preparación y la vida disciplinada que exige el boxeo profesional.

Julio César Chávez aseguró que
Julio César Chávez aseguró que Canelo "se vio cansado" ante Crawford (X/@Jcchavez115)

“Y no tanto te ching**n las peleas, te chi***n las concentraciones, el estar, entrenar todos los días, el cuerpo se cansa y más cuando tienes tanto dinero”, señaló en la misma entrevista. Para el señor Nocaut la acumulación de entrenamientos, la presión de las concentraciones y la estabilidad económica pueden influir en la motivación y el estado físico de un deportista de élite.

Reconoció que el resultado tomó por sorpresa a muchos, incluido él mismo, y destacó la dificultad de enfrentar a un rival que venía de competir en diferentes categorías de peso. El ex campeón mundial admitió que no ha tenido contacto directo con Canelo Álvarez tras la pelea, aunque le envió un saludo a través de la televisión, y valoró la calidad del combate, según relató en la entrevista con Adela Micha.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezJulio César Chávezboxeomexico-deportes

Más Noticias

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

El joven luchador se impuso en combate relámpago durante NXT, arrebatando el cinturón en menos de cinco minutos

Jasper Troy destrona a El

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

América, Chivas, Cruz Azul y Tigres lucharán por el campeonato

Liga MX Femenil: qué canales

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

La dirección del Estadio Banorte cambiará a pocos meses de que concluya la remodelación para la Copa Mundial

Estadio Azteca presenta cambios en

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?

Convocado como sparring en la Fecha FIFA, el jugador de Tigres se integra al grupo canadiense sin debutar en partidos oficiales

Marcelo Flores ya entrena con

Semifinal América vs Chivas Femenil: la IA anticipa quién llegará a la final

La inteligencia artificial analiza estilos, rendimiento y contexto previo al Clásico Nacional para estimar qué equipo avanzará en la liguilla

Semifinal América vs Chivas Femenil:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Que no se mate al

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

ENTRETENIMIENTO

Feria de la esfera en

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo en México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el primer tráiler de “Toy Story 5”, la esperada película de Pixar

Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio de Otto Padrón: “Una nueva etapa”

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?

Semifinal América vs Chivas Femenil: la IA anticipa quién llegará a la final