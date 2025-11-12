Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images)

El desgaste físico y mental tras dos décadas en el boxeo profesional se ha hecho evidente en Saúl Canelo Álvarez, según la opinión de Julio César Chávez. La derrota de Canelo ante Terence Crawford abrió un debate sobre lo que vendrá en la carrera del boxeador tapatío, pues a sus 35 años se aproxima más el retiro del pugilismo profesional.

En una entrevista reciente con Adela Micha para La Saga, el ex campeón mundial mexicano afirmó que la edad y el cansancio ya se reflejan en el desempeño del boxeador tapatío, especialmente después de la sorpresiva derrota ante Terence Crawford en septiembre pasado.

Por ello, el César del boxeo subrayó que el paso del tiempo es un factor ineludible para cualquier atleta de alto rendimiento, y en el caso de Canelo Álvarez ya está siendo evidente, lo que es un factor importante que debe de considerar cualquier boxeador.

Julio César Chávez aseguró que Canelo ya se ve “cansado” para boxear

Chávez aseguró que Canelo ya le está pesando la edad para boxear (IG /@caneloteam)

Tras la derrota de Canelo ante Crawford, el gran campeón mexicano reflexionó sobre los años que lleva Saúl en el boxeo, y tras un resultado que sorprendió tanto a la afición como a figuras históricas del boxeo mexicano, consideró que ya se le ve cansado.

“La edad primeramente no perdona, además, Canelo ya se ve cansado. Él empezó muy jovencito a los 15 años, ya tiene 20 años peleando“, precisó.

El excampeón mundial también abordó el impacto de la rutina diaria de un boxeador en su rendimiento a largo plazo. Según Julio César Chávez, el desgaste no proviene únicamente de los combates, sino de la exigente preparación y la vida disciplinada que exige el boxeo profesional.

Julio César Chávez aseguró que Canelo "se vio cansado" ante Crawford (X/@Jcchavez115)

“Y no tanto te ching**n las peleas, te chi***n las concentraciones, el estar, entrenar todos los días, el cuerpo se cansa y más cuando tienes tanto dinero”, señaló en la misma entrevista. Para el señor Nocaut la acumulación de entrenamientos, la presión de las concentraciones y la estabilidad económica pueden influir en la motivación y el estado físico de un deportista de élite.

Reconoció que el resultado tomó por sorpresa a muchos, incluido él mismo, y destacó la dificultad de enfrentar a un rival que venía de competir en diferentes categorías de peso. El ex campeón mundial admitió que no ha tenido contacto directo con Canelo Álvarez tras la pelea, aunque le envió un saludo a través de la televisión, y valoró la calidad del combate, según relató en la entrevista con Adela Micha.