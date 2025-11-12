Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”

Javier Alarcón señaló que el cuadro cementero es favorito, aunque no descartó que el equipo tapatío pueda competir (Jovani Pérez)

Las llaves de los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan a definirse y uno de los duelos más atractivos es el que sostendrán Cruz Azul y Chivas, dos de los equipos llamados “Grandes” del futbol mexicano.

Y aunque faltan varios días para que la eliminatoria se dispute, la expectativa aumenta, pues en el análisis de Javier Alarcón, este encuentro se perfila como uno de los más intensos y equilibrados de la fase. Con ambos equipos llegando en situaciones contrastantes y bajo una presión considerable, el periodista anticipa que los pequeños detalles y la gestión emocional serán determinantes en el desenlace.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - November 8, 2025 Cruz Azul players pose for a team group photo before the match REUTERS/Henry Romero

El pronóstico de Javier Alarcón para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas

En su evaluación, Alarcón identificó varios factores que podrían inclinar la balanza. Señaló que Cruz Azul cuenta con ventajas como el empate global a favor por su posición en la tabla, la posibilidad de cerrar la eliminatoria en casa y un plantel con alto nivel individual. No obstante, advirtió que el equipo capitalino debe manejar la presión, controlar la posesión del balón y ajustar su postura táctica frente a un rival que ha venido de menos a más.

El periodista anticipó que, en el partido de ida, Chivas buscará imponer condiciones en el Estadio Akron, mientras que Cruz Azul podría optar por una estrategia más conservadora, esperando que el local se confíe y aprovechando cualquier error.

“El Guadalajara, por el momento que vive, por lo mucho que ha mejorado, se convierte en un rival durísimo para Cruz Azul. Todavía daría yo como favorito al Cruz Azul, pero Guadalajara va a competir con todo lo que tiene. Si creo que Guadalajara tendrá que ser muy agresivo en casa y ahí Cruz Azul podría ser un poco más conservador de arranque, estar buscando también que el Guadalajara se confíe”, comentó el periodista deportivo.

El Rebaño Sagrado buscará en el clásico moderno un triunfo vital para mejorar su arranque irregular en el Apertura 2025 (X / Chivas)

¿Cuándo serán los Cuartos de Final entre Chivas y Cruz Azul?

Las fechas del enfrentamiento entre Cruz Azul y Guadalajara en los Cuartos de Final de la Liga MX quedarán definidas tras la pausa por la fecha FIFA y los duelos del Play-In. Esta programación otorga a ambos equipos la oportunidad de ajustar sus preparativos de cara a la serie.

La eliminatoria arrancará con el duelo de ida en el Estadio Akron, con opciones de celebrarse el miércoles 26 o el jueves 27 de noviembre. Posteriormente, el partido de vuelta, en el que se definirá al semifinalista, está previsto para el sábado 29 o el domingo 30 del mismo mes en el Estadio Olímpico Universitario.

Cabe recordar que ambas escuadras se enfrentaron en la jornada número 7 del Apertura 2025, donde los celestes terminaron por imponerse 2 goles a 1 en el Estadio Akron gracias a las anotaciones de José Paradela y Carlos Rotondi.