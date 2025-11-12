Iker Casillas pierde la paciencia con aficionados mexicanos y les lanza advertencia

El campeón del mundo con España vivió un tenso momento con aficionados durante su paso por México. (REUTERS/Carl Recine)

El exportero español Iker Casillas vivió un momento tenso durante su visita a México, luego de que un grupo de aficionados insistiera repetidamente en solicitarle autógrafos.

La situación ocurrió en medio de un encuentro público en el que el exjugador del Real Madrid perdió la paciencia ante la insistencia de algunos seguidores.

Resguardado por elementos de seguridad, Casillas trató de mantener el orden mientras los fanáticos se acercaban para conseguir una firma o una fotografía.

Sin embargo, el ambiente se tornó incómodo cuando varios aficionados comenzaron a empujarse, pese a las indicaciones del personal de seguridad para evitar accidentes.

Molesto por la situación, el excapitán de la Selección Española advirtió que se retiraría si la gente continuaba comportándose de esa manera.

“Si van a ponerse así, me voy. Sí les voy a firmar, no me voy a ir”, expresó el exportero en tono serio. Poco después, añadió: “Y dale, que sí te voy a firmar, no hace falta que me lo digas siete veces”, dirigiéndose a un seguidor que insistía de forma reiterada.

Un incidente en medio de su visita a México

Iker Casillas tuvo que intervenir con firmeza ante la actitud de algunos fanáticos que buscaban su autógrafo. (Captura de pantalla/ X @mediotiempo)

Pese al momento de tensión, Iker Casillas finalmente accedió a firmar varios autógrafos antes de retirarse del lugar en un vehículo particular.

El incidente ocurrió días después de su participación en el Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, celebrado el pasado 8 de noviembre en El Salvador.

Tras dicho encuentro, el campeón del mundo viajó a la Ciudad de México, donde será presentado como analista para las transmisiones del Mundial 2026 en una cadena de televisión abierta.

Regreso a la televisión mexicana

Esta será la tercera Copa del Mundo en la que Iker Casillas participe como comentarista en México.

El exfutbolista ya formó parte de las coberturas de las ediciones 2018 y 2022 con TV Azteca, empresa con la que volverá a colaborar para la próxima justa mundialista.

Durante su carrera, Casillas conquistó todos los títulos posibles con el Real Madrid y fue pieza clave en la época dorada de la Selección Española, con la que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y dos Eurocopas consecutivas, en 2008 y 2012.