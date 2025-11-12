México Deportes

Errol Spence analiza la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford: “Es uno de los grandes, sin duda”

El estadounidense rompió todo pronóstico y le arrebató el campeonato indiscutido de las 168 libras al mexicano

Guardar
Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford sigue causando múltiples opiniones entre los fanáticos y expertos, pues en una reciente entrevista, Errol Spence Jr. analizó el combate entre su compatriota y el jalisciense.

El pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el estadounidense dominó al mexicano durante las mayor parte del combate y tras doce rounds intensos, los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, la era de Saúl Álvarez como monarca absoluto de las 168 libras llegó a su fin tras años de dominio, mientras que Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez
Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

Errol Spence analiza la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford

En entrevista con Fighthub TV, Errol Spence aseguró no le sorprendió la victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez y señaló que el mexicano no es tipo “grande”. Durante la misma charla, el estadounidense destacó las cualidades de su compatriota y manifestó que se le vio fuerte durante el combate.

“Es uno de los más grandes (Crawford), sin duda. Crawford hizo lo suyo, se vio bien, se vio fuerte. Cargó bien el peso, no puedes decir nada malo al respecto. No me sorprendió, Canelo no es un tipo grande de todos modos, comenzó en 147 y subió a 168. Crawford, siento que él pesa alrededor de 169, 170 libras. Así que siento que fue algo fácil para él hacer el peso, se vio bien lo manejó bien”, comentó el estadounidense.

Cabe recordar que Errol Spence Jr. se enfrentó a Terence Crawford en julio de 2023 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde Bud terminó por imponerse por la vía del nocaut técnico en el noveno round. Con esto, el oriundo de Omaha, Nebraska, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutible, esta vez en las 147 libras.

(Foto: Twitter/ShowtimeBoxing)
(Foto: Twitter/ShowtimeBoxing)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y Terence Crawford?

El reciente paso por el quirófano de Álvarez, quien fue operado del codo hace pocos días, aplaza cualquier posibilidad de verlo frente a rivales interesados como Terence Crawford, Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz. El boxeador jalisciense ha optado por priorizar su vida personal y dedicar tiempo a su familia tras su última pelea, posponiendo cualquier definición sobre el futuro de su trayectoria profesional.

Mientras tanto, las decisiones más recientes de Terence Crawford han despertado interrogantes sobre sus siguientes movimientos en el boxeo. La renuncia oficial al campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sugiere con fuerza que el estadounidense orientará su carrera hacia la división de los supermedianos. Hasta ahora, no existe confirmación sobre la fecha ni los términos de su siguiente combate, lo que mantiene la incertidumbre entre seguidores y rivales potenciales.

Temas Relacionados

Errol SpenceCanelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezSaúl "Canelo" ÁlvarezBoxeoTerence CrawfordCrawfordmexico-deportes

Más Noticias

Jesús Martínez aclaró por qué Jaime Lozano salió del club Pachuca pese a clasificar a Play In

El presidente de Grupo Pachuca compartió los términos en los que el Jimmy dejó del equipo

Jesús Martínez aclaró por qué

Mikel Arriola confirma inversión en fuera de lugar semiautomático y definiciones clave sobre el ascenso

El presidente de Liga MX anticipó decisiones estratégicas en diciembre y detalló mejoras tecnológicas para optimizar decisiones arbitrales

Mikel Arriola confirma inversión en

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”

El periodista de ESPN señaló que el cuadro cementero es favorito, aunque no descartó que el equipo tapatío pueda competir

Javier Alarcón revela su pronóstico

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

El joven luchador se impuso en combate relámpago durante NXT, arrebatando el cinturón en menos de cinco minutos

Jasper Troy destrona a El

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

El boxeador retirado analizó el presente del tapatío tras perder los títulos unificados de los supermedianos

Julio César Chávez señala que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores en el Edomex: decían ser de un grupo criminal de Jalisco

Revelan imágenes del velorio de La Chucky, sicaria del Cártel del Golfo abatida en Tamaulipas

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la quinta semana en el reality

Angélica Vale habría discutido con Otto Padrón en pleno restaurante tras filtrarse demanda de divorcio

Super Mario Galaxy La Película: a esta hora será estrenado el tráiler oficial en México este miércoles 12 de noviembre

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

DEPORTES

Martinoli cuestiona posible convocatoria de

Martinoli cuestiona posible convocatoria de Fidalgo al Tri: “No te va a hacer diferencia”

Jesús Martínez aclaró por qué Jaime Lozano salió del club Pachuca pese a clasificar a Play In

Mikel Arriola confirma inversión en fuera de lugar semiautomático y definiciones clave sobre el ascenso

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed