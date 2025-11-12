Errol Spence analiza la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford: “Es uno de los grandes, sin duda”

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford sigue causando múltiples opiniones entre los fanáticos y expertos, pues en una reciente entrevista, Errol Spence Jr. analizó el combate entre su compatriota y el jalisciense.

El pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el estadounidense dominó al mexicano durante las mayor parte del combate y tras doce rounds intensos, los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, la era de Saúl Álvarez como monarca absoluto de las 168 libras llegó a su fin tras años de dominio, mientras que Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

Errol Spence analiza la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford

En entrevista con Fighthub TV, Errol Spence aseguró no le sorprendió la victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez y señaló que el mexicano no es tipo “grande”. Durante la misma charla, el estadounidense destacó las cualidades de su compatriota y manifestó que se le vio fuerte durante el combate.

“Es uno de los más grandes (Crawford), sin duda. Crawford hizo lo suyo, se vio bien, se vio fuerte. Cargó bien el peso, no puedes decir nada malo al respecto. No me sorprendió, Canelo no es un tipo grande de todos modos, comenzó en 147 y subió a 168. Crawford, siento que él pesa alrededor de 169, 170 libras. Así que siento que fue algo fácil para él hacer el peso, se vio bien lo manejó bien”, comentó el estadounidense.

Cabe recordar que Errol Spence Jr. se enfrentó a Terence Crawford en julio de 2023 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde Bud terminó por imponerse por la vía del nocaut técnico en el noveno round. Con esto, el oriundo de Omaha, Nebraska, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutible, esta vez en las 147 libras.

(Foto: Twitter/ShowtimeBoxing)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y Terence Crawford?

El reciente paso por el quirófano de Álvarez, quien fue operado del codo hace pocos días, aplaza cualquier posibilidad de verlo frente a rivales interesados como Terence Crawford, Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz. El boxeador jalisciense ha optado por priorizar su vida personal y dedicar tiempo a su familia tras su última pelea, posponiendo cualquier definición sobre el futuro de su trayectoria profesional.

Mientras tanto, las decisiones más recientes de Terence Crawford han despertado interrogantes sobre sus siguientes movimientos en el boxeo. La renuncia oficial al campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sugiere con fuerza que el estadounidense orientará su carrera hacia la división de los supermedianos. Hasta ahora, no existe confirmación sobre la fecha ni los términos de su siguiente combate, lo que mantiene la incertidumbre entre seguidores y rivales potenciales.