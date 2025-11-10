Liga Femenil MX: Clásico Nacional y un debutante así quedaron los horarios en las semifinales del Apertura 2025

Estos partidos podrían traer una final inédita en la historia del fútbol mexicano femenil. (Jesús Avilés)

La Liga MX Femenil ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas para el torneo Apertura 2025, tras una serie de Cuartos de Final que dejó resultados inesperados y duelos de alto voltaje para la siguiente fase. Cruz Azul, Tigres, América y Chivas aseguraron su lugar en la antesala de la final, con la confirmación de un Clásico Nacional que promete captar la atención de la afición.

El primer bloque de semifinalistas se conformó luego de que Cruz Azul protagonizara la mayor sorpresa del torneo al dejar fuera a Pachuca, vigente campeón, con una contundente victoria como visitante. El equipo celeste mostró superioridad durante el encuentro, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda y dejar fuera a uno de los favoritos al título.

Las cementeras se metieron a su primera semifinal en la historia. (TW Cruz Azul Femenil)

Por su parte, Tigres selló su pase tras un empate sin goles en el partido de vuelta frente a Juárez. Las Amazonas hicieron valer la ventaja obtenida en la ida, donde se impusieron por 1 a 0, y así aseguraron su presencia en las semifinales sin mayores sobresaltos. América, por su parte, superó ampliamente a Rayadas en una serie marcada por la disciplina, ya que el conjunto regiomontano terminó con solo nueve jugadoras tras dos expulsiones. Las Águilas dominaron el marcador global con un contundente 6 a 1, incluyendo un 5 a 0 en el segundo encuentro.

El último boleto a semifinales se definió en el estadio Nemesio Diez, donde Chivas logró imponerse por la mínima diferencia ante Toluca en la serie más equilibrada de los Cuartos de Final. El equipo rojiblanco luchó hasta el final para asegurar su clasificación, completando así el cuadro de los cuatro mejores del torneo.

La goleadora de Chivas Femenil dio un golpe de autoridad contra las diablas. (TW Chivas Femenil)

Cuándo, a qué hora y dónde ver los partidos

Con estos resultados, los cruces de semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil quedan conformados por Cruz Azul, Tigres, América y Chivas. Entre los duelos más esperados destaca el Clásico Nacional, que enfrentará a América y Chivas en una eliminatoria que suele generar gran expectación y rivalidad. Además, la presencia de Cruz Azul tras eliminar a las campeonas añade un ingrediente especial a la fase, mientras que Tigres buscará reafirmar su dominio en la liga.

La ronda anterior dejó sorpresas y ahora la afición se prepara para una serie de duelos que prometen mantener la intensidad y el interés hasta el último minuto. Ante la gran expectativa que hay, aquí te dejamos los horarios:

Tigres vs Cruz Azul

Ida: jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas por ViX y por las redes sociales de la Liga Femenil MX

Vuelta: Estadio Universitario domingo 16 noviembre a las 17:00 horas por YouTube Liga Femenil MX, Estrella TV, Telemundo y Fox Sports

América vs Chivas

Ida: Estadio Akron jueves 13 de noviembre a las 20:07 horas por Prime Video, Tubi, redes sociales de la Liga Femenil MX y Telemundo

Vuelta: Estadio Ciudad de los Deportes domingo 16 de noviembre 19:00 horas por Canal 9, TUDN, ViX y redes sociales de la Liga Femenil MX

La Liga MX Femenil confirmó que pondrá los partidos en horario estelar. (TW Liga MX Femenil)