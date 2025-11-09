Así quedó la tabla final del Apertura 2025 en la Liga MX de cara a la liguilla

El estadio Nemesio Diez vivió momentos de alegría al ver que su equipo logró el liderato general. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El cierre de la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX definió el destino de los equipos rumbo a la Liguilla y el Play-In, tras una Jornada 17 cargada de tensión y expectativa. Con la conclusión de los partidos,

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Rayados de Monterrey y Chivas aseguraron su presencia en la siguiente etapa ocupando los primeros seis lugares, mientras que otros clubes deberán disputar el Play-In y varios otros quedaron eliminados de la contienda siendo una decepción para sus seguidores.

Rayados tuvo la opción de mejorar su posición en la tabla, pero se topó con un Guadalajara inspirado por Milito. (Imagen cuenta de X @Chivas.)

Así quedó la tabla

Toluca se ubicó en la cima de la tabla con 37 puntos, seguido por Tigres con 36 unidades. Cruz Azul finalizó en el tercer puesto con 35 puntos y América ocupó la cuarta posición con 34. Rayados de Monterrey, pese a una derrota en la última jornada, se mantuvo en el quinto lugar con 31 puntos. Chivas, gracias a su victoria en la fecha final, alcanzó los 29 puntos y se quedó con el último boleto directo a la Liguilla, desplazando a Bravos de Juárez tras la caída de estos ante Querétaro.

En cuanto al Play-In, la definición aún depende del resultado pendiente entre Pachuca y Santos Laguna, el cual determinará el acomodo final de los equipos en esta fase. Por el momento, Tijuana ocupa el séptimo puesto con 24 puntos, Bravos de Juárez el octavo con 23, Pachuca el noveno con 22 y Querétaro el décimo con 20 unidades. Pumas, que logró imponerse a Cruz Azul en la última jornada, cerró con 21 puntos y espera el desenlace del partido entre Tuzos y Santos para conocer su destino en el torneo.

La Jornada 17 resultó decisiva para varios equipos. Chivas aseguró su clasificación directa al derrotar a Rayados de Monterrey por 4-2 en un duelo que atrajo la atención por el peso de ambos clubes. Toluca y América protagonizaron otro encuentro relevante, ambos con aspiraciones al liderato, mientras que Cruz Azul vio frustradas sus opciones al caer ante Pumas en Puebla. Estos resultados definieron posiciones e incrementaron la emoción en la recta final del campeonato.

La Máquina logró rebasar al América en la tabla general y recibirá los juegos de la liguilla en casa. (REUTERS/Henry Romero)

Los eliminados

En el grupo de los eliminados, Puebla cerró el torneo como el peor clasificado, con apenas 9 puntos, producto de dos victorias y once derrotas. Mazatlán y León sumaron 13 unidades cada uno, mientras que Atlético San Luis quedó con 16 puntos. Santos Laguna, Necaxa y Atlas finalizaron con 17 puntos, y Querétaro, pese a su esfuerzo, no logró superar la barrera de los 20 puntos.

La última fecha del Apertura 2025 estuvo marcada por el dramatismo en cada cancha, con partidos que mantuvieron en vilo a los aficionados y definieron el destino de los equipos hasta el último minuto.