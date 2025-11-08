México Deportes

Riña campal: aficionados del Toluca atacan a seguidores del América durante serenata

La previa del duelo entre Toluca y América por la Jornada 17 del Apertura 2025 se vio marcada por un acto de violencia entre aficionados de ambos equipos

Guardar
Momentos de caos se vivieron
Momentos de caos se vivieron afuera del Hotel Marriot, donde fans del América fueron agredidos por seguidores del Toluca. (Captura de pantalla / X: @MrElDiablo8)

La tradicional serenata organizada por los seguidores de las Águilas, que buscaba motivar a su equipo antes del partido, terminó en un enfrentamiento con supuestos barristas de los Diablos Rojos. El incidente ocurrió este viernes a las afueras del Hotel Marriot en Paseo Tollocan, donde se hospeda el equipo visitante.

Diversos videos que circulan en redes sociales muestran cómo la celebración de los seguidores americanistas se convirtió en caos, con carreras, agresiones físicas y lanzamiento de objetos.

Testigos reportaron que incluso una mujer embarazada resultó golpeada durante el enfrentamiento. La presencia limitada de elementos policiales permitió que la violencia escalara sin un control inmediato.

A pesar del suceso, el foco se mantiene en el partido que podría definir el liderato general del torneo. Toluca y América llegan empatados con 34 puntos y solo un punto detrás de Cruz Azul, líder de la tabla. La importancia del encuentro añade presión sobre la organización de la Liga MX para garantizar seguridad y prevenir incidentes extradeportivos en próximos juegos.

Serenata interrumpida: el enfrentamiento entre aficionados

Objetos como piedras, botellas y bengalas fueron lanzados durante la riña campal entre aficionados en Toluca. Crédito: (X / @MrElDiablo8)

De acuerdo con FOX Sports México, alrededor de 80 aficionados del Toluca interrumpieron la serenata de los americanistas en las inmediaciones del hotel.

En los videos difundidos, se observa a individuos agrediendo a los fans del América, lanzando piedras, botellas y bengalas, mientras algunos jóvenes intentaban escapar de la pelea. La situación generó alarma entre los presentes y afectó la dinámica habitual de este tipo de eventos previos a los partidos.

La violencia registrada antes del encuentro refleja un problema recurrente en el futbol mexicano; la insuficiente presencia de seguridad y el riesgo para los seguidores que asisten con fines recreativos. La Liga MX enfrenta el reto de implementar medidas más estrictas para evitar incidentes similares, especialmente en los puntos de concentración de los equipos.

¿Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs. América de la Jornada 17?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
  • Fecha: Sábado 8 de noviembre
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Horario: 7:00 PM (tiempo del centro de México)
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix

El encuentro entre Toluca y América será clave para definir el posible líder del torneo y se espera que la atención se centre en lo que suceda dentro del terreno de juego.

Temas Relacionados

Club AméricaToluca FCRiñaJornada 17Liga MXApertura 2025mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Nacho Ambriz confirma la salida de James Rodríguez del León: “El club no le sacó provecho”

El técnico mexicano reconoció que el paso del colombiano con Los Panzas Verdes quedó lejos de las expectativas iniciales

Nacho Ambriz confirma la salida

Chivas da a conocer su lista para amarrar el pase a la Liguilla: ¿quiénes fueron convocados?

El Rebaño Sagrado definió la lista de 21 futbolistas que buscarán sellar su clasificación directa a la Liguilla ante Rayados

Chivas da a conocer su

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

Última jornada define aspiraciones: local busca pase directo, visitante depende de milagro y resultados ajenos

Tigres vs San Luis, IA

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

La Máquina buscará ganar este fin de semana cuando se enfrente al cuadro universitario

¿Cómo terminó Cruz Azul en

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

El tijuanense aseguró que hubiera “desarmado” al Dinamita Márquez si se hubieran enfrentado

Terrible Morales explica por qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano captura a cinco

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar anuncia boda por

Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Nodal en mayo y redes le advierten: “Ese mes le da tiempo de todo”

José Madero admite que formó Pxndx sólo para “ligar morras” y enciende debate sobre autenticidad en su música

Aldo de Nigris se le “declara” a Denisse Guerrero de Belanova en pleno escenario, antes de cantar ‘Rosa Pastel’

La Granja VIP: ¿cuánto les quitó el Tío Pepe del presupuesto semanal el 7 de noviembre?

La Granja VIP: Lola Cortés entra en crisis tras discusión con Adal Ramones y especialistas intervienen para calmarla

DEPORTES

Nacho Ambriz confirma la salida

Nacho Ambriz confirma la salida de James Rodríguez del León: “El club no le sacó provecho”

Chivas da a conocer su lista para amarrar el pase a la Liguilla: ¿quiénes fueron convocados?

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 8 de noviembre

Clara Brugada presenta a la mascota de la CDMX para el Mundial 2026: un ajolote con penacho

El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla