Riña campal: aficionados del Toluca atacan a seguidores del América durante serenata

Momentos de caos se vivieron afuera del Hotel Marriot, donde fans del América fueron agredidos por seguidores del Toluca. (Captura de pantalla / X: @MrElDiablo8)

La tradicional serenata organizada por los seguidores de las Águilas, que buscaba motivar a su equipo antes del partido, terminó en un enfrentamiento con supuestos barristas de los Diablos Rojos. El incidente ocurrió este viernes a las afueras del Hotel Marriot en Paseo Tollocan, donde se hospeda el equipo visitante.

Diversos videos que circulan en redes sociales muestran cómo la celebración de los seguidores americanistas se convirtió en caos, con carreras, agresiones físicas y lanzamiento de objetos.

Testigos reportaron que incluso una mujer embarazada resultó golpeada durante el enfrentamiento. La presencia limitada de elementos policiales permitió que la violencia escalara sin un control inmediato.

A pesar del suceso, el foco se mantiene en el partido que podría definir el liderato general del torneo. Toluca y América llegan empatados con 34 puntos y solo un punto detrás de Cruz Azul, líder de la tabla. La importancia del encuentro añade presión sobre la organización de la Liga MX para garantizar seguridad y prevenir incidentes extradeportivos en próximos juegos.

Serenata interrumpida: el enfrentamiento entre aficionados

Objetos como piedras, botellas y bengalas fueron lanzados durante la riña campal entre aficionados en Toluca. Crédito: (X / @MrElDiablo8)

De acuerdo con FOX Sports México, alrededor de 80 aficionados del Toluca interrumpieron la serenata de los americanistas en las inmediaciones del hotel.

En los videos difundidos, se observa a individuos agrediendo a los fans del América, lanzando piedras, botellas y bengalas, mientras algunos jóvenes intentaban escapar de la pelea. La situación generó alarma entre los presentes y afectó la dinámica habitual de este tipo de eventos previos a los partidos.

La violencia registrada antes del encuentro refleja un problema recurrente en el futbol mexicano; la insuficiente presencia de seguridad y el riesgo para los seguidores que asisten con fines recreativos. La Liga MX enfrenta el reto de implementar medidas más estrictas para evitar incidentes similares, especialmente en los puntos de concentración de los equipos.

¿Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs. América de la Jornada 17?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Sede: Estadio Nemesio Diez

Horario: 7:00 PM (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix

El encuentro entre Toluca y América será clave para definir el posible líder del torneo y se espera que la atención se centre en lo que suceda dentro del terreno de juego.