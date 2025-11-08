Milito se une a la lista de entrenadores que clasificaron directo a Chivas a la Liguilla desde 2020

3. Milito firmó una campaña sólida con el Rebaño, asegurando su lugar entre los seis primeros de la tabla. (@Chivas)

El Club Deportivo Guadalajara aseguró su clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025 bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, quien se suma a un grupo selecto de entrenadores que han logrado ese objetivo en los últimos años.

Con la derrota de Bravos de Juárez ante Querétaro, las Chivas confirmaron su pase sin necesidad de disputar aún su encuentro ante Rayados de Monterrey.

El estratega argentino ha firmado un torneo sólido en números y resultados, acumulando 26 puntos que le garantizan al Rebaño su lugar entre los seis primeros de la tabla general. Este logro coloca a Milito junto a Veljko Paunović y Fernando Gago como los únicos técnicos que han conseguido clasificar directamente al equipo desde 2020.

El resultado reafirma la buena gestión del argentino en su primer torneo al frente del Guadalajara, en un contexto donde la inestabilidad técnica ha sido una constante en los últimos años. La meta inmediata del club es cerrar la fase regular con fuerza y mantener el impulso rumbo a la Liguilla.

Milito se une a Paunović y Gago en la historia reciente del Rebaño

Fernando Gago logró clasificar a Chivas de forma directa a la Liguilla del Clausura 2024. (Cuartoscuro)

Desde 2020, solo tres entrenadores han logrado que “El Rebaño Sagrado” acceda de forma directa a la Liguilla.

Veljko Paunović lo consiguió en dos torneos consecutivos, el Clausura y el Apertura 2023, destacando por llevar al equipo hasta la final en su primer semestre. Fernando Gago repitió el logro en el Clausura 2024, firmando uno de los mejores registros recientes antes de ser eliminado por América.

Ahora, Gabriel Milito se suma a esta corta lista de técnicos que han logrado estabilizar al equipo en lo deportivo, al menos en la fase regular. Su trabajo ha permitido recuperar la competitividad del Guadalajara en un certamen donde la constancia ha sido su principal fortaleza.

Una década marcada por la inestabilidad técnica

Luis Fernando Tena formó parte del grupo de entrenadores que no pudieron consolidar al Guadalajara en la parte alta de la tabla. (IMAGN IMAGES/Joe Puetz)

El banquillo rojiblanco ha atravesado una etapa de constantes cambios en los últimos cinco años. Entrenadores como Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño, Ricardo Cadena, Arturo Ortega, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza no lograron que el club alcanzara la clasificación directa, quedando en puestos de Play-In o fuera de la Liguilla.

Con Milito al frente, el Guadalajara busca poner fin a ese ciclo de altibajos que lo ha acompañado desde su último título en 2017. La dirigencia rojiblanca confía en que la continuidad del proyecto permita al equipo consolidarse entre los protagonistas del futbol mexicano.