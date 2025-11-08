México Deportes

Los mexicanos que han hecho historia como campeones de goleo: Armando González busca sumarse

“La Hormiga” González podría convertirse en el duodécimo mexicano en conquistar el título de goleo en torneos cortos de la Liga MX

“La Hormiga” González ha sido
“La Hormiga” González ha sido pieza clave en la ofensiva del Guadalajara durante el Apertura 2025. (REUTERS/Henry Romero)

La lucha por el título de goleo del Apertura 2025 entra en su fase definitiva con la última jornada de la fase regular. Entre los contendientes destaca Armando “La Hormiga” González, delantero de las Chivas del Guadalajara, quien podría convertirse en el mexicano número 12 en coronarse campeón de goleo en torneos cortos de la Liga MX.

Con 11 anotaciones, González comparte la cima con los brasileños Joao Paulo Dias “Paulinho”, del Toluca, y Joao Pedro, del Atlético de San Luis. El atacante rojiblanco buscará romper el empate y unirse a una lista exclusiva de goleadores nacionales que han alcanzado este logro desde 1996, año en que se instauró el formato de torneos cortos en el futbol mexicano.

De acuerdo con la revista Sports Illustrated, de los 57 torneos cortos disputados hasta la fecha (sin contar el Clausura 2020, cancelado por la pandemia de COVID-19), solo en 12 ocasiones un jugador mexicano ha obtenido el título de goleo, un dato que resalta la dificultad de esta distinción.

Una lista exclusiva de goleadores mexicanos

Henry Martín fue el último
Henry Martín fue el último jugador del América en conquistar el título de goleo, durante el Clausura 2023. (Reuters)

El primer campeón de goleo mexicano en torneos cortos fue Luis García, quien se coronó en el Invierno 1997 con 12 goles jugando para el Atlante. En los años posteriores, Cuauhtémoc Blanco (América, Invierno 1998) y Jesús Olalde (Pumas, Invierno 1999) se sumaron a la lista.

Durante la primera década de los 2000, el futbol mexicano vio a cuatro compatriotas alcanzar la cima. Jared Borgetti se convirtió en bicampeón de goleo con Santos Laguna en el Invierno 2000 y Verano 2001, con 17 y 13 tantos respectivamente. A él se unieron Everaldo Begines (León, Verano 2000), Omar Bravo (Chivas, Clausura 2007) y Javier “Chicharito” Hernández (Chivas, Bicentenario 2010).

En años más recientes, Ángel Reyna (América, Clausura 2011), Alan Pulido (Chivas, Apertura 2019), Henry Martín (América, Clausura 2023) y Uriel Antuna (Cruz Azul, Clausura 2024) han sido los últimos mexicanos en conquistar el título de goleo.

Títulos compartidos y récords recientes

Alan Pulido se coronó campeón
Alan Pulido se coronó campeón de goleo del Apertura 2019 con 12 anotaciones vistiendo la camiseta de Chivas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En cuatro ocasiones, el campeonato de goleo ha sido compartido entre varios jugadores. El caso más reciente ocurrió en el Clausura 2024, cuando Uriel Antuna (Cruz Azul) igualó con Salomón Rondón (Pachuca), Dibier Cambindo (Necaxa) y Federico Viñas (León), todos con ocho goles.

Situaciones similares se registraron en el Apertura 2019 con Alan Pulido y Mauro Quiroga (Necaxa), en el Bicentenario 2010 con Javier Hernández, Hérculez Gómez (Puebla) y Johan Fano (Atlante), y en el Verano 2000 con Everaldo Begines, Sebastián Abreu (Tecos) y Agustín Delgado (Necaxa).

De concretarse el título de goleo para Armando “La Hormiga” González, el atacante rojiblanco no solo continuaría la tradición de grandes artilleros mexicanos, sino que también colocaría nuevamente a Chivas entre los equipos protagonistas de esta prestigiosa distinción.

