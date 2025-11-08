Chivas da a conocer su lista para amarrar el pase a la Liguilla: ¿quiénes fueron convocados?

El Estadio Akron se alista para recibir el cierre de la fase regular entre Chivas y Monterrey. (X / @Chivas)

El Club Deportivo Guadalajara está a un paso de asegurar su clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. Un solo punto le bastará al equipo dirigido por Gabriel Milito para cumplir con uno de sus principales objetivos del semestre, aunque en frente tendrá a Rayados de Monterrey, rival que también busca cerrar la fase regular con fuerza.

El encuentro se disputará en el Estadio Akron, donde se espera un lleno total para acompañar al Rebaño Sagrado en su último partido antes de la fase final. Milito convocó a 21 futbolistas para este compromiso, con la intención de cerrar el torneo con un resultado que confirme la solidez del proyecto rojiblanco.

De acuerdo con información oficial del club, Chivas no podrá contar con Luis Romo, suspendido tras ver la tarjeta roja ante Pachuca, ni con Diego Campillo y Miguel Tapias, quienes continúan en proceso de recuperación de sus lesiones.

Convocados de Chivas para enfrentar a Rayados

Gabriel Milito definió la convocatoria de 21 futbolistas con la que buscará asegurar la clasificación directa del Rebaño. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La lista completa de jugadores convocados por Gabriel Milito para el encuentro ante Monterrey está integrada por:

⁠Raúl Rangel

⁠Oscar Whalley

⁠Miguel Gómez

Alan Mozo

⁠José Castillo

Bryan González

Luis Olivas

Gilberto Sepúlveda

Rubén González

Erick Gutiérrez

Omar Govea

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Yael Padilla

⁠Hugo Camberos

Armando González

Javier Hernández

Teun Wilke

Cuándo y dónde ver Chivas vs Rayados

El Estadio Akron será el escenario de un enfrentamiento con sabor a Liguilla entre dos equipos ya clasificados. (Ilustración: Jesús Aviles)

El partido entre Guadalajara y Monterrey se disputará este sábado a las 17:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.

La transmisión será en exclusiva a través de la plataforma Amazon Prime Video, que llevará el cierre de la jornada a los aficionados rojiblancos y regios con un ambiente que promete ser de estadio lleno en Zapopan.