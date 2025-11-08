Chivas da a conocer su lista para amarrar el pase a la Liguilla: ¿quiénes fueron convocados?

El Club Deportivo Guadalajara está a un paso de asegurar su clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. Un solo punto le bastará al equipo dirigido por Gabriel Milito para cumplir con uno de sus principales objetivos del semestre, aunque en frente tendrá a Rayados de Monterrey, rival que también busca cerrar la fase regular con fuerza.
El encuentro se disputará en el Estadio Akron, donde se espera un lleno total para acompañar al Rebaño Sagrado en su último partido antes de la fase final. Milito convocó a 21 futbolistas para este compromiso, con la intención de cerrar el torneo con un resultado que confirme la solidez del proyecto rojiblanco.
De acuerdo con información oficial del club, Chivas no podrá contar con Luis Romo, suspendido tras ver la tarjeta roja ante Pachuca, ni con Diego Campillo y Miguel Tapias, quienes continúan en proceso de recuperación de sus lesiones.
Convocados de Chivas para enfrentar a Rayados
La lista completa de jugadores convocados por Gabriel Milito para el encuentro ante Monterrey está integrada por:
- Raúl Rangel
- Oscar Whalley
- Miguel Gómez
- Alan Mozo
- José Castillo
- Bryan González
- Luis Olivas
- Gilberto Sepúlveda
- Rubén González
- Erick Gutiérrez
- Omar Govea
- Daniel Aguirre
- Richard Ledezma
- Efraín Álvarez
- Roberto Alvarado
- Santiago Sandoval
- Yael Padilla
- Hugo Camberos
- Armando González
- Javier Hernández
- Teun Wilke
Cuándo y dónde ver Chivas vs Rayados
El partido entre Guadalajara y Monterrey se disputará este sábado a las 17:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.
La transmisión será en exclusiva a través de la plataforma Amazon Prime Video, que llevará el cierre de la jornada a los aficionados rojiblancos y regios con un ambiente que promete ser de estadio lleno en Zapopan.