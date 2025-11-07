Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

Camila Fernández entonó el himno mexicano para el partido de México vs Ecuador (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana ya tiene lista su convocatoria para la última Fecha FIFA del año. Este viernes 7 de noviembre, el técnico Javier Aguirre reveló a los jugadores que enfrentarán a Uruguay y Paraguay, en lo que serán los últimos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El llamado del “Vasco” ha causado expectación, ya que incluye una combinación de figuras consolidadas y jóvenes promesas que podrían convertirse en el futuro del Tricolor. Entre las principales novedades destacan Jorge Ruvalcaba, Obed Vargas y Armando “Hormiga” González, tres futbolistas que han mostrado un crecimiento constante en sus equipos y que ahora tendrán la oportunidad de mostrarse con la selección mayor.

Armando "La Hormiga" González clavó el primero del partido. Imagen cuenta de X @Chivas.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Armando González, conocido como “Hormiga”, delantero de Chivas que ha sorprendido por su desempeño en el torneo local. Aguirre reconoció su rendimiento y decidió otorgarle su primer llamado a la Selección Mexicana. Su inclusión simboliza la apuesta del cuerpo técnico por el talento joven y por la renovación generacional dentro del combinado nacional.

Gilberto Mora mandó un mensaje a la afición tras ser eliminados del Mundial Sub-20 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Otra buena noticia fue el regreso de Gilberto Mora, quien superó una lesión que lo mantuvo fuera de actividad por varias semanas. El mediocampista volverá a ocupar un rol importante en el esquema de Aguirre, especialmente por su capacidad de recuperación y manejo del balón en la zona media.

El listado de porteros lo encabeza Luis Ángel Malagón, acompañado por Raúl Rangel y Carlos Acevedo, tres guardametas con diferentes perfiles pero con proyección para el futuro. En la defensa, figuran nombres experimentados como Edson Álvarez, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo, junto con jóvenes como Mateo Chávez y Jesús Orozco.

En la media cancha, el estratega apostó por mantener equilibrio entre creatividad y contención con jugadores como Orbelín Pineda, Erick Sánchez, Fidel Ambriz y el ya mencionado Gilberto Mora, además de Marcel Ruiz y Obed Vargas, quienes podrían tener minutos clave frente a los rivales sudamericanos.

Javier Aguirre presentó la convocatoria para la última Fecha FIFA del año antes de la Copa del Mundo 2026.

La delantera combina experiencia y juventud: Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Diego Lainez liderarán el ataque, mientras que Jorge Ruvalcaba, Germán Berterame, Alexis Gutiérrez, Roberto Alvarado y “Hormiga” González completan la lista.

Estos dos encuentros marcarán el cierre de actividades de la Selección Mexicana en 2025. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, Aguirre aprovechará ambas citas para realizar rotaciones y definir las últimas piezas rumbo al proceso final previo al Mundial de 2026.

Los duelos ante Uruguay y Paraguay permitirán medir el nivel competitivo del conjunto tricolor ante rivales de peso en Sudamérica, además de observar cómo responden los nuevos convocados en partidos de exigencia internacional.

Con esta lista, Javier Aguirre deja claro que busca mantener una base sólida pero abierta al cambio, consciente de que el camino hacia el Mundial requerirá frescura, talento y equilibrio entre juventud y experiencia.