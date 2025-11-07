México Deportes

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League

El mediocampista mexicano mostró solidez táctica y carácter en el empate ante Viktoria Plzeň, en fase grupal europea

Fenerbahçe obtiene un valioso empate
Fenerbahçe obtiene un valioso empate sin goles ante Viktoria Plzeň en la Jornada 4 de la UEFA Europa League 2025-26.

Fenerbahçe logró un empate sin goles en su visita al Viktoria Plzeň, en duelo correspondiente a la Jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2025-26.

El encuentro, disputado en el Doosan Arena, fue intenso y táctico, con pocas ocasiones claras pero alta exigencia física. Para el conjunto turco, sumar fuera de casa representa un paso estratégico en su búsqueda por avanzar a la siguiente ronda, en un grupo que se mantiene competitivo y sin margen para errores.

Uno de los elementos más sólidos del equipo visitante fue el mediocampista mexicano Edson Álvarez, quien regresó a la titularidad europea tras superar molestias físicas.

Su presencia en el once inicial reforzó el equilibrio defensivo del Fenerbahçe, que apostó por un planteamiento compacto y ordenado ante un rival que presionó con intensidad. Álvarez completó los 90 minutos con buen rendimiento, destacando por su capacidad de recuperación, lectura táctica y liderazgo en medio campo.

Edson Álvarez regresa tras superar molestias físicas

El mediocampista mexicano Edson Álvarez
El mediocampista mexicano Edson Álvarez regresa a la titularidad europea y refuerza el equilibrio defensivo del Fenerbahçe.

Este partido marcó el regreso de Edson Álvarez a la titularidad europea, luego de superar una molestia muscular que lo mantuvo fuera de actividad durante algunos encuentros previos. Su reincorporación fue progresiva en la liga local, y el cuerpo técnico decidió darle rodaje completo en un escenario internacional, confiando en su capacidad para sostener el ritmo competitivo.

La respuesta del mexicano fue positiva. Mostró buena condición física, disciplina táctica y compromiso defensivo, cualidades que lo han consolidado como una pieza confiable en el esquema del Fenerbahçe. Su presencia permitió al equipo resistir los intentos del Viktoria Plzeň, que presionó con intensidad en los minutos finales en busca del triunfo.

El equipo dirigido por Ismail Kartal apostó por un planteamiento equilibrado, con líneas compactas y transiciones rápidas. Álvarez, ubicado como pivote central, fue el encargado de cortar avances del rival y distribuir el balón con criterio.

Edson Álvarez completa los 90
Edson Álvarez completa los 90 minutos con liderazgo y solidez en el medio campo del Fenerbahçe frente al Viktoria Plzeň.

Aunque el marcador no se movió, el duelo fue intenso en medio campo, con constantes disputas por la posesión y pocas oportunidades claras de gol. En ese contexto, el exjugador del Ajax se mantuvo firme, aportando equilibrio y liderazgo en una zona clave del terreno.

Con este resultado, Fenerbahçe se mantiene en zona de clasificación, aunque con poco margen de error para las dos jornadas restantes. El empate en República Checa refuerza la importancia de sumar fuera de casa y deja abierta la posibilidad de asegurar el pase en los próximos compromisos. Para Álvarez, el encuentro representa un paso adelante en su recuperación y reafirma su rol como soporte táctico en el medio campo.

La Europa League continúa siendo una plataforma clave para los futbolistas mexicanos en el extranjero, y Edson Álvarez ha sabido responder con actuaciones consistentes, incluso en contextos adversos. Su regreso llega en un momento crucial para el club, que busca avanzar a la siguiente fase y consolidar su proyecto internacional.

