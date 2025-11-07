México Deportes

Dos sorpresas estarían en la lista del “Vasco” para la Fecha FIFA de noviembre

El estratega prepara ajustes rumbo a los duelos ante Uruguay y Paraguay, con incorporaciones que apuntan a renovar el plantel nacional

Guardar
La Selección Mexicana analiza convocar
La Selección Mexicana analiza convocar a Armando González y Obed Vargas para la Fecha FIFA de noviembre. (Jovani Pérez / Infobae México)

La Selección Mexicana podría presentar novedades en su convocatoria para la próxima Fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Uruguay y Paraguay.

Según el reportero Gibrán Araige, especializado en la cobertura del combinado nacional, Javier “Vasco” Aguirre estaría considerando incluir a dos jóvenes promesas que no han sido habituales en las listas del Tricolor: Armando González y Obed Vargas.

De acuerdo con Araige, el técnico nacional habría decidido apostar por una renovación parcial del plantel, con el objetivo de observar nuevos perfiles de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Aunque la convocatoria oficial aún no ha sido publicada, todo apunta a que el estratega buscaría refrescar zonas clave del campo con talento emergente.

Obed Vargas, mediocampista del Seattle
Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, podría debutar con México pese a su pasado en selecciones juveniles de Estados Unidos. (IG Obed Vargas)

Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas, sería una de las principales novedades. Con apenas 21 años, el atacante ha tenido una destacada temporada en la Liga MX, perfilándose como uno de los goleadores jóvenes más consistentes del torneo.

Su movilidad, capacidad de definición y entendimiento del juego habrían llamado la atención del cuerpo técnico nacional, que lo tendría en la mira como una opción para fortalecer el ataque.

Por su parte, Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders de la MLS, también estaría en la lista preliminar. Con 19 años, Vargas ha sido titular habitual en su club y ha mostrado una madurez táctica poco común para su edad.

Aunque ya ha sido considerado por selecciones juveniles de Estados Unidos, el jugador nacido en Alaska tiene raíces mexicanas y podría optar por representar al Tri en esta ventana internacional.

Armando González, delantero de Chivas,
Armando González, delantero de Chivas, destaca como posible refuerzo joven tras su gran temporada en Liga MX. REUTERS/Eloisa Sánchez

La posible inclusión de ambos futbolistas respondería a la intención de Aguirre de ampliar su abanico de opciones, especialmente en un contexto donde algunos elementos consolidados atraviesan momentos irregulares o han estado envueltos en polémicas extracancha.

Además, se especula que el técnico también contemplaría el regreso de figuras como Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Hirving “Chucky” Lozano, quienes no estuvieron presentes en la última convocatoria.

Los partidos ante Uruguay (15 de noviembre) y Paraguay (18 de noviembre) serían una oportunidad ideal para observar a estos nuevos elementos en acción.

Aunque la lista definitiva aún no se ha hecho oficial, la expectativa crece entre la afición y el entorno mediático por conocer si finalmente se concretará el llamado de González y Vargas.

Además, Gibrán Araige señaló que Guillermo Ochoa no aparecería en la convocatoria, lo que reforzaría la idea de una reestructuración en zonas clave del equipo. La lista oficial aún no ha sido publicada, pero se espera que la Federación Mexicana de Futbol la dé a conocer en los próximos días.

Temas Relacionados

Selección MexicanaJavier AguirreObed VargasArmando GonzálezFIFAmexico-deportes

Más Noticias

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

“El Bandera Roja” aún no pierde la esperanza de pelear contra el tapatío

Estos son las metas que

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

La FMF felicitó al delantero del Fulham por la anotación que le valió para ser condecorado

Este es el gol de

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League

El mediocampista mexicano mostró solidez táctica y carácter en el empate ante Viktoria Plzeň, en fase grupal europea

Edson Álvarez cumple en Plzeň:

Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA

El arquero colombiano destaca por sus reflejos, liderazgo y regularidad, compite con figuras europeas por el galardón internacional

Cruz Azul mete a Kevin

La respuesta de Keylor Navas a Larcamón previo al partido entre Cruz Azul y Pumas: “Estamos peleando todavía por el título”

La previa se calienta con mensajes cruzados y la urgencia de sumar puntos en el Estadio Cuauhtémoc

La respuesta de Keylor Navas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Apa” del CJNG,

Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

“Los Jordan”, el grupo afín a Los Chapitos que estaría encargado de difundir información falsa en redes sociales

Giran orden de aprehensión contra “El Botox” y “El Timbas”, presuntos homicidas de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Van por Fernando Farías Laguna: reactivan orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Travis Barker de Blink-182 y

Travis Barker de Blink-182 y el Dr. Simi sorprenden con inesperada colaboración: “Comienza el viaje”

Itatí Cantoral es la nueva ‘Lupita’: ciudades y fechas para verla en Mentiras El Musical

Supuesto novio de Andrea Legarreta debuta como titular de importante noticiero: “Qué gusto me dio verlo”

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

DEPORTES

Estos son las metas que

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League

Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA

La respuesta de Keylor Navas a Larcamón previo al partido entre Cruz Azul y Pumas: “Estamos peleando todavía por el título”