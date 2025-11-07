Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

La segunda semana de noviembre se presenta con una agenda deportiva cargada de fútbol internacional, la recta final en la fase regular de la Liga MX y Liga Expansión, la definición en la Fórmula 1 y la continuidad de la NBA, MLS, NFL y otras justas internacionales. La variedad de competiciones abarca desde mundiales juveniles hasta seguimiento a los mejores clubes y franquicias del continente.
Aquí está el desglose principal de los eventos más relevantes por deporte y competencia, con horarios y señales para México:
Gran Premio de Brasil de la F1
El Gran Premio de Brasil marca una de las últimas fechas del calendario, con acción desde la práctica hasta la carrera dominical.
Viernes 7 de noviembre
- 08:30 | Prácticas Libres 1 | Sky Sports y F1 TV
- 12:30 | Sprint qualy | Sky Sports y F1 TV
Sábado 8 de noviembre
- 08:30 | Sprint | Sky Sports y F1 TV
- 12:00 | Clasificación | Sky Sports y F1 TV
Domingo 9 de noviembre
- 11:00 | Carrera | Sky Sports y F1 TV
Mundial Sub 17
Indonesia es sede de la fase de grupos del Mundial Sub 17, con doble tanda de partidos cada día, incluyendo la presentación de la Selección Mexicana ante Costa de Marfil y después ante otros rivales.
Viernes 7 de noviembre
- 06:30 | Inglaterra vs Haití | ViX
- 06:30 | El Salvador vs Colombia | ViX
- 07:00 | Alemania vs Corea del Norte | ViX
- 07:30 | Egipto vs Venezuela | ViX
- 08:45 | México vs Costa de Marfil | ViX
- 09:15 | Suiza vs Corea del Sur | ViX
- 09:45 | Brasil vs Indonesia | ViX
- 09:45 | Zambia vs Honduras | ViX
Sábado 8 de noviembre
- 06:30 | Chequia vs Burkina Faso | ViX
- 06:30 | Uganda vs Chile | ViX
- 07:00 | Mali vs Austria | ViX
- 07:30 | Francia vs Canadá | ViX
- 09:15 | Paraguay vs Panamá | ViX
- 09:45 | República de Irlanda vs Uzbekistán | ViX
- 09:45 | Arabia Saudita vs Nueva Zelanda | ViX
Domingo 9 de noviembre
- 06:30 | Fiyi vs Argentina | ViX
- 06:30 | Bélgica vs Túnez | ViX
- 07:30 | Portugal vs Japón | ViX
- 07:30 | Marruecos vs Nueva Caledonia | ViX
- 08:45 | Emiratos Árabes Unidos vs Senegal | ViX
- 08:45 | Croacia vs Costa Rica | ViX
- 09:45 | Bolivia vs Qatar | ViX
- 09:45 | Italia vs Sudáfrica | ViX
Liga MX
Entra la última jornada con partidos simultáneos para definir clasificación y posiciones finales rumbo a la liguilla.
Viernes 7 de noviembre
- 19:00 | Juárez vs Querétaro | Azteca Deportes, Tubi y Caliente TV
- 21:00 | Tijuana vs Atlas | FOX, Caliente TV
- 21:00 | Mazatlán vs Necaxa | Azteca Deportes, Tubi y Caliente TV
Sábado 8 de noviembre
- 17:00 | Tigres vs San Luis | Azteca Deportes, Tubi y Caliente TV
- 17:07 | Chivas vs Monterrey | Prime Video
- 19:00 | León vs Puebla | FOX, Caliente TV
- 19:00 | Toluca vs América | Canal 5, TUDN y ViX
- 21:05 | Cruz Azul vs Pumas | Canal 5, TUDN y ViX
Domingo 9 de noviembre
- 17:00 | Santos vs Pachuca | ViX
Fútbol europeo
LaLiga (España)
- Viernes 7 de noviembre
- 14:00 | Elche vs Real Sociedad | Sky Sports
- Sábado 8 de noviembre
- 07:00 | Girona vs Alavés | Sky Sports
- 09:15 | Sevilla vs Osasuna | Sky Sports
- 11:30 | Atlético de Madrid vs Levante | Sky Sports
- 14:00 | Espanyol vs Villarreal | Sky Sports
- Domingo 9 de noviembre
- 07:00 | Athletic Club vs Real Oviedo | Sky Sports
- 09:15 | Rayo Vallecano vs Real Madrid | Sky Sports
- 11:30 | Mallorca vs Getafe | Sky Sports
- 11:30 | Valencia vs Real Betis | Sky Sports
- 14:00 | Celta de Vigo vs Barcelona | Sky Sports
Premier League (Inglaterra)
- Sábado 8 de noviembre
- 09:00 | Everton vs Fulham | HBO Max
- 09:00 | West Ham vs Burnley | FOX
- 14:00 | Chelsea vs Wolverhampton | FOX
- Domingo 9 de noviembre
- 08:00 | Aston Villa vs Bournemouth | FOX
- 08:00 | Brentford vs Newcastle | HBO Max
- 08:00 | Crystal Palace vs Brighton | HBO Max
- 08:00 | Nottingham Forest vs Leeds United | FOX
- 10:30 | Manchester City vs Liverpool | HBO Max
Bundesliga (Alemania)
- Viernes 7 de noviembre
- 13:30 | W. Bremen vs Wolfsburg | Sky Sports
- Sábado 8 de noviembre
- 08:30 | Hoffenheim vs RB Leipzig | Sky Sports
- 08:30 | Leverkusen vs Heidenheim | Sky Sports
- 08:30 | Hamburg vs Dortmund | Sky Sports
- 08:30 | Unión Berlín vs Bayern | Sky Sports
- 11:30 | Monchengladbach vs Colonia | Sky Sports
- Domingo 9 de noviembre
- 08:30 | Friburgo vs St. Pauli | Sky Sports
- 10:30 | Stuttgart vs Augsburgo | Sky Sports
- 12:30 | Frankfurt vs Mainz 05 | Sky Sports
Serie A (Italia)
- Viernes 7 de noviembre
- 13:45 | Pisa vs Cremonese | ESPN y Disney+
- Sábado 8 de noviembre
- 08:00 | Como vs Cagliari | ESPN y Disney+
- 08:00 | Lecce vs Hellas Verona | ESPN y Disney+
- 11:00 | Juventus vs Torino | ESPN y Disney+
- 13:45 | Parma vs Milan | ESPN y Disney+
- Domingo 9 de noviembre
- 05:30 | Atalanta vs Sassuolo | ESPN y Disney+
- 08:00 | Bolonia vs Napoli | ESPN y Disney+
- 08:00 | Genoa vs Fiorentina | ESPN y Disney+
- 11:00 | Roma vs Udinese | ESPN y Disney+
- 13:45 | Inter vs Lazio | ESPN y Disney+
Ligue 1 (Francia)
- Viernes 7 de noviembre
- 13:45 | Paris FC vs Rennes | Caliente TV
- Sábado 8 de noviembre
- 10:00 | Marsella vs Stade Brestois | Caliente TV
- 12:00 | Le Havre vs Nantes | Caliente TV
- 14:05 | Monaco vs Lens | Caliente TV
- Domingo 9 de noviembre
- 08:00 | Lorient vs Toulouse | Caliente TV
- 10:15 | Metz vs Niza | Caliente TV
- 10:15 | Angers vs Auxerre | Caliente TV
- 10:15 | Racing de Estrasburgo vs Lille | Caliente TV
- 13:45 | Lyon vs PSG | Caliente TV
NBA
La NBA prosigue la campaña regular con partidos todos los días y varias franquicias buscando consolidar su arranque.
Viernes 7 de noviembre
- 18:00 | Magic vs Celtics | NBA League Pass
- 18:30 | Spurs vs Rockets | NBA League Pass
- 19:00 | Bucks vs Bulls | NBA League Pass
- 21:00 | Nuggets vs Warriors | NBA League Pass
Sábado 8 de noviembre
- 18:00 | Wizards vs Mavericks | NBA League Pass
- 19:00 | Cavaliers vs Bulls | NBA League Pass
- 21:30 | Clippers vs Suns | NBA League Pass
Domingo 9 de noviembre
- 14:30 | Bucks vs Rockets | NBA League Pass
- 17:00 | Magic vs Celtics | NBA League Pass
- 17:00 | Knicks vs Nets | NBA League Pass
NFL
La temporada regular entra a su semana 10, con partidos internacionales en Alemania y duelos en todos los horarios tradicionales de la NFL.
Domingo 9 de noviembre
- 08:30 | Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts (Alemania) | NFL Network
- 12:00 | Baltimore Ravens en Minnesota Vikings | ViX
- 12:00 | Buffalo Bills en Miami Dolphins | Fox Sports México
- 12:00 | Cleveland Browns en New York Jets | NFL Game Pass
- 12:00 | Jacksonville Jaguars en Houston Texans | NFL Game Pass
- 12:00 | New England Patriots en Tampa Bay Buccaneers | Fox Sports México
- 12:00 | New Orleans Saints en Carolina Panthers | NFL Game Pass
- 12:00 | New York Giants en Chicago Bears | NFL Game Pass
- 15:05 | Arizona Cardinals en Seattle Seahawks | Fox Sports México
- 15:25 | Detroit Lions en Washington Commanders | Canal 9
- 15:25 | Los Angeles Rams en San Francisco 49ers | Fox Sports México
- 19:20 | Pittsburgh Steelers en LA Chargers | ESPN