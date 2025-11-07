Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

No te pierdas ni un detalle de los eventos deportivos que están programados para este fin de semana (Amber Searls-Imagn Images vía Reuters)

La segunda semana de noviembre se presenta con una agenda deportiva cargada de fútbol internacional, la recta final en la fase regular de la Liga MX y Liga Expansión, la definición en la Fórmula 1 y la continuidad de la NBA, MLS, NFL y otras justas internacionales. La variedad de competiciones abarca desde mundiales juveniles hasta seguimiento a los mejores clubes y franquicias del continente.

Aquí está el desglose principal de los eventos más relevantes por deporte y competencia, con horarios y señales para México:

Gran Premio de Brasil de la F1

La Fórmula 1 reanudó sus actividades en el calendario con el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

El Gran Premio de Brasil marca una de las últimas fechas del calendario, con acción desde la práctica hasta la carrera dominical.

Viernes 7 de noviembre

08:30 | Prácticas Libres 1 | Sky Sports y F1 TV

12:30 | Sprint qualy | Sky Sports y F1 TV

Sábado 8 de noviembre

08:30 | Sprint | Sky Sports y F1 TV

12:00 | Clasificación | Sky Sports y F1 TV

Domingo 9 de noviembre

11:00 | Carrera | Sky Sports y F1 TV

Mundial Sub 17

La Selección Mexicana Sub-17 debutó con derrota en el Mundial de Qatar 2025 ante Corea del Sur. (x @miseleccion)

Indonesia es sede de la fase de grupos del Mundial Sub 17, con doble tanda de partidos cada día, incluyendo la presentación de la Selección Mexicana ante Costa de Marfil y después ante otros rivales.

Viernes 7 de noviembre

06:30 | Inglaterra vs Haití | ViX

06:30 | El Salvador vs Colombia | ViX

07:00 | Alemania vs Corea del Norte | ViX

07:30 | Egipto vs Venezuela | ViX

08:45 | México vs Costa de Marfil | ViX

09:15 | Suiza vs Corea del Sur | ViX

09:45 | Brasil vs Indonesia | ViX

09:45 | Zambia vs Honduras | ViX

Sábado 8 de noviembre

06:30 | Chequia vs Burkina Faso | ViX

06:30 | Uganda vs Chile | ViX

07:00 | Mali vs Austria | ViX

07:30 | Francia vs Canadá | ViX

09:15 | Paraguay vs Panamá | ViX

09:45 | República de Irlanda vs Uzbekistán | ViX

09:45 | Arabia Saudita vs Nueva Zelanda | ViX

Domingo 9 de noviembre

06:30 | Fiyi vs Argentina | ViX

06:30 | Bélgica vs Túnez | ViX

07:30 | Portugal vs Japón | ViX

07:30 | Marruecos vs Nueva Caledonia | ViX

08:45 | Emiratos Árabes Unidos vs Senegal | ViX

08:45 | Croacia vs Costa Rica | ViX

09:45 | Bolivia vs Qatar | ViX

09:45 | Italia vs Sudáfrica | ViX

Liga MX

La última jornada de la Liga MX promete grandes emociones (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Entra la última jornada con partidos simultáneos para definir clasificación y posiciones finales rumbo a la liguilla.

Viernes 7 de noviembre

19:00 | Juárez vs Querétaro | Azteca Deportes, Tubi y Caliente TV

21:00 | Tijuana vs Atlas | FOX, Caliente TV

21:00 | Mazatlán vs Necaxa | Azteca Deportes, Tubi y Caliente TV

Sábado 8 de noviembre

17:00 | Tigres vs San Luis | Azteca Deportes, Tubi y Caliente TV

17:07 | Chivas vs Monterrey | Prime Video

19:00 | León vs Puebla | FOX, Caliente TV

19:00 | Toluca vs América | Canal 5, TUDN y ViX

21:05 | Cruz Azul vs Pumas | Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 9 de noviembre

17:00 | Santos vs Pachuca | ViX

Fútbol europeo

Real Madrid buscará sacudirse la derrota a mitad de semana en Champions League con su vista al Rayo Vallecano (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

LaLiga (España)

Viernes 7 de noviembre

- 14:00 | Elche vs Real Sociedad | Sky Sports

Sábado 8 de noviembre

- 07:00 | Girona vs Alavés | Sky Sports

- 09:15 | Sevilla vs Osasuna | Sky Sports

- 11:30 | Atlético de Madrid vs Levante | Sky Sports

- 14:00 | Espanyol vs Villarreal | Sky Sports

Domingo 9 de noviembre

- 07:00 | Athletic Club vs Real Oviedo | Sky Sports

- 09:15 | Rayo Vallecano vs Real Madrid | Sky Sports

- 11:30 | Mallorca vs Getafe | Sky Sports

- 11:30 | Valencia vs Real Betis | Sky Sports

- 14:00 | Celta de Vigo vs Barcelona | Sky Sports

Premier League (Inglaterra)

Sábado 8 de noviembre

- 09:00 | Everton vs Fulham | HBO Max

- 09:00 | West Ham vs Burnley | FOX

- 14:00 | Chelsea vs Wolverhampton | FOX

Domingo 9 de noviembre

- 08:00 | Aston Villa vs Bournemouth | FOX

- 08:00 | Brentford vs Newcastle | HBO Max

- 08:00 | Crystal Palace vs Brighton | HBO Max

- 08:00 | Nottingham Forest vs Leeds United | FOX

- 10:30 | Manchester City vs Liverpool | HBO Max

Bundesliga (Alemania)

Viernes 7 de noviembre

- 13:30 | W. Bremen vs Wolfsburg | Sky Sports

Sábado 8 de noviembre

- 08:30 | Hoffenheim vs RB Leipzig | Sky Sports

- 08:30 | Leverkusen vs Heidenheim | Sky Sports

- 08:30 | Hamburg vs Dortmund | Sky Sports

- 08:30 | Unión Berlín vs Bayern | Sky Sports

- 11:30 | Monchengladbach vs Colonia | Sky Sports

Domingo 9 de noviembre

- 08:30 | Friburgo vs St. Pauli | Sky Sports

- 10:30 | Stuttgart vs Augsburgo | Sky Sports

- 12:30 | Frankfurt vs Mainz 05 | Sky Sports

Serie A (Italia)

Viernes 7 de noviembre

- 13:45 | Pisa vs Cremonese | ESPN y Disney+

Sábado 8 de noviembre

- 08:00 | Como vs Cagliari | ESPN y Disney+

- 08:00 | Lecce vs Hellas Verona | ESPN y Disney+

- 11:00 | Juventus vs Torino | ESPN y Disney+

- 13:45 | Parma vs Milan | ESPN y Disney+

Domingo 9 de noviembre

- 05:30 | Atalanta vs Sassuolo | ESPN y Disney+

- 08:00 | Bolonia vs Napoli | ESPN y Disney+

- 08:00 | Genoa vs Fiorentina | ESPN y Disney+

- 11:00 | Roma vs Udinese | ESPN y Disney+

- 13:45 | Inter vs Lazio | ESPN y Disney+

Ligue 1 (Francia)

Viernes 7 de noviembre

- 13:45 | Paris FC vs Rennes | Caliente TV

Sábado 8 de noviembre

- 10:00 | Marsella vs Stade Brestois | Caliente TV

- 12:00 | Le Havre vs Nantes | Caliente TV

- 14:05 | Monaco vs Lens | Caliente TV

Domingo 9 de noviembre

- 08:00 | Lorient vs Toulouse | Caliente TV

- 10:15 | Metz vs Niza | Caliente TV

- 10:15 | Angers vs Auxerre | Caliente TV

- 10:15 | Racing de Estrasburgo vs Lille | Caliente TV

- 13:45 | Lyon vs PSG | Caliente TV

NBA

Luka Doncic y Victor Wembanyama en el último partido entre Lakers y Spurs (Gary A. Vasquez-Imagn Images vía Reuters)

La NBA prosigue la campaña regular con partidos todos los días y varias franquicias buscando consolidar su arranque.

Viernes 7 de noviembre

18:00 | Magic vs Celtics | NBA League Pass

18:30 | Spurs vs Rockets | NBA League Pass

19:00 | Bucks vs Bulls | NBA League Pass

21:00 | Nuggets vs Warriors | NBA League Pass

Sábado 8 de noviembre

18:00 | Wizards vs Mavericks | NBA League Pass

19:00 | Cavaliers vs Bulls | NBA League Pass

21:30 | Clippers vs Suns | NBA League Pass

Domingo 9 de noviembre

14:30 | Bucks vs Rockets | NBA League Pass

17:00 | Magic vs Celtics | NBA League Pass

17:00 | Knicks vs Nets | NBA League Pass

NFL

Seattle Seahawks mantienen un buen nivel a mitad de temporada y junto con Sam Darnol alzan la mano como equipo contendiente (Geoff Burke-Imagn Images vía Reuters)

La temporada regular entra a su semana 10, con partidos internacionales en Alemania y duelos en todos los horarios tradicionales de la NFL.

Domingo 9 de noviembre

08:30 | Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts (Alemania) | NFL Network

12:00 | Baltimore Ravens en Minnesota Vikings | ViX

12:00 | Buffalo Bills en Miami Dolphins | Fox Sports México

12:00 | Cleveland Browns en New York Jets | NFL Game Pass

12:00 | Jacksonville Jaguars en Houston Texans | NFL Game Pass

12:00 | New England Patriots en Tampa Bay Buccaneers | Fox Sports México

12:00 | New Orleans Saints en Carolina Panthers | NFL Game Pass

12:00 | New York Giants en Chicago Bears | NFL Game Pass

15:05 | Arizona Cardinals en Seattle Seahawks | Fox Sports México

15:25 | Detroit Lions en Washington Commanders | Canal 9

15:25 | Los Angeles Rams en San Francisco 49ers | Fox Sports México

19:20 | Pittsburgh Steelers en LA Chargers | ESPN