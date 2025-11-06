México Deportes

Mikel Arriola destaca la fuerza comercial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El directivo subrayó que México es la segunda nación con más aficionados al futbol

Mikel Arriola durante la presentación
Mikel Arriola durante la presentación del nuevo uniforme de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

La Selección Mexicana presentó oficialmente el uniforme que utilizará en el Mundial 2026, durante un evento encabezado por el Alto Comisionado del Futbol Mexicano, Mikel Arriola, acompañado de futbolistas como Israel Reyes y Henry Martín.

La ceremonia marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo, que México compartirá como sede con Estados Unidos y Canadá.

El primer partido del Tri se disputará en el Estadio Banorte, y Arriola destacó el privilegio que representará para los jugadores seleccionados por Javier Aguirre vestir la nueva camiseta y cantar el himno nacional frente a la afición mexicana.

El directivo subrayó la importancia de este momento histórico para el futbol nacional y la oportunidad de vivir un Mundial en territorio propio.

Durante la presentación, Arriola también destacó la relevancia económica y social de la Selección Mexicana, respaldada por un mercado y una afición que, según él, se posicionan entre los más importantes del mundo.

Mikel Arriola presume el mercado futbolístico de México

(Cortesía FMF)
(Cortesía FMF)

Durante su participación, Arriola resaltó la posición destacada que México mantiene en el panorama mundial del futbol, apoyado en datos del más reciente estudio realizado por Nielsen, firma especializada en medición de audiencias y consumo.

El directivo señaló que México se ubica como la segunda nación con mayor porcentaje de aficionados al futbol, reflejo del peso e influencia que este deporte tiene en la sociedad mexicana.

El representante de la Liga MX añadió que el Tri supera en vistas de partidos a Estados Unidos por siete veces en el mercado estadounidense y por cuatro en asistencias dentro de su propio país.

En ese sentido, explicó que el nuevo uniforme busca reflejar ese sentimiento de unión con la frase: “Todos somos México”, lema que acompañará al equipo nacional durante el Mundial 2026.

Asimismo, el Alto Comisionado confirmó que la Ciudad de México será sede del primer y tercer partido del Tri, y en caso de avanzar, también albergará el cuarto y quinto encuentro.

Israel Reyes invita a la afición a unirse al Tri

(Cortesía FMF)
(Cortesía FMF)

Durante la gala, el futbolista Israel Reyes expresó su entusiasmo por la posibilidad de representar a México en la próxima Copa del Mundo.

No hay mayor motivación que poder representar a México en un Mundial y aún mayor en tu país”, declaró el jugador, al tiempo que envió un mensaje directo a la afición.

“No es cosa de uno solamente, también invitarlos a que estén en la misma con nosotros, que queremos llevar a México a lo más alto, a hacer cosas importantes. Espero que lo vivamos juntos, como una cadenita de la mano, como el país que somos”, concluyó Reyes.

