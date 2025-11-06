Javier Aguirre da su opinión sobre el nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: ¿Le gustó?

El “Vasco” Aguirre sorprende con una declaración que marcó la noche del lanzamiento del jersey. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana presentó oficialmente su nueva playera para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un diseño que simboliza el orgullo nacional y que fue develado este miércoles 5 de noviembre en la Ciudad de México. La ceremonia marcó el inicio de una nueva etapa para el Tricolor, que buscará hacer historia en casa durante la tercera edición del Mundial que México organiza.

El evento contó con la presencia de Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, quien destacó el simbolismo del nuevo uniforme y la responsabilidad que implica portar los colores del país.

“Ojalá esta casaca nos dé la suerte de llegar lejos en la justa mundialista y hacer historia en nuestro país”, expresó el “Vasco” durante su participación, generando aplausos entre los asistentes.

(Cortesía FMF)

La playera, diseñada por Adidas, rinde homenaje a la camiseta utilizada en Francia 1998, bajo la dirección técnica de Manolo Lapuente, a quien también se recordó durante la ceremonia. El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, dedicó unas palabras al fallecido entrenador y resaltó la conexión emocional que representa este nuevo diseño.

“La principal característica de Manolo Lapuente es que jugaba con la camiseta cosida al corazón. Creo que los jugadores que escoja Javier para ponerse esta camiseta van a tener una serie de privilegios extraordinarios: portar los colores de la bandera con la piedra del calendario azteca en su país, cantar el himno y estar ante una de las aficiones más grandes del mundo”, señaló Arriola.

Crédito: Cuartoscuro

La nueva indumentaria recupera el tradicional color verde, acompañado de detalles inspirados en la cultura prehispánica y con el sello de la piedra del calendario Azteca, emblema que simboliza fuerza y legado. Además, en el cuello se puede leer la frase “SOMOS MÉXICO”, que busca reforzar el sentido de unión entre el equipo y la afición rumbo a 2026.

(Cortesía FMF)

Durante la presentación también participaron Duilio Davino, director de selecciones nacionales, y los jugadores Henry Martín, Ramón Juárez, Marcel Ruiz e Israel Reyes, quienes fueron los encargados de modelar la nueva camiseta. Figuras históricas como Pavel Pardo y Alberto García Aspe asistieron para mostrar su respaldo al proyecto mundialista, junto con autoridades como el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La Selección Mexicana estrenará oficialmente la nueva playera el próximo 15 de noviembre en el partido amistoso frente a Uruguay, en Torreón, Coahuila, como parte de su preparación para el Mundial. Con esta presentación, la Federación Mexicana de Futbol y Adidas refuerzan su compromiso de proyectar una imagen sólida, moderna y fiel a las raíces del país.