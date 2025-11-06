México Deportes

Javier Aguirre da su opinión sobre el nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: ¿Le gustó?

El estratega del Tricolor participó en el evento donde se reveló la camiseta que México usará como anfitrión en la próxima Copa del Mundo

Guardar
El “Vasco” Aguirre sorprende con
El “Vasco” Aguirre sorprende con una declaración que marcó la noche del lanzamiento del jersey. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana presentó oficialmente su nueva playera para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un diseño que simboliza el orgullo nacional y que fue develado este miércoles 5 de noviembre en la Ciudad de México. La ceremonia marcó el inicio de una nueva etapa para el Tricolor, que buscará hacer historia en casa durante la tercera edición del Mundial que México organiza.

El evento contó con la presencia de Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, quien destacó el simbolismo del nuevo uniforme y la responsabilidad que implica portar los colores del país.

“Ojalá esta casaca nos dé la suerte de llegar lejos en la justa mundialista y hacer historia en nuestro país”, expresó el “Vasco” durante su participación, generando aplausos entre los asistentes.
(Cortesía FMF)
(Cortesía FMF)

La playera, diseñada por Adidas, rinde homenaje a la camiseta utilizada en Francia 1998, bajo la dirección técnica de Manolo Lapuente, a quien también se recordó durante la ceremonia. El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, dedicó unas palabras al fallecido entrenador y resaltó la conexión emocional que representa este nuevo diseño.

“La principal característica de Manolo Lapuente es que jugaba con la camiseta cosida al corazón. Creo que los jugadores que escoja Javier para ponerse esta camiseta van a tener una serie de privilegios extraordinarios: portar los colores de la bandera con la piedra del calendario azteca en su país, cantar el himno y estar ante una de las aficiones más grandes del mundo”, señaló Arriola.
Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

La nueva indumentaria recupera el tradicional color verde, acompañado de detalles inspirados en la cultura prehispánica y con el sello de la piedra del calendario Azteca, emblema que simboliza fuerza y legado. Además, en el cuello se puede leer la frase “SOMOS MÉXICO”, que busca reforzar el sentido de unión entre el equipo y la afición rumbo a 2026.

(Cortesía FMF)
(Cortesía FMF)

Durante la presentación también participaron Duilio Davino, director de selecciones nacionales, y los jugadores Henry Martín, Ramón Juárez, Marcel Ruiz e Israel Reyes, quienes fueron los encargados de modelar la nueva camiseta. Figuras históricas como Pavel Pardo y Alberto García Aspe asistieron para mostrar su respaldo al proyecto mundialista, junto con autoridades como el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La Selección Mexicana estrenará oficialmente la nueva playera el próximo 15 de noviembre en el partido amistoso frente a Uruguay, en Torreón, Coahuila, como parte de su preparación para el Mundial. Con esta presentación, la Federación Mexicana de Futbol y Adidas refuerzan su compromiso de proyectar una imagen sólida, moderna y fiel a las raíces del país.

Temas Relacionados

Javier AguirreSelección MexicanaMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Allan Saint-Maximin conmueve por respuesta a abuelita fan del América, quien le dedicó un video de TikTok

El video de la fan mexicana generó millones de vistas y provocó una respuesta directa del futbolista francés

Allan Saint-Maximin conmueve por respuesta

Rubén García Jr. buscará cerrar con victoria la temporada 2025 de NASCAR México en Puebla

Tras quedar fuera de la contienda por el campeonato, el piloto mexicano buscará concluir con fuerza la temporada en la “Puebla 110”

Rubén García Jr. buscará cerrar

Así se vivió la presentación de la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Con detalles prehispánicos y la frase “SOMOS MÉXICO”, el uniforme busca conectar con la afición y la historia del país

Así se vivió la presentación

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

El expugilista dijo que se siente en medio de los dos bandos porque “son amigos míos”

Exboxeador Julio César Chávez habla

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

El exboxeador admitió que la convivencia con líderes criminales formó parte de su vida debido a su fama y al contexto social de Culiacán, pero afirmó que nunca trabajó para ellos

Julio César Chávez asegura que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exboxeador Julio César Chávez habla

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: Alfredo Adame ignora a Lolita Cortés tras la nominación

Andrea Meza reprueba ataques de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Es inaceptable”

Ana María Alvarado se queda esperando cuantiosa indemnización de Maxine Woodside tras fallo de un juez

Concierto GRATIS de Bach y Händel en Chapultepec: fecha, hora y detalles del evento con orquesta en CDMX

‘El cadáver de la novia’ vuelve al cine en México: cuándo y dónde ver el clásico de Tim Burton a 20 años de su estreno

DEPORTES

Allan Saint-Maximin conmueve por respuesta

Allan Saint-Maximin conmueve por respuesta a abuelita fan del América, quien le dedicó un video de TikTok

Rubén García Jr. buscará cerrar con victoria la temporada 2025 de NASCAR México en Puebla

Así se vivió la presentación de la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”