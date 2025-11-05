Claudia Sheinbaum reconoce a atletas mexicanos por su destacada actuación en los Parapanamericanos Juveniles

Claudia Sheinbaum reconoció el esfuerzo de los atletas mexicanos durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este miércoles la actuación de la delegación nacional que participa en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria expresó su reconocimiento al esfuerzo de los atletas que representan al país en esta competencia internacional.

Sheinbaum resaltó la importancia del logro de los deportistas paralímpicos, subrayando la dedicación y fortaleza que demuestran en cada disciplina.

“Nuestro reconocimiento, nuestra felicitación en un atleta paralímpico, hombre mujer, es un esfuerzo… Todos (los atletas) son reconocidos, pero hay un esfuerzo especial, porque frente a alguna situación de discapacidad, ellos se levantan y logran estos grandes reconocimientos y ponen muy en alto el nombre de México”, señaló.

La jefa de estado enfatizó que el desempeño de la delegación mexicana es motivo de orgullo nacional, al colocar nuevamente al país entre los protagonistas del deporte adaptado en el continente.

México suma 40 medallas en Chile 2025

(Conade)

De acuerdo con el más reciente reporte, la representación mexicana acumula un total de 40 medallas: 16 de oro, 13 de plata y 11 de bronce. Con estos resultados, el equipo nacional se ubica en la tercera posición del medallero general de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

El certamen se desarrolla en Santiago de Chile del 31 de octubre al 9 de noviembre de 2025 y reúne a las futuras promesas del deporte paralímpico de América.

La delegación mexicana ha destacado en disciplinas como atletismo, natación y tenis de mesa, consolidando su papel como una de las potencias regionales en el deporte adaptado.

Una generación que inspira

Saraí Aparicio destacó al conquistar históricas medallas de oro y bronce en la disciplina de para tiro con arco. (Conade)

El desempeño de esta delegación no solo representa una cosecha de medallas, sino también un ejemplo de perseverancia y superación que inspira a nuevas generaciones.

Con su participación en Chile 2025, los jóvenes deportistas continúan fortaleciendo la presencia de México en competencias internacionales y reafirmando el valor del deporte como herramienta de transformación e igualdad.