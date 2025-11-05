México Deportes

Chivas vs Rayados: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Guadalajara y Monterrey en el Estadio Akron para definir posiciones en la tabla general

El Estadio Akron será el escenario de un enfrentamiento con sabor a Liguilla entre dos equipos ya clasificados. (Ilustración: Jesús Aviles)

El cierre de la fase regular del torneo Apertura 2025 traerá uno de los duelos más atractivos de la jornada: Chivas de Guadalajara frente a Rayados de Monterrey. Ambos equipos ya tienen asegurado su pase a la Liguilla, pero el enfrentamiento de este sábado 8 de noviembre en el Estadio Akron definirá posiciones clave para el arranque de la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado llega en un gran momento futbolístico. Luego de su sorpresiva victoria en el Clásico Nacional, los dirigidos por Gabriel Milito han mostrado una notable consistencia en su rendimiento. En sus últimos encuentros, Guadalajara venció a Necaxa, Puebla, Pumas, Mazatlán, Atlas y Pachuca, este último por marcador de 1-0, aunque el resultado no reflejó el dominio rojiblanco durante el partido. En contraparte, las únicas derrotas recientes fueron ante Toluca y Querétaro, además de un empate ante Tigres.

lega inspirado tras seis victorias en siete partidos y quiere mantener el impulso rumbo a la Liguilla.

Con 29 puntos y prácticamente asegurado el sexto lugar en la tabla general, las Chivas solo podrían perder esa posición en caso de una combinación muy desfavorable de resultados. Su clasificación directa está garantizada, y los aficionados comienzan a ilusionarse con un posible Clásico Nacional en los cuartos de final, algo que dependerá del desempeño de América y Toluca en sus respectivos encuentros.

Por su parte, Monterrey buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita escalar posiciones. Los Rayados, con 31 puntos y un desempeño irregular en las últimas fechas, empataron 1-1 ante Tigres en el más reciente Clásico Regio y solo han logrado una victoria en sus últimos cinco partidos: un 4-2 ante los Bravos de Juárez.

Monterrey intentó superar a Tigres en la tabla y asegurar la localía en los cuartos de final del Apertura 2025.

Aun así, los de Domènec Torrent Font mantienen la esperanza de superar a los felinos en la clasificación y tener la ventaja de recibir el partido de vuelta en caso de un enfrentamiento regio en la Liguilla

El duelo entre tapatíos y regios está programado para las 17:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en exclusiva a través de la aplicación de Amazon Prime Video, plataforma que transmitirá este cierre de la jornada con la expectativa de un estadio lleno en Zapopan.

