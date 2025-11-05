Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Giménez anuncia en redes sociales que iniciará un proceso de recuperación por una lesión en el tobillo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Santiago Giménez compartió en redes sociales que iniciará un proceso de recuperación por una lesión en el tobillo que ha arrastrado durante varios meses.

El delantero del AC Milan publicó un mensaje en Instagram en el que explicó que ha jugado con dolor durante gran parte de la temporada, tanto en su club como en sus participaciones con la Selección Mexicana, y que ha llegado el momento de parar para sanar.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100 por ciento, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, escribió el atacante en su cuenta oficial.

Santiago Gimenez habla sobre su lesión en el tobillo (X@Santgimenez_)

El mensaje no menciona directamente su participación en la próxima Fecha FIFA, pero su decisión de enfocarse en la rehabilitación sugiere que no estará disponible para los amistosos programados ante Uruguay y Paraguay.

Giménez también agradeció el apoyo de los aficionados y expresó su deseo de volver pronto. “Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, añadió.

La publicación generó reacciones de respaldo por parte de seguidores, compañeros y medios deportivos, que destacaron su compromiso y transparencia.

En el plano deportivo, el atacante no fue convocado por el AC Milan para el partido ante Roma, y su regreso para el duelo contra Parma está en duda.

Santiago Giménez no fue convocado por el AC Milan para el partido ante Roma y su regreso ante Parma está en duda. REUTERS/Daniele Mascolo

El cuerpo técnico del club italiano ha optado por darle tiempo de recuperación, priorizando su salud y rendimiento a largo plazo. Aunque no hay un parte médico oficial, se espera que el jugador siga bajo supervisión médica en los próximos días.

En la última Fecha FIFA, Giménez tuvo actividad con la Selección Mexicana: fue titular en la derrota ante Colombia y entró de cambio en el empate frente a Ecuador.

Su posible ausencia en noviembre abriría espacio para otros delanteros en la convocatoria, aunque hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol no ha emitido una postura oficial sobre su disponibilidad.

La decisión de Santiago Giménez de priorizar su recuperación refuerza la importancia de cuidar la salud física de los jugadores, especialmente en temporadas de alta exigencia. Su mensaje deja claro que, aunque no se ha confirmado su baja del Tri, su prioridad inmediata es sanar completamente para volver a competir al máximo nivel.