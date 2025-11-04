Chicharito Hernández saldría de Chivas al final del Apertura 2025 por esta razón

Chicharito Hernández podría salir de Chivas, esto se sabe (REUTERS/Eloisa Sanchez)

De cara a la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas se encuentra con posibilidades de seguir compitiendo en la siguiente fase del campeonato. Pero, a pesar de estar viviendo un buen momento deportivo, las polémicas siguen rodeando al club, en esta ocasión Javier Chicharito Hernández protagonizó un acto de indisciplina que condicionaría su continuidad en el club.

Recientemente se dio a conocer que el Club Deportivo Guadalajara impuso una sanción a Chicharito por un acto de indisciplina. El histórico goleador del Rebaño se negó a participar en una dinámica con motivo de las fiestas por Halloween y Día de Muertos, por lo que este acto podría perjudicar su continuidad en la institución.

Chicharito podría estar viviendo sus últimos días en Verde Valle, pues recientemente trascendió el reporte de que el delantero de 37 años no sería renovado, por lo que al término del campeonato dejaría a Chivas.

¿Chicharito Hernández saldría de Chivas?

¿Chicharito Hernández saldría de Chivas? (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de que se dio a conocer la sanción que recibió Chicharito por no participar en una dinámica de la institución, el columnista Francotirador de Récord sostuvo que en la directiva analizan la posibilidad de no renovar el contrato del futbolista, así que dejaría ser parte de la plantilla para el 2026.

Según el Francotirador, desde su llegada, Chicharito recibió un trato diferenciado, autorizado por Amaury Vergara, quien lo consideró una “leyenda del club” y estos privilegios, lejos de fortalecer su liderazgo, terminaron afectando la integración del equipo.

De acuerdo con el columnista, la directiva pidió a los jugadores asistir disfrazados a un entrenamiento, la gran mayoría participó en la dinámica, pero Hernández Balcázar se negó y esta actitud le valió una sanción interna y, en palabras del autor, “es la gota que derramó el vaso”.

El contrato de Chicharito con Chivas termina en diciembre de 2025 (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

Este último desplante llegó a oídos del dueño, lo que selló el destino del jugador: “me cuentan que llegó a oídos del patrón este último desaire y así se extinguió la esperanza de que pensara renovarle contrato, que acaba justo este diciembre”. Es decir que al término del Apertura 2025 se podría oficializar la salida de Chicharito Hernández de Chivas.

La decisión de no renovar a Hernández sería irreversible. Francotirador sostuvo que “nadie lo hará cambiar de opinión, porque ya nadie quiere a Hernández en el Guadalajara”. Y es que, las constantes polémicas, el distanciamiento con la afición —así como la falta de goles— habría orillado a la directiva a considerar esa posibilidad, por lo que la etapa de CH14 en Chivas podría concluir.