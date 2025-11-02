Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Mateusz Bogusz no ha tenido el mejor desempeño con Cruz Azul (REUTERS)

Un gol que abrió el marcador y devolvió la esperanza a Cruz Azul frente a Puebla se vio envuelto en una inesperada polémica, no por la jugada en sí, sino por la reacción de su autor. Mateusz Bogusz, mediocampista polaco del conjunto celeste, anotó el primer tanto del partido tras una precisa combinación con Jeremy Márquez y Charly Rodríguez, pero su respuesta tras el gol fue tan fría como efectiva su definición: sin gritos, saltos ni gestos de euforia, el europeo se limitó a recibir los abrazos de sus compañeros.

Esta actitud, lejos de pasar desapercibida, desató una ola de especulaciones entre aficionados y comentaristas, quienes se preguntaron si la falta de celebración respondía a un posible malestar con el entrenador Nicolás Larcamón o a una insatisfacción personal tras su reciente ausencia en el once titular.

La razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Ante la proliferación de interpretaciones, el periodista Javier Alarcón ofreció una explicación que arrojó luz sobre la verdadera naturaleza de la reacción de Bogusz. El comunicador de ESPN señaló que quienes no conocen el pasado del jugador en la Major League Soccer (MLS) tienden a malinterpretar su comportamiento.

“No festeja tan eufóricamente, pero mucha gente dice y además no tiene ni idea y ni ha visto a Bogusz de la MLS, dice ‘no festejó, está enojado’. No es cierto. Es un jugador mucho más frío por naturaleza. No está contento. Tiene festejos diferentes, no es un latino, pero claro que le viene bien este gol a él para Cruz Azul y a Cruz Azul para él”.

De este modo, el periodista subrayó que la personalidad reservada del polaco y su estilo de celebración, menos expresivo que el de los jugadores latinoamericanos, explican la aparente frialdad tras el gol.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul festejando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano.

El regreso de Bogusz al once inicial con Cruz Azul

El regreso de Bogusz a la alineación inicial se produjo después de una etapa marcada por la irregularidad. Tras un inicio de temporada con protagonismo, el polaco había quedado fuera de los últimos tres encuentros por motivos médicos y decisiones tácticas. La expectativa sobre su desempeño era alta, y su gol, producto de un derechazo seco dentro del área, no solo adelantó a Cruz Azul, sino que representó su primera gran acción tras volver a la titularidad. Sin embargo, la atención se centró rápidamente en su reacción distante, que contrastó con la efusividad esperada por la afición, especialmente en un contexto donde el jugador buscaba reivindicarse.

Cruz Azul midfielder Mateusz Bogusz (7) dribbles the ball during the first half against Vancouver Whitecaps FC midfielder Ali Ahmed (22) during the final of the Concacaf Champions Cup at Estadio Olímpico Universitario.

Mientras tanto, la afición cementera no tardó en manifestar su opinión sobre el desempeño y la actitud de Bogusz. Numerosos seguidores destacaron la conexión que mostró con Charly Rodríguez y Paradela durante el partido, resaltando la calidad de su entendimiento en el campo y cuestionando las decisiones previas del cuerpo técnico respecto a su titularidad