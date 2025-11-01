México Deportes

Raúl Jiménez castiga a su exequipo con asistencia en la goleada del Fulham

Jiménez contribuyó al primer gol del Fulham y mostró una actuación sólida

Guardar
El delantero mexicano enfrentó a
El delantero mexicano enfrentó a su exequipo y participó en el primer gol del triunfo 3-0 del Fulham. (REUTERS)

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo una actuación destacada en la victoria del Fulham por 3-0 frente al Wolverhampton, su exequipo, en el inicio de la Jornada 10 de la Premier League. El atacante contribuyó con una asistencia para el primer gol del encuentro, firmado por Ryan Sessegnon.

Jiménez, que ha tenido un arranque de temporada discreto en cuanto a anotaciones, suma dos goles en todas las competencias (uno en Premier League y otro en la Carabao Cup), pero continúa siendo clave en el esquema del conjunto londinense por su participación en la generación de juego.

El triunfo permitió al conjunto londinense llegar a 11 puntos y escalar a la posición 14 de la tabla general, mientras que el Wolverhampton permanece en el fondo de la clasificación del futbol inglés.

Asistencia tempranera y dominio del Fulham

(REUTERS)
(REUTERS)

El encuentro se disputó en Londres, donde el Fulham impuso condiciones desde el inicio. Apenas al minuto 9, Raúl Jiménez habilitó a Ryan Sessegnon con un pase filtrado que culminó en el 1-0 para los locales.

La presión ofensiva continuó a lo largo del primer tiempo, en el que los Wolves se complicaron tras la expulsión de Agbadou, lo que los dejó con un hombre menos.

Con la ventaja numérica, el conjunto dirigido por Marco Silva amplió el marcador en la segunda mitad. Harry Wilson marcó el segundo tanto al minuto 62, y cerca del final, un autogol de Yerson Mosquera sentenció el 3-0 definitivo.

Jiménez mantiene protagonismo en su regreso ante los Wolves

(REUTERS)
(REUTERS)

Además de su asistencia, Jiménez mostró un desempeño completo, colaborando en la recuperación de balón y generando opciones ofensivas.

El delantero mexicano tuvo dos oportunidades claras de gol en el segundo tiempo, aunque el portero rival evitó que pudiera marcar ante su antiguo club.

Con esta victoria, el Fulham toma un respiro en la clasificación con 11 unidades, mientras que el Wolverhampton continúa en el último lugar de la Premier League.

Temas Relacionados

Raúl JiménezFulhamWolverhamptonPremier LeagueFutbolmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas

Comparativa de rendimiento, estilo y contexto previo al duelo decisivo en Hidalgo, según modelo predictivo automatizado

¿Quién tiene más chances de

Blue Demon Jr. será dado de alta tras sufrir accidente automovilístico en CDMX

La familia del luchador agradeció la solidaridad y cariño recibidos durante los últimos días

Blue Demon Jr. será dado

WWE y AAA unen fuerzas en histórico evento del Día de Muertos en Nuevo León

La alianza entre ambas empresas llevará una cartelera internacional al Showcenter Complex con nueve superestrellas y un combate por los títulos mixtos

WWE y AAA unen fuerzas

Pumas vs Tijuana, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 16

La inteligencia artificial proyecta al equipo con mayor probabilidad de triunfo en el duelo clave rumbo al Play-In del Apertura 2025

Pumas vs Tijuana, IA revela

Nicolás Larcamón advierte que Cruz Azul debe “alcanzar lo más alto” y apunta a conquistar el Apertura 2025

Tras el triunfo ante Puebla, Larcamón destacó la solidez de su equipo y afirmó que ‘La Máquina’ busca ganar el torneo

Nicolás Larcamón advierte que Cruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diócesis de Cuautitlán apoyará a

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

Este sería el pago que “El Comandante” recibió para asesinar a los músicos colombianos B King y Regio Clown

Entre lujos, armas largas y narcocorridos: así mostraba “El Charro” su poder dentro del CJNG en Aguascalientes

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

ENTRETENIMIENTO

De qué va el trend

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 1 de noviembre?

Ella es Alicia, la fan número 1 de Juan Gabriel que se viralizó tras el estreno del documental del Divo de Juárez

“Todavía la alcancé a ver”: Teo llora tras poner la foto de su madre en la ofrenda del Día de Muertos en La Granja VIP

Tacos de asada y maquillaje de calavera: así celebró Rauw Alejandro el Día de Muertos en Nuevo León | Fotos

DEPORTES

¿Quién tiene más chances de

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas

Blue Demon Jr. será dado de alta tras sufrir accidente automovilístico en CDMX

WWE y AAA unen fuerzas en histórico evento del Día de Muertos en Nuevo León

Pumas vs Tijuana, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 16

Nicolás Larcamón advierte que Cruz Azul debe “alcanzar lo más alto” y apunta a conquistar el Apertura 2025