Raúl Jiménez castiga a su exequipo con asistencia en la goleada del Fulham

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo una actuación destacada en la victoria del Fulham por 3-0 frente al Wolverhampton, su exequipo, en el inicio de la Jornada 10 de la Premier League. El atacante contribuyó con una asistencia para el primer gol del encuentro, firmado por Ryan Sessegnon.

Jiménez, que ha tenido un arranque de temporada discreto en cuanto a anotaciones, suma dos goles en todas las competencias (uno en Premier League y otro en la Carabao Cup), pero continúa siendo clave en el esquema del conjunto londinense por su participación en la generación de juego.

El triunfo permitió al conjunto londinense llegar a 11 puntos y escalar a la posición 14 de la tabla general, mientras que el Wolverhampton permanece en el fondo de la clasificación del futbol inglés.

Asistencia tempranera y dominio del Fulham

El encuentro se disputó en Londres, donde el Fulham impuso condiciones desde el inicio. Apenas al minuto 9, Raúl Jiménez habilitó a Ryan Sessegnon con un pase filtrado que culminó en el 1-0 para los locales.

La presión ofensiva continuó a lo largo del primer tiempo, en el que los Wolves se complicaron tras la expulsión de Agbadou, lo que los dejó con un hombre menos.

Con la ventaja numérica, el conjunto dirigido por Marco Silva amplió el marcador en la segunda mitad. Harry Wilson marcó el segundo tanto al minuto 62, y cerca del final, un autogol de Yerson Mosquera sentenció el 3-0 definitivo.

Jiménez mantiene protagonismo en su regreso ante los Wolves

Además de su asistencia, Jiménez mostró un desempeño completo, colaborando en la recuperación de balón y generando opciones ofensivas.

El delantero mexicano tuvo dos oportunidades claras de gol en el segundo tiempo, aunque el portero rival evitó que pudiera marcar ante su antiguo club.

Con esta victoria, el Fulham toma un respiro en la clasificación con 11 unidades, mientras que el Wolverhampton continúa en el último lugar de la Premier League.