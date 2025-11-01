México Deportes

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

La controversia eleva la expectativa para el duelo decisivo en el Cuauhtémoc

Nicolás Larcamón habla sobre el video polémico que publicó Cruz Azul (REUTERS)

La previa del enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas ha estado marcada por una polémica que ha elevado la tensión en la Liga MX. Un video difundido en redes sociales por La Máquina mostró al técnico Nicolás Larcamón pronunciando un discurso motivacional en el vestuario tras la victoria ante Monterrey por la Jornada 15 del Apertura 2025. En ese mensaje, el entrenador argentino sugirió que para Pumas, vencer a Cruz Azul sería la única forma de salvar su temporada, lo que generó una reacción inmediata en el entorno universitario

El origen de la controversia se encuentra en las palabras de Larcamón dirigidas a sus jugadores: “Se vienen dos partidos durísimos contra rivales que lo último que les queda es jugar contra nosotros, lo último que les queda por salvar es ganarle a un equipo grande y jodernos”, expresó el técnico en el vestuario.

Cruz Azul y Monterrey se verán las caras en la jornada 15 del Apertura 2025 (REUTERS)

Nicolás Larcamón responde sobre el video polémico que se filtró

Ante la repercusión de sus palabras, Larcamón ofreció una explicación sobre el contexto en el que se produjo su discurso. El técnico argentino lamentó que un momento privado del vestuario se hiciera público y aseguró que su intención no era menospreciar a los rivales, sino motivar a sus futbolistas.

“Lastimosamente se hizo público un espacio íntimo del vestuario, claramente no era un discurso público. Le tengo respeto tanto a Puebla, a su entrenador, a sus jugadores, como también a Efraín y Pumas. Fue un discurso sacado de contexto, hubo un mal manejo de ese contenido íntimo”, explicó el entrenador.

En medio de la tensión, Larcamón dejó claro que habría preferido que el contenido de su arenga permaneciera en el vestuario, ya que su objetivo era mantener a su equipo enfocado en la competencia y evitar distracciones externas.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul festejando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 18 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Pumas responde sobre el video polémico publicado por Cruz Azul

La respuesta desde Pumas llegó rápidamente. Rodrigo López, mediocampista del equipo dirigido por Efraín Juárez, tomó la palabra en conferencia de prensa para defender la historia y el presente del club. Sin mencionar directamente a Larcamón, López reconoció que el plantel universitario siente una deuda futbolística, pero subrayó la grandeza de Pumas.

El próximo capítulo de esta rivalidad se escribirá el sábado 8 de noviembre, cuando Cruz Azul reciba a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. El partido, programado para las 21:05 horas (Centro de México), será determinante para ambos equipos en la recta final del Apertura 2025. La expectativa es alta, no solo por lo que está en juego en la tabla, sino también por el ambiente caldeado tras el cruce de declaraciones

Reportan asesinato de sobrino de

La Granja VIP EN VIVO:

