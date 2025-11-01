México Deportes

Nicolás Larcamón advierte que Cruz Azul debe “alcanzar lo más alto” y apunta a conquistar el Apertura 2025

Tras el triunfo ante Puebla, Larcamón destacó la solidez de su equipo y afirmó que ‘La Máquina’ busca ganar el torneo

Guardar
El técnico de Cruz Azul,
El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, celebró el liderato momentáneo tras vencer a Puebla. (REUTERS)

Cruz Azul alcanzó la cima momentánea del Apertura 2025 tras vencer a Puebla en la penúltima jornada, un triunfo que ratifica su buen momento bajo el mando de Nicolás Larcamón.

El técnico argentino destacó la autoridad con la que su equipo resolvió el encuentro y subrayó que el objetivo principal sigue siendo mantenerse en lo más alto, aunque sin obsesionarse con las etiquetas de favorito.

En conferencia de prensa posterior al partido, Larcamón reconoció la importancia del resultado y el desempeño colectivo de sus jugadores. El estratega consideró que su equipo mostró solidez en todas las líneas y aseguró que la clave para sostener el nivel será mantener la concentración y la inteligencia en el cierre del torneo.

Con una jornada por disputar, el conjunto celeste enfrentará a Pumas en un duelo que podría definir el liderato general. Larcamón adelantó que el enfoque estará en llegar en la mejor forma posible a la Liguilla, más allá de las estadísticas o los reconocimientos externos.

Larcamón valora el desempeño de su equipo

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

El técnico de ‘La Máquina’ se mostró satisfecho con la actuación de sus dirigidos frente a Puebla, destacando el control y la autoridad que mostraron en el encuentro.

“La verdad que muy conforme, las sensaciones son muy positivas contra un rival complicado. En definitiva la autoridad con la que se resolvió el partido me deja muy contento. Bogusz es una pieza importante, lo necesitamos, necesitamos de todos. Ambicionamos ir por todo, se viene un calendario complicado, la fuerza colectiva será importante para lograr todo lo que queremos”, afirmó Larcamón.

Asimismo, el entrenador se refirió a la fortaleza del grupo y a la mentalidad con la que enfrentan el cierre del torneo.

“Me parece que todo lo que es ese juego mediático es muy cambiante. Me alejo de eso de esa cuestión del mote de candidato y favorito. Tenemos que alcanzar lo más alto, venimos construyendo algo muy fuerte, confío mucho en la manera que vamos a llegar a las instancias definitivas”, agregó.

Enfocado en el cierre del torneo

Cruz Azul mantiene el paso
Cruz Azul mantiene el paso firme rumbo a la Liguilla bajo la dirección de Nicolás Larcamón. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El director técnico también habló sobre el próximo compromiso ante Pumas, donde Cruz Azul buscará cerrar la fase regular en la mejor posición posible.

“Nosotros estamos claros de que el último partido será exigente, duro, contra un equipo que se plantará, con posibilidades del Play In. Lejos de pensar en el liderato es llegar en buena forma al último partido. Saltar a la cancha porque esos tres puntos pueden suponer mucha fuerza para los cruces. Tenemos que cerrar la fase regular en una posición ideal”, explicó.

Por último, el argentino expresó su aprecio por el estadio Cuauhtémoc, donde dirigió al Puebla y donde volvió a salir victorioso.

“Este estadio me encanta, quiero mucho a la ciudad, para mí es muy especial jugar en este estadio. Me reconforta mucho que el sábado vamos a estar acá, invitar a la afición porque estarán más que tres puntos en juego. Llegar con una comunión muy favorable será importante con el trabajo que vienen haciendo los jugadores”, concluyó.

Temas Relacionados

Nicolás LarcamónCruz AzulApertura 2025Futbol mexicanomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Conade revela a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025: recibirán más de medio millón de presos

Los atletas mexicanos reciben reconocimiento por su destacada participación internacional durante el 2025

Conade revela a los ganadores

“Te la bañaste, primo”: Samuel García y Mariana Rodríguez muestran con humor cómo hablan en el norte rumbo al Mundial 2026

El “ABC del lenguaje norteño” se robó las risas del público con expresiones populares de Monterrey

“Te la bañaste, primo”: Samuel

Así fue el brutal pelotazo que recibió Alejandro Kirk: ¿Jugará el séptimo juego de la Serie Mundial 2025?

El pelotero mexicano recibió un golpe a 84 mph en el Juego 6 entre los Blue Jays y los Dodgers

Así fue el brutal pelotazo

Día de Muertos en CMLL: Guerrero Maya Jr. sorprende y conquista el título del Rey del Inframundo: “Dedicado a mi maestro, Black Terry”

La velada del 31 de octubre estuvo marcada por homenajes, luchas estelares y la coronación del nuevo campeón del inframundo

Día de Muertos en CMLL:

América sufre ausencias clave para su visita al León en la Jornada 16: ¿Quiénes son?

Lesiones musculares y una baja prolongada afectan al conjunto azulcrema antes del cierre del torneo

América sufre ausencias clave para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre lujos, armas largas y

Entre lujos, armas largas y narcocorridos: así mostraba “El Charro” su poder dentro del CJNG en Aguascalientes

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

“Todavía la alcancé a ver”:

“Todavía la alcancé a ver”: Teo llora tras poner la foto de su madre en la ofrenda del Día de Muertos en La Granja VIP

Tacos de asada y maquillaje de calavera: así celebró Rauw Alejandro el Día de Muertos en Nuevo León | Fotos

Alexis Ayala desmiente haber sido diagnosticado con párkinson al salir de La Casa de los Famosos

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: se cancela el Fredy Show

¿Ángela Aguilar ‘robó’ frase al poeta Walt Whitman? La verdad detrás de las acusaciones en TikTok

DEPORTES

Conade revela a los ganadores

Conade revela a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025: recibirán más de medio millón de presos

“Te la bañaste, primo”: Samuel García y Mariana Rodríguez muestran con humor cómo hablan en el norte rumbo al Mundial 2026

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 1 de noviembre

Así fue el brutal pelotazo que recibió Alejandro Kirk: ¿Jugará el séptimo juego de la Serie Mundial 2025?

Día de Muertos en CMLL: Guerrero Maya Jr. sorprende y conquista el título del Rey del Inframundo: “Dedicado a mi maestro, Black Terry”