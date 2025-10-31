Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato

Aaron Ramsey rescindió su contrato con Pumas tras un breve paso y un salario anual de 20 millones de pesos. (Especial)

Aaron Ramsey ganaba 20 millones de pesos anuales en Pumas antes de rescindir su contrato, según el sitio especializado Salary Sport. Su salida se concretó en octubre de 2025, tras un breve paso por el club y sin que se emitiera un comunicado oficial por parte de la institución ni del jugador.

El mediocampista galés llegó a Pumas como uno de los fichajes más llamativos del torneo Apertura 2025. Su trayectoria en clubes como Arsenal, Juventus y Rangers, además de su rol en la selección de Gales, generó expectativas altas entre la afición universitaria.

De acuerdo con Salary Sport, su salario anual era de 20,012,720 pesos mexicanos, lo que lo colocaba como el segundo jugador mejor pagado del equipo, solo detrás del arquero Keylor Navas.

Durante su estancia en el club, Ramsey disputó seis partidos oficiales, sin lograr consolidarse como titular indiscutible ni marcar diferencia en el medio campo.

Medios especulan que la desaparición de la perrita Halo pudo influir en la decisión de Ramsey, aunque no hay confirmación oficial.

Su rendimiento fue discreto y su presencia en cancha limitada. La rescisión de su contrato se dio sin mayores detalles públicos, y hasta el momento no se ha informado oficialmente si existió una causa específica o si se trató de una decisión personal.

Diversos medios han reportado que la salida estaría relacionada con la desaparición de su perrita Halo, compañera cercana durante años. Aunque esta versión ha circulado ampliamente en redes sociales y espacios deportivos, no ha sido confirmada por Pumas ni por Ramsey en canales oficiales.

La salida del galés se suma a una serie de fichajes internacionales que han tenido desenlaces inesperados en el club. El caso más mediático fue el de Dani Alves, quien llegó en 2022 como figura mundial y terminó su vínculo tras enfrentar un proceso judicial en España.

Aunque las circunstancias son distintas, ambos casos han generado debate sobre la estrategia de contrataciones de alto perfil en el equipo universitario.

Ramsey disputó solo seis partidos oficiales con Pumas y no logró consolidarse como titular en el equipo universitario. REUTERS/Eloisa Sanchez

En lo inmediato, Pumas deberá reorganizar su plantilla y cubrir la plaza de jugador extranjero que deja vacante Ramsey. Su paso por el club fue breve y sin declaraciones públicas de despedida, lo que refuerza el carácter reservado de su salida.

Con la baja del galés, Pumas enfrenta las últimas dos jornadas del torneo con urgencia, buscando sumar puntos clave para mantenerse en zona de clasificación y evitar complicaciones en el cierre.

El equipo universitario necesita al menos una victoria y un empate para asegurar su lugar en la fase final, dependiendo también de resultados de rivales directos.