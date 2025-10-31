México Deportes

Cuáles son los números de Aaron Ramsey en Pumas, mediocampista que rescindió contrato con el cuadro mexicano

El mediocampista galés ya no jugará los compromisos contra Tijuana y Cruz Azul

La relación entre Aaron Ramsey
y los Pumas de la UNAM terminó de manera inesperada a semanas de concluir el torneo Apertura 2025.

La relación entre Aaron Ramsey y los Pumas de la UNAM terminó de manera inesperada a semanas de concluir el torneo Apertura 2025. El mediocampista galés, de 34 años, y la directiva universitaria acordaron rescindir el contrato que los vinculaba, una decisión que sorprendió tanto a la afición como al entorno del fútbol mexicano.

El acuerdo para la rescisión se produjo tras conversaciones entre Ramsey, sus representantes y la dirigencia auriazul, encabezada por el técnico Efraín Juárez. Aunque la intención inicial era mantener al jugador hasta el cierre del torneo, la falta de motivación mutua aceleró el proceso.

De acuerdo con el periodista César Merlo, el galés dejó de formar parte del plantel auriazul y ya no disputará los compromisos finales ante Xolos de Tijuana y Cruz Azul.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Aaron Ramsey during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuáles son los números de Aaron Ramsey en Pumas, mediocampista que rescindió contrato?

Ramsey llegó a México como refuerzo para los Pumas tras recuperarse de una lesión que sufrió en el Cardiff City de Gales. Su incorporación se produjo a coste cero, pero su estado físico no era óptimo al momento de integrarse al equipo universitario. El proceso de adaptación fue más largo de lo previsto, ya que el mediocampista aún arrastraba molestias y necesitó varias semanas para estar en condiciones de competir como titular bajo las órdenes de Juárez.

El debut oficial de Ramsey con la camiseta de Pumas fue durante la jornada 6 del torneo, en un encuentro frente al Puebla. A partir de ese momento, el galés participó en una racha de seis partidos, aunque su presencia en el campo fue limitada. Durante su breve paso por la Liga MX, logró anotar un solo gol ante el Atlas en la séptima fecha, pero también falló un penal contra Tigres. Su último partido con la camiseta de la UNAM fue en la derrota 4-1 ante el América, donde sumó apenas 61 minutos de juego en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Aaron Ramsey in action REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuál es el panorama de Pumas en este cierre de torneo?

La baja de Ramsey representa un golpe para la plantilla universitaria, que afrontará el cierre del Apertura 2025 sin el aporte de un jugador que llegó con altas expectativas. La directiva y el cuerpo técnico deberán reorganizar la estrategia para los encuentros restantes, mientras la afición asimila la partida anticipada del mediocampista galés.

El siguiente compromiso de Pumas será este fin de semana frente a los Xolos en el campo de Ciudad Universitaria, mientras que para la última fecha visitarán a la Máquina de Nicolás Larcamón en el Estadio Cuauhtémoc. Tras 15 fechas disputadas, el cuadro universitario se ubica en el lugar número 13 con 15 puntos dejándole posibilidad de meterse en puestos del Play-In.

